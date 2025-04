Em Ruy Barbosa, tragédia da van antecipou o fim do jogo político

- Foto: Divulgação

Ruy Barbosa, na Chapada Diamantina, a terra do senador Otto Alencar (PSD), vive dias tristes. A tragédia da van com uma carreta na BR-242, perto do povoado do Zuca, matou 11 pessoas, sendo dez delas de uma mesma família.

Pior. O acidente ocorreu domingo por volta das 18h. O velório começou 21h de segunda-feira e os sepultamentos estavam previstos para as 9h de ontem. À meia noite, um forte odor invadiu o salão, o velório foi suspenso e os enterros antecipados para a partir das 4 da manhã.

Isso aconteceu justo na última semana da campanha eleitoral entre Eridan Bonifácio (MDB) e Dr. George Carvalho (PSD). Os dois duelam na eleição suplementar que vai acontecer domingo. Claro que a tragédia acabou a campanha. Os candidatos suspenderam comícios finais.

Pesquisas –Nas eleições do ano passado Bonifácio (MDB) derrotou Marivaldo Leite (PSD) com 9.999 votos (55,06%) contra 7.586 (42,77%) de Marivaldo. A Justiça decretou a inelegibilidade de Bonifácio, ex-prefeito, que não recorreu e agora botou a mulher, Eridan.

Os aliados dos candidatos foram unânimes em declarar ao suspender atos de campanha: ‘Não tem clima’.

Embora o senador Otto seja figura central, só apareceu lá para se solidarizar com os familiares dos mortos. Enquanto isso, chovem pesquisas eleitorais, apontando os dois lados como vencedores. A maioria dá Eridan. As urnas dirão quem está certo.

E a Alba continua sem vice. A escolha foi adiada outra vez

E a escolha do vice-presidente da Alba na vaga de Ivana Bastos (PSD), que ascendeu à presidência, virou mesmo uma novela. Foi adiada mais uma vez, para a semana que vem.

Ontem, o deputado Rosemberg Pinto (PT) admitiu que solicitou o adiamento da votação e disse que na semana que vem a bancada do PT vai enviar formalmente um único nome para ir a votação, que é o da deputada Fátima Nunes.

A questão é que o deputado Júnior Muniz, um dos nove do PT, se lançou na disputa e ontem reafirmou:

– Continuo candidato.

Fátima também não sai.

– Eu fui escolhida pela bancada do PT, pelo governador Jerônimo, que já se manifestou publicamente pela minha candidatura.

Petistas dizem que se Júnior insistir vai brigar publicamente com o partido.

A ponte só depende de os chineses tocarem o barco

As sondagens no fundo da Baía de Todos-os- Santos para a construção da ponte Salvador-Itaparica terminam na semana que vem. A partir daí, começa a contar o prazo de um ano para os chineses assinarem o contrato, após o que, terão mais 6 anos para construir a ponte, segundo o secretário Afonso Florence (Casa Civil). Ou seja, no que depende do governo baiano, está tudo resolvido.

Admitindo-se que os chineses assinem o contrato logo, e que tudo corra bem, isso quer dizer que a ponte estaria concluída em meados de 1931. Em tese, seria inaugurada pelo sucessor do governador que for eleito em 2030. Até lá, tem a eleição de 2026.

Quinho livre de processo

Lembra a história do processo de Quinho de Belo Campo (PSD), acusado de ter transferido votos de Belo Campo para Vitória da Conquista a fim de beneficiar a mulher dele, Leia de Quinho (PSD), candidata a vereadora?

A Justiça mandou arquivar. Como antecipamos, ela teve 4.272 votos, foi a segunda mais votada, e os votos que saíram de Belo Campo para Conquista são pouco mais de 80. Segundo a justiça, não faz sentido.

REGISTROS

Pé quente 1

Teofilândia, na região de Serrinha, com pouco mais de 20 mil habitantes, está consolidando a fama de cidade pé quente. Explicando: em 2023 um grupo de 20 pessoas do hospital local ganhou uma fatia de R$ 56 milhões na Mega da Virada. E no último dia 26, um outro ganhou R$ 11,5 milhões na Lotomania.

Pé quente 2

No caso da Lotomania, a única coisa que se sabe é que o ganhador é de lá. Quem é, a cidade inteira procura saber. Se o ganhador for esperto mantém o bico calado. Em tais casos, falar é o que alguns na polícia chamam de sincericídio, a verdade assassina. Até porque, 2013 era um tempo, hoje é outro.

Milho na mesa 1

Produtores de milho ligados à Sealba (Sergipe, Alagoas e norte/nordeste da Bahia) reuniram-se em Jeremoabo para protestar contra a decisão do Conselho Monetário Nacional de tirá-los do Proagro, o programa que garante a cobertura de perdas por razões climáticas. Eles pedem a reabilitação.

Milho na mesa 2

Os produtores de milho dizem que é uma tremenda injustiça. Até porque, a maioria trabalha em área de seca.