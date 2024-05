Em Cruz das Almas, o duelo é o que mais tem a cara de Bolsonaro x Lula | A TARDE

Os que dizem que as questões federais pouco influem nas municipais precisam dar uma olhadinha em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, a terra que sedia a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Lá, é diferente.

O prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos), que nas eleições de 2022 apoiou Bolsonaro e João Roma, vai tentar a reeleição contra Orlandinho Peixoto, que é do PT de Lula, a quem ele derrotou em 2020.

Ocorre que Cruz, antes da UFRB terra da Faculdade de Agronomia da UFBA, tem larga tradição à esquerda, desde os tempos de Carmelito Barbosa, do velho MDB, figura respeitada que nunca se aliou a ACM. Na configuração de 2024, Ednaldo é bolsonarista chapado e Orlandinho petista idem.

Questões locais —Em julho de 2022 Bolsonaro, então presidente da República correndo atrás da reeleição, incluiu Cruz das Almas no seu roteiro baiano, mas perdeu para Lula no 1º turno de 28.821 (67,19%) contra 10.527 (27,39%) e no 2º de 26.835 (69,52%) contra 11.756 (30,48%).

Já Jerônimo ganhou no 1º turno com 16.758 (44.85%) contra 13.999 (37.47%) e 6.331 (16,94%) de João Roma. No 2º turno perdeu, Neto ganhou de 21.015 (53.72%) contra 18.101 (46,28%). Os votos de Roma migraram para ele.

Isso mostra, é óbvio, que na polarização tem os ingredientes locais, que também nas urnas deste ano vão funcionar. É por aí que lá em Cruz se diz a boca pequena que não seria nada surpreendente se o ex-prefeito Jean Cavalcanti e Orlandinho, adversários históricos, estiverem no mesmo palanque.

Colaborou: Marcos Vinicius

De Comte Bittencourt, do CD, para Pablo Roberto: ‘Conte comigo’

Comte Bittencourt, o presidente nacional do Cidadania (CD), partido que forma uma federação com o PSDB, na visita à Bahia passou também por Feira de Santana, onde esteve com o deputado Pablo Roberto, o candidato tucano a prefeito.

Comte garantiu apoio integral a Pablo. Ou, como dizem lá, falou ‘conte comigo’.

Tido como a terceira via na polarização entre Zé Ronaldo (UB) e Zé Neto (PT), Pablo comentou a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada esta semana, na qual ele aparece em terceiro, com 10,3%.

— Me sinto confiante.

E se houver um segundo turno entre os dois Zés, Pablo fica com qual?

— Aí, se houver isso, quem decidirá é o grupo.

Sinaliza que ele não está automaticamente ligado a Ronaldo. Em Feira se diz que para o lado que ele pender vai fazer a diferença.

Marqueteiros sem o Google

A decisão do Google de proibir anúncios políticos em suas plataformas durante a campanha eleitoral acendeu o sinal de alerta entre os marqueteiros baianos que estão esquentando as baterias para entrar em campo.

Eles dizem que há duas saídas, a utilização de outras plataformas menos concorridas ou a criação das próprias plataformas. Seja como for, enfim a era digital chegou às eleições municipais.

Obras do BRT complicam mais a vida da Ceasinha

A Ceasinha do Rio Vermelho, que já vive rogando por ajuda para aumentar a frequência de público lá, está vendo exatamente o inverso, a acessibilidade sendo complicada pelas obra do BRT.

Dionísio Rios, ou Alemão da Ceasinha, como é conhecido, presidente da Associação dos Barraqueiros, apela para o prefeito Bruno Reis.

— Antes, tínhamos um retorno, para quem vinha da Rodoviária ao Rio Vermelho, bem em frente. Botaram para mais adiante. Mas o retorno no sentido inverso que ficava em frente ao Centro Médico de Salvador foi retirado. Agora quem quer retornar tem que ir no Itaigara ou no Iguatemi.

Fica ruim porque a maioria da clientela lá é do Horto Florestal, Barra, Ondina e Graça.