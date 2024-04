Em Itabuna e Ilhéus, o furdunço político fica no colo de Jerônimo | A TARDE

O PT de Itabuna se reúne hoje para tomar uma decisão: lança a candidatura do ex-prefeito Geraldo Simões ou apoia o prefeito Augusto Castro (PSD)? Dizem entre petistas que a tendência é dar Geraldo, mas o cenário não é lá tão bom assim.

No partido, quem está contra Geraldo é uma cria dele, cria mesmo, filho de criação e política, o vereador Manoel Porfírio. Mesmo que ganhe, ele perde uma fatia, além da rejeição que já ostenta por ter bancado projetos familiares com a mulher e o filho.

Geraldo, que chamou Rui Costa de ‘vagabundo’ antes dele ser governador, passou os oito de Rui jogado num canto, com o agravante que Rui também foi lá e se hospedou na casa de Fernando Gomes, então prefeito, inimigo histórico do PT. Dizem em Itabuna que o grande ganhador do parangolé é o deputado Pancadinha (SD), da oposição, líder nas pesquisas.

Adélia e Bento —Já em Ilhéus, o prefeito Marão (PSD) não deu bola para a secretária de Educação do Estado, Adélia Pinheiro, ex-reitora da UESC, que se filiou ao PT e se lançou. Decidiu bancar o secretário Bento Lima (Gestão e Inovação) pelo PSD.

Os aliados de Marão dizem que Adélia é uma ex-carlista agora petista. Enquanto o ex-prefeito Jabes Ribeiro navega tranquilo pela oposição, com a base do governo rachada.

ondere-se que em Itabuna deu Lula e ACM Neto no 1º turno e idem, idem no 2º. Já em Ilhéus deu Lula e Jerônimo no 1º turno e Lula e Neto no 2º. Ou seja, desde sempre o cenário no coração do cacau já não é bom para Jerônimo.

Ricardo Maia, uma dinastia que emerge no sertão baiano

Após ter sido vereador em Ribeira do Pombal e prefeito duas vezes, em 2020, no fim do segundo mandato Ricardo Maia elegeu o filho, Ricardo Maia Filho, prefeito de Tucano. Em 2022 se elegeu deputado federal, o único do MDB baiano, e este ano aparece com outra novidade: vai apoiar o irmão Zelito Maia (MDB) como candidato a prefeito de Araci.

Mas dizem lá que Ricardo Maia terá um grande desafio pela frente. Em 2020, em Tucano, o então prefeito Luiz Sérgio (PSD) tinha enorme desgaste, já em Araci este ano a prefeita Maria Betivania Lima da Silva, a Keinha (PDT), é bem avaliada e já recebeu uma declaração de apoio em vídeo de Jerônimo.

Dizem lá que o jogo vai ser trincado. Ricardo Maia Filho, o prefeito de Tucano, segue a pegada do pai e também está no time dos prefeitos bem avaliados.

E Débora troca o PDT pelo UB

Conforme o anunciado, a vereadora Débora Régis, líder nas pesquisas em Lauro de Freitas, carimbou ontem a troca do PDT pelo UB de ACM Neto.

O deputado federal Félix Mendonça Jr, presidente estadual do PDT, se manifestou nas redes sociais. ‘Qualquer um pode mudar de partido, mas mudar às vésperas do nosso partido não poder se movimentar, não é correto ou leal, paciência, a culpa é de quem trai e não do traído’.

André Lélis, irmão de Durval, da música para a literatura

Músico de ofício, André Lélis, irmão do cantor Durval Lélis, vai estrear semana que vem noutro campo, o da literatura. Sexta ele lança no 705 Restaurante Bar, em Pituaçu, o livro ‘O Reino da Felicidade’, uma obra de ficção romanceada com 40 capítulos e 400 páginas.

E onde achou tempo para escrever tanto?

— Na pandemia. O nosso segmento, o da música, sofreu muito, ficamos muito tempo parados.

Em compensação, segundo o próprio nasceu uma obra diferenciada, que leva pessoas de todas as idades a um mundo encantado, onde a paz, a alegria e a harmonia florescem.

— Nosso livro é um convite para uma comunidade onde todo dia o jogo é deixar fluir o amor.