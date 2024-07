Em Ilhéus, a embolada geral tem ingrediente novo, a saída de Jabes

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Líder de todas as pesquisas feitas em Ilheús com foco nas eleições 2024, Jabes Ribeiro (PP), quatro vezes prefeito, ex-deputado federal, no último fim de semana fez o anúncio bombástico: está fora da disputa, após passar os últimos nove meses transitando como pré-candidato.

Ele disputava com Valderico Júnior (UB) a condição de representante da oposição ante uma base governista esfarelada. Renunciou à pretensão dizendo que iria cumprir os acordos assumidos, mas era Valderico que mais batia.

Botou lenha numa fogueira que já queima forte. O PT lançou Adélia Pinheiro, ex-secretária da Educação, com as bençãos do senador Jaques Wagner, deixando de lado o prefeito Mário Alexandre, o Marão (PSD), que lançou o ex-secretário Bento Lima (PSD), enquanto Bebeto, o vice-prefeito (PSB), se lançou.

Expectativa —E quem mais ganha com a saída de Jabes do páreo? Em tese, Valderico, mas os aliados de Adélia também festejam. Dizem que ela vinha sendo a segunda colocada nas pesquisas.

Na nota que soltou para explicar a sua desistência, Jabes diz que os partidos da base do governo tendem a se unir por força da política estadual. ‘Não interessa ao governo um enfrentamento aqui em Ilhéus entre o PT de Wagner, Jerônimo e Rui e o PSD de Otto Alencar, afinal isso pode repercutir nas eleições de 2026’.

Ele jura lealdade aos compromissos assumidos, o de marchar unido com Valderico. Mas ainda não declarou apoio.

Isaac sofre mais uma derrota na Justiça. Ainda vai insistir?

Isaac Carvalho, já lançado pré-candidato a prefeito de Juazeiro pelo PT, sofreu anteontem mais uma tentativa de driblar, na justiça, a decisão que o torna inelegível, desta vez pela desembargadora Regina Helena Santos e Silva.

Lá, no sábado o ex-prefeito Joseph Bandeira se lançou, mas no ato estavam os deputados Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PV), ambos pré-candidatos, mas da mesma federação.

Dizem que a chance dos dois, mais Andrey Gonçalves (MDB) se unirem com Joseph é grande. Até porque a prefeita Suzana Ramos (PSDB) tem alto índice de rejeição. Também estão no páreo Márcio Jandir (PP) e Maeth Soares (PL).

As desconfianças sobre a candidatura de Isaac também chegam a Salvador. Nos últimos cinco meses, Jerônimo foi a Casa Nova e Sobradinho, mas em Juazeiro não pisa, embora tenha boas obras para mostrar.

Léa de Quinho em Conquista

Lea de Quinho (PSD), primeira dama de Belo Campo, esposa do prefeito Quinho de Belo Campo (PSD), presidente da UPB, está firme e forte no projeto de conquistar uma vaga na Câmara de Vitória da Conquista.

Dizem que as chances são grandes. Ela transita fácil por lá. De quebra pavimenta caminhos para o futuro do marido, agora já prefeito reeleito, portanto fora do páreo, mas mirando 2026.

Mestre Bala, o enterro que virou carnaval em Cachoeira

Você já viu um enterro que vira carnaval? Mais: foi a pedido do morto, anteontem em Cachoeira. O dito aí é Carlos Jorge Rodrigues, o Mestre Bala, 70 anos. Filho de músico, aprendeu a tocar instrumentos de sopro na Minerva Cachoeirana, como jogador foi campeão do Intermunicipal pela Seleção de Cachoeira e bi-campeão como técnico. Conta Lu Cachoeira, provedor da Santa Casa, que em 2022 Mestre Bala comandou o furdunço das campanhas de Lula e Jerônimo com a Orquestra Embalo 13.

— Ele fazia o lado profano da Festa da Ajuda. Veio músico de todo lugar. E foi ele que quis assim. Ainda exigiu que o enterro começasse no Caquende, que é bem distante, para demorar mais. Agora teremos o 14 de julho como a Festa de Mestre Bala.