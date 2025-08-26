Em Itagibá, um vereador morreu e após a posse o suplente também

Câmara Municipal de Itagibá - Foto: Divulgação

Itagibá, município da região de Ipiaú, com pouco mais de 15 mil habitantes, viveu um choque em dose duplanes temês. Dia 5, Antonio da Cerâmica (PCdoB) sentiu-se mal e morreu.

O suplente dele, Cristiano Nascimento, o Neguinho Motorista, tomou posse e quatro dias depois, ou no dia 19, a terça última, também morreu. O corpo só chegou sexta à noite, o sepultamento foi sábado.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antonio tinha 60 anos, era líder no povoado de Japueri. Neguinho tinha 47 e na última terça veio a Salvador buscar um filho que chegou da Espanha.

Na BR-324, perto da entrada de Candeias, o carro bateu e ele morreu. Os dois eram amigos e aliados do prefeito Marcos Barreto, o Marquinhos (PCdoB).

– Foi uma forte pancada em duas etapas. Nem bem passou a dor da perda de Antonio, veio Neguinho em forma de tragédia. Sinceramente, perder duas pessoas de bem assim, dói muito.

LEIDIANE – Antonio teve 346 votos e Neguinho 198. Na vagadeles vai assumir Leidiane da Saúde, que teve 68 votos. Lá, dos 11 vereadores cinco são do PCdoB, o partido de Marquinhos, que além da perda dos amigos ainda tem prejuízo político, já queo estoque de suplentes acabou.

Marquinhos estava ontem em Brasília como amigo e aliado Daniel Almeida (PCdoB), deputado federal, com quem compartilhava a dor. Daniel se confessou sorumbático.

– É uma tragédia. Não tem outra palavra para explicar uma situação dessas. Em Itagibá se diz que em todo lugar há uma história triste para contar e essa é a de lá.

E assim o é que em Olindina só ficaram os bancos da praça

Aderbal Caldas, ex-prefeito de Olindina, seis vezes deputado estadual, hoje aposentado, gosta de dizer que a terra dele é o meio do caminho entre as capitais, fica a 200 km de Salvador e a 200km de Aracaju, em Sergipe e agora está no meio do nada.

Ele explica: lá havia dois bancos, o Bradescoe o Banco do Brasil. O primeiro fechou as portas e logo depois o BB foi na mesma pegada.

– Temos em Olindina 35 mil habitantes. Quem precisa de bancos hoje tem que ir a outras cidades, a mais próxima é Inhambupe, a 60km de distância. Aqui, só ficaram os bancos da praça.

Os bancos alegam que está havendo intensa migração de clientes para os meios digitais, como app se internet banking, e por isso precisam reduzir custos. Mas Aderbal diz que isso ainda não é para todos.

– Aqui, muita gente nem sabe o que é isso.

Daniel fora da briga pelo TCE

Sempre citado em todas as listas como pretendente à vaga de Antonio Honorato no TCE (a indicação cabe ao governador), o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) diz que nem que queira, está fora.

– Completei 70 anos em janeiro e a lei já não me permite. O que publicam com meu nome é chute. O deputado federal Otto Filho (PSD), que só tem 48 anos, é outro muito citado.

Feira em domingo de luto com a morte de Carlos Lima

Natural de Caruaru, Pernambuco, mas a vida inteira feirense, Carlos Lima, 73 anos, deixou a Princesa do Sertão de luto neste domingo. Ele marcou época no rádio de Feira de Santana. Em 1970, estava em Guadalajara, no México, acompanhando a Seleção Brasileira que tornou-se tri-campeã, trabalhando para a Rádio Sociedade, onde atuou por muito tempo, e nos últimos dias, na Rádio Povo, onde apresentava o programa Jornal do Povo.

Figura querida, ativista cultural, criterioso, vinha lutando contra complicações do diabetes. Segundo o jornalista Sérgio Jones, amigo e colega, sexta última ele saiu do coma e reconhecia as pessoas.

– Até parece que ele voltou para se despedir.

REGISTROS

Dia do Maçom 1

Sob a batuta do deputado Marcone Amaral (PSD) a Alba celebrou sexta passada o Dia do Maçom, comemorado anualmente em 20 de agosto. Diz ele que a maçonaria merece ter a sua trajetória antes e agora lembrada.

Dia do Maçom 2

Marcone é ex-zagueiro do Vitória, hoje conselheiro, ex-prefeito de Itajuípe, cidadão do Catar, país árabe, e também maçom. Já o grão-mestre estadual da Grande Oriente da Bahia(Goba), Leonardo Abreu, disse que tais iniciativas são importantes, até para ‘a maçonaria sair de suas lojas’.

Tatuagem e piercing

A Comissão de Infraestrutura da Alba, que também abrange o turismo, aprecia hoje o parecer favorável da deputada Cláudia Oliveira (PSD) ao projetododeputado Euclides Fernandes (PT), sobre o funcionamento de estúdios de tatuagem e piercing na Bahia. Diz ele que a intenção é ‘apenas botar ordem na casa’.

Em Cruz

Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas que em 2022 apoiou Bolsonaro, esteve ontem com Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais de Jerônimo. O encontro bota gás no tititi em Cruz. Ele também vai mudar?

COLABOROU: MARCOS VINICIUS