Em Feira, Jerônimo marca um gol de placa, o Centro de Convenções

Assim que tomou posse como governador da Bahia Jerônimo Rodrigues foi a Feira de Santana, cidade em que residia e trabalhava como professor da UEFS, reuniu o empresariado e perguntou: – Qual é a pedida de vocês?

A resposta estava na ponta da língua: Centro de Convenções e aeroporto apto para o pouso de grandes aeronaves.

Ontem, menos de dois anos após tomar posse, foi a Feira inaugurar o Centro de Convenções, uma velha reivindicação de quase 20 anos, sempre pedida, nunca atendida. O aeroporto está em andamento, mas ele próprio fez a ressalva:

– Vôos para Salvador eu não posso garantir.

Nem precisa. Feira já é, com o Centro de Abastecimento, o maior entreposto comercial do interior do Nordeste, e um bom aeroporto permitindo cargas e descargas, só vai turbinar isso.

Só sorrisos – O novo Centro de Convenções tem capacidade para 1.800 visitantes, o teatro cabe 650 pessoas, mais 20 mil na área externa, além de 202 vagas para veículos. Uma boa, como diz Jerônimo.

– Feira está apta a tornar-se um polo cultural e de negócios na Bahia

O empresariado é só sorrisos. De saída, o bairro do Caseb foi altamente beneficiado. Marcos Silva, diretor da Fecomércio, assim como as lideranças empresariais, festejou:

– O governo está licitando a gestão do espaço. É um modelo moderno, que precisa ser copiado no mundo. O poder público faz a obra e a gestão fica para quem tem capacidade.

Colaborou: Marcos Vinicius

Pablo ainda na indefinição

Ainda ontem em Feira, Zé Ronaldo (UB), o prefeito eleito, dizia pé que o vice-prefeito eleito, o deputado Pablo Roberto (PSDB) abdicaria da Alba e tomaria posse como vice.

Já Pablo entrou em cena com outro discurso. Disse que o destino dele será decidido numa reunião do PSDB a ser realizado nesta terça. Em Feira, jornalistas dizem que Pablo é quem sabe da vida dele, mas se optar por deputado, vai feder a estelionato eleitoral.

O pau quebrou na reunião do Consórcio do Recôncavo

A reunião do Consórcio do Recôncavo, que congrega os 18 municípios da área, ontem, no Palacete Rafael Jambeiro, em Castro Alves, acabou em confusão. Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito reeleito de Cruz das Almas, bolsonarista e eleitor de ACM Neto, se colocou como candidato a suceder Thiancle Araújo (PSD), prefeito de Castro Alves, mas dos 18 prefeitos só tinham nove e o quórum mínimo é de 11. Quando a informação entrou em cena, ele se irritou. Alguns viram um auxiliar de Ednaldo armado, e o barulho se formou. Thiancle lamentou:

– Eu saí e deixei a confusão lá. Os governistas ainda não chegaram a um consenso e não foram.

A mais cotada é Renata Barros (PSD), de Conceição do Almeida.

Na era do pix, moeda na mesa

E eis que ontem à tarde na fila do caixa do Bom Preço da Av. São Rafael D. Maria Francisca, a Bia, moradora das cercanias, estava pagando uma conta de R$ 10,48 tudo em moedas de R$ 0,10 e R$ 0,5, que ela tirava de uma caixa cheia. Alguém na fila espantou-se:

– E em plena era do pix isso ainda existe?

E ela, gargalhando.

– Só não podem dizer é que não vale.

E a oposição define o líder

A bancada da oposição na Alba define hoje quem será o seu novo líder. Dois pretendentes se colocaram, Tiago Correia (PSDB) e Samuel Júnior (Republicanos). Pergunta a Alan Sanches (UB), o líder que se despede: vai dar quem?

– Amanhã te digo.

Na bolsa de apostas ontem entre deputados (dos dois lados) Tiago estava mais cotado. Samuel iria compor a mesa, na fatia que cabe aos oposicionistas.