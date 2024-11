Em Brasília, baianos da briga pela Câmara vão indo, mas está difícil

- Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Se Carlos Muniz (PSDB) está resolvido na Câmara de Salvador e Adolfo Menezes (PSD) na Assembleia, como andam Elmar Nascimento (UB) e Antonio Brito (PSD), deputados federais baianos que almejam a presidência da Câmara?

Segundo avaliações de deputados baianos, estão no páreo, mas não tão bem assim, especialmente depois que Arthur Lira (PP-AL) abençoou o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB), que incrivelmente conta com as simpatias do PL e do PT.

Lira deletou o amigo Elmar Nascimento por restrições de governistas, especialmente petistas baianos, ao nome dele, o que complicou a situação. É aí que Antonio Brito fica numa situação tranquila. No conjunto, ele acaba despontando como o melhor candidato para Lula.

Desgaste –Seria uma grande vantagem se Lula estivesse bem na Câmara, mas não está. Se diz que ele travou a liberação das emendas dos deputados e isso gerou um clima de grande insatisfação, generalizado.

Outro detalhe é que, mesmo liberando as emendas, não quer dizer que Lula ficaria bem. Com o volume de recursos que cada um recebe para destinar para onde bem entende, os parlamentares sentem-se cada vez mais independentes.

Isso faz com que a configuração do cenário deixe a definição completamente em aberto, embora as articulações de Lira em favor de Hugo façam uma diferença, o referencial de um apoio expressivo. Elmar e Brito fizeram um pacto de caminhar juntos e assim estão indo. No que vai dar, sabe-se lá.

Colaborou: Marcos Vinicius

Cocá e Marabá dizem que é cedo para o PP discutir 2026

Zé Cocá, de Jequié, e Júnior Marabá, de Luís Eduardo Magalhães, os prefeitos dos dois maiores municípios entre os 41 que o PP elegeu este ano, reuniram-se ontem na UPB. Avaliaram os resultados das eleições deste ano e disseram que é cedo para discutir 2026.

Os dois avaliam que o partido não deve discutir sobre quem vai apoiar agora.

Fala Cocá:

– Não dá para discutir 2026 agora. Primeiro precisamos discutir trabalho. O governo precisa trabalhar por Jequié e região, mostrar serviço. Queremos, por exemplo, nosso aeroporto regional.

Fala Marabá:

– Em 2026 teremos uma eleição dura. ACM Neto vai chegar com a mesma força de 2022, difícil prever o resultado. Agora, para o PP, é cedo para tomar uma decisão. Elegemos 41 prefeitos e a maioria não teve apoio do governo. Vamos precisar discutir muito isso.

IPHAN dá a largada para o Convento de Santo Antônio

A vida tem dessas ironias. O Frei Rogério Rodrigues, o arauto maior da recuperação do Convento de Santo Antônio, em São Francisco do Conde, morreu dia 10 deste mês, precocemente, aos 47 anos, e hoje (10h), 21 dias depois, o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na Bahia, Hermano Queiroz, vai dar a ordem de serviço para o início das obras.

E será que a morte precoce de Frei Rogério ajudou a acelerar a largada da obra? Com a palavra o jornalista Átila Santana, um engajado na luta Salve o convento e amigo do Frei.

– A obra era promessa, mas estava demorando. Não tenho dúvida, Frei Rogério pediu uma audiência a Santo Antônio, ou São Francisco, e resolveu.

Os pequenos se deram mal

Diz Rivailton Pinto, que durante muito tempo dirigiu o nanico PTC, que os pequenos partidos se deram muito mal nas eleições deste ano em Salvador.

– A estratégia montada pela ala de Bruno Reis foi para privilegiar quem já tinha mandato. Assim, sumiram do mapa cinco partidos, Agir, PRD, PMN, PMB e PTC. Só o DC elegeu dois vereadores, Ricardo Almeida e Alex Alemão. O resto, dançou.