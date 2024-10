Em Conquista, o tititi fica entre Sheila e Quinho de Belo Campo

Sheila Lemos - Foto: Uendel Galter Ag A TARDE

Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, vive dias de intenso tititi gerado pelas urnas de domingo. Mesmo com a candidatura sub-júdice, a prefeita Sheila Lemos (UB) detonou a base governista obtendo 58,83% dos votos, contra 26,74% de Valdenor Pereira (PT) e 11,14% de Lucia Rocha (MDB).

Sheila é acusada de ter um terceiro mandato familiar, já que, em dezembro de 2020, a mãe dela, D. Irma Lemos, foi prefeita por 13 dias. Ela perdeu no TRE-Ba por 4 a 3 e o próprio Ministério Público recorreu ao TSE. Os aliados da prefeita se dizem tranquilos. Em 19 casos similares, a Justiça julgou em favor dos acusados.

Se diz lá que a base do governo cometeu um elementar erro de cálculo e agora quer ganhar no tapetão. Até o início da campanha, as pesquisas apontavam Lúcia em primeiro lugar, Sheila em segundo e Valdenor em terceiro, mas um perto do outro.

Jerônimo não pisou lá. Esperava um possível segundo turno para ver quem apoiar entre Valdenor e Lúcia, zebrou. Nas urnas, Sheila engoliu os dois e deixou os governistas a ver navios.

Leia — Aí entrou outro furdunço. Leia de Quinho (PSD), esposa do prefeito Quinho (PSD), de Belo Campo, a 67 km, elegeu-se vereadora com 4.272 votos. Disseram que ele transferiu eleitores para obter tal votação.

Quinho chamou a PF para o caso. Quer que os acusadores sejam identificados e provem, já que, o eleitorado de Belo Campo cresceu. No frigir dos ovos duas mulheres, Sheila e Leia, alimentam o tititi.

Colaborou: Marcos Vinicius

E as redes pululam com fakes de insatisfeitos com pouco voto

As redes sociais estão cheias de supostos candidatos dizendo horrores de eleitores que prometeram voto e não cumpriram. Um deles, Edilson Lima (SD), de Salvador, que recebeu 55 votos. A foto dele está num áudio chamando os eleitores de traidores.

Noutro, Claudete Lima (PSB), de Canavieiras, queixa-se da ingratidão do povo por ter recebido apenas 47 votos. Detalhe: ela foi candidata em 2020 e morreu ano passado. Noutro, o candidato diz esperar que ‘Satanás leve esses 500 traidores para o quinto dos infernos’.

Mas em Valença, um fato real. Tatuí da Pesca (MDB) só teve um voto, o dele. E se disse ‘um pouco triste’.

— A gente se dedica à política e na hora o povo não corresponde. Isso comprova que na política de Valença o dinheiro fala mais alto.

Ele diz que esperava uma ‘votação expressiva’, em 2020 foi candidato e teve 288 votos.

Inhambupe, o exemplo

Do vereador Erenildo Ramos, ou Eres do Formoso (PSD), reeleito domingo, hoje presidente da Câmara de Inhambupe, explicando a derrota do candidato por ele apoiado, Eduardo Santos (PSD), contra Hugo de Leônida (PP), o vencedor:

— Nós tínhamos o povo e ele recursos. Já viu, né? Venceram os recursos.

Os derrotados sempre buscam uma desculpa e essa é a mais recorrente.

Abará como coisa ruim? Rita dos Santos gargalhou

Foi com uma sonora gargalha que Rita dos Santos, a presidente da Associação Nacional das Baianas do Acarajé, recebeu a notícia de que o Guia TasteATLAS, dos EUA, colocou o abará e o caruru na lista das 37 piores comidas do Brasil.

— Abará comida ruim? Caruru comida ruim? Eu só posso rir. Ou eles são desajustados ou muito mal informados. Será que quem julgou comeu algum abará mal feito? Eu adoro abará, principalmente solado.

O caso causou intensa indignação nas redes sociais, todo mundo achando um disparate. O tal Guia, se fizer uma pesquisa, será obrigado a desculpar-se. Acarajé e abará integram a ponta do mix de atrações turísticas baianas na gastronomia.