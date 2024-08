Em Feira, com marqueteiros top, o governo aposta tudo em Zé Neto

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Diz o pessoal da comunicação publicitária que a essência do marketing é a "venda" do produto ao consumidor. No caso do marketing político, onde tem produto leia-se candidato e onde tem consumidor leia-se eleitor. No primeiro, o foco é vender. No segundo, é convencer pra vencer.

O pessoal do marketing sempre repete um bordão: marqueteiro não é milagreiro. Mas que muito ajuda é certo como sem dúvida. Exemplo histórico: Lula era uma metralhadora giratória e em 2002, quando venceu a primeira, quem pilotou o marketing foi o baiano Duda Medonça, que logo de saída botou o uma legião de mulheres grávidas cantando Lula lá.

Ou seja, o Lula franco atirador virou Lulinha paz e amor. É justamente nesse campo que os governos, federal e estadual jogaram um time top no colo de Zé Neto, o candidato do PT, abençoado por Lula e Jerônimo.

O time —No marketing de Zé Neto estarão Sidônio Palmeira, o líder, que em 2022 pilotou a campanha de Lula contra Bolsonaro. Também Chico Kertész, que ao lado do também baiano Raul Rabelo integrou o time indicado pelo Palácio do Planalto para fazer a campanha de Sérgio Massa, presidente argentino que foi derrotado por Javier Milley.

Fica para Xiko Melo, o marqueteiro de Zé Ronaldo (PUB) o desafio de encarar o time de Lula/Zé Neto.

Diz Ronaldo que em disputa municipal, como agora em Feira, a influencia federal é nenhuma, ‘quem decide é o povo’. Em outubro teremos o epílogo.

Colaborou: Marcos Vinicius

Um forrozeiro evangélico de vice, será a divina coligação?

Finalmente depois de muito vitaminar o tititi político Zé Neto desencantou sobre a escolha do vice. Nos últimos tempos dizia-se que seria uma mulher e evangélica. Ficou pelo meio. É do meio evangélico, mas homem. Trata-se de Sandro Nazureu (Pode), forrozeiro gospel, que nem bem pisou no palco já é alvo de uma nova linhagem de tititis.

Sandro foi candidato a deputado federal em 2022 e teve 4.116 votos. Com um detalhe: era bolsonarista de quatro costados, segundo nos contou um antigo vizinho. A mulher dele, Jana Narizeu, disputou a eleição para vereadora de Feira em 2020. Teve 864 votos.

Como Jerônimo tem um primo padre, o Monsenhor Luís, que atua em Feira, lá se diz que Zé Neto tenta fazer a divina coligação: evangélicos, católicos e o pessoal do tambor. Para a sorte de Zé Ronaldo quando o time lá de cima se mete o tratamento é isonômico.

O grande duelo de Uruçuca

Em 2020 Moacyr Leite (UB), então ex-prefeito de Uruçuca, tirou do trono a prefeita Fernanda da Silva (PT).

Em 2022 ele apoiou ACM Neto e agora Fernanda conta com as bençãos de Jerônimo, Rui Costa, Jaques Wagner e cia para ajudar Fernanda a tentar dar o troco.

Jornalistas do trecho dizem que a disputa é trincada. Em 2020 Fernanda perdeu porque não ia bem. Agora quem não vai bem é Moacyr.

Lapa faz primeira romaria com restrições de acesso

Bom Jesus da Lapa, o point maior do turismo religioso na Bahia, vive a sua maior data do ano próxima terça, dia 6, o Dia de Bom Jesus, mas desde duas semana atrás a presença de romeiros lá já é muito intensa. Uma jornalista que atua em Salvador está lá, mas quer aparecer. E diz que a grande diferença em 2024 fica por conta das restrições do acesso ao alto do morro onde fica o santuário: só pode de 20 em 20 pessoas, com a obrigação da espera para os últimos 20 sairem. E tem famílias que vão inteiras, mais de 20. O padre William Betov, da comunicação, disse que a restrição é fruto de uma ação do Ministério Público.

— Nada podemos fazer. Se não obedecermos, é uma multa diária de R$ 10 mil.