Em Gaza, o racismo tem a sua face mais diabólica. É a estupidez plena

Israelenses já mataram 62 mil palestinos de bombas e fome - Foto: Eyad Baba/AFP

Se a melhor das governanças configura-se pela prática de atos e fatos no rumo da construção de uma sociedade em que todos vivem em paz e harmonia, como dizem alguns cientistas políticos, dá para se mensurar o tamanho da estupidez que Israel faz contra o povo palestino, em Gaza.

O jornalista Valter Xéu nos instiga sobre o caso: ninguém vê isso não? Os israelenses já mataram 62 mil palestinos de bombas e fome e entre os mortos inclui-se 249 jornalistas, um recorde absoluto, mais que na 2ª Guerra Mundial.

Convém lembrar que extremista não por acaso rima com terrorista. Pois o pessoal do Hamas foi lá numa festa e matou 1.700 judeus, ato de puro terror. Para descontar, Benjamim Netanyahu, o primeiro ministro israelense, faz 37 vezes pior, matando até crianças de fome, num dos atos mais estúpidos que a humanidade já viu.

NA UCRÂNIA – Como se vê, fica como dizia o nosso poeta Cuíca de Santo Amaro, quem tem um inimigo desse não precisa de diabo.

No mix das diabruras do nosso tempo tem também a Rússia bombardeando a Ucrânia só para tomar territórios. Também convém lembrar que russos e alemães historicamente sempre escravizaram os eslavos, o povo ucraniano.

Em Gaza, na Ucrânia e também no Brasil, é o racismo, uma chaga moral que vem desde os tempos da caverna, ainda hoje exibindo os seus tentáculos diabólicos. E agora ainda vem Netanyahu declarar Lula persona non grata. Melhor para Lula.

E eis que o vexame do Vitória pinga em deputados na Alba

Robinson Almeida(PT)eMarcone Amaral (PSD), dois deputados que se assumem rubro-negros semdelongas,pagaram o pato do vexame do Vitória diante do Flamengo. Ontem, eles foram alvos de intensas gozações na Alba.

Na Comissão de Infraestrutura, odeputado Sandro Régis (UB) abriu o coro:

– Para manter a tranquilidade da sessão, deveria ter uma enfermeira de plantão para ajudar o deputado Marcone e o deputado Robinson a manter a pressão.

Robinson rebateu:

– Sobre essas questões de futebol, creio que não é competência da Comissão de Infraestrutura tratar de saúde. As recomendações do colega são inadequadas.

Já Marcone assumiu a dor:

–Hoje realmente não é um dia fácil para nós, rubro-negros, mas o orgulho e o amor não se resumem a um resultado, apesar do vexame.

O mar não está para os ‘leões’

Em casa se reccuperando de uma queda que lhe custou três costelas quebradas, o deputado federal João Leão (PP) pegou a rebarba dos 8 a 0 que o Vitória levou do Flamengo.

Mandaram para ele mensagem sugerindo aos leões em geral que se cubram porque o bicho está pegando e o leão não é o que pega e sim o pegado. Leão, que é torcedor do Vitória, resmungou: ‘Tô aqui assim e o Vitória me arranja mais essa’.

Conquista espera obras na 116 para se livrar do sufoco

Ivan Cordeiro (PL), presidente da Câmara de Vitória da Conquista, diz que a cidade clama como se tivesse uma só voz, pelas obras nos entroncamentos da BR-116 que existem na cidade, palcos de sucessivos acidentes com vítimas fatais.

– No Distrito Industrial, a quantidade de vidas ceifadas é ultrajante A prefeita Sheila Lemos (UB) tem esperança de que a sucessora da ViaBahia cumpra os acordos jogados de lado pela concessionária. Havia um termo de compromisso com a ViaBahia de começar a duplicação da 116 pela cidade, o que inclui a construção de viadutos, mas como o cenário mudou, espera-se pelo DNIT. A pedida inclui a duplicação total do anel viário.

REGISTROS

Tatuagem regulada

A Alba aprovou ontemoprojeto do deputado Euclides Fernandes (PT) que regulamenta o funcionamento dos estúdios de tatuagens e piercing. Raimundinho da Jr (PL) até quis incluir o bronzeamento artificial, mas Robinson Almeida (PT) alertou: se isso fosse feito o projeto recomeçaria do zero.

Marielza Brandão

A desembargadora Marielza Brandão será a protagonista da homenagemda semana na Alba. Receberá sexta (10h) a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Niltinho (PP), que justifica: ‘Ela tem muito bons serviços prestados a Bahia’.

Vavá e Lula

Waldemar Oliveira, o Vavá, ex-vereador em Salvador, vai lançar sábado (17h) no Bar Quintal Raso da Catarina (Campo Grande) o livro Lula, liberal, social-democrata ou revolucionário? No embalo, vaidebater com os presentes as eleições de 2026.

D. Maria

Morreu semana passada, em Itapetinga D. Maria Nascimento de Jesus Lima. A cidade vivia de olho nela porque tinha 104 anos, todos queriam ver até onde ela ia (e foi longe). Deixou cinco filhos, dois netos e dois bisnetos.

