Em Salvador e Feira, as disputas são polarizadas, com opções de 3ª via | A TARDE

Tendo como foco o duelo entre governistas e oposicionistas, nos quatro grandes municípios da Bahia, todos com os atores principais já carimbados, têm configurações distintas, mas em Salvador e Feira de Santana, os dois maiores, as configurações são bastante assemelhadas.

Em Salvador, os governistas estão agregados no entorno de Geraldo Júnior (MDB) para peitar o prefeito Bruno Reis (UB), que dá a largada liderando as pesquisas. Mas entre um e outro tem a figura de Kleber Rosa (PSOL), a terceira via, que se tiver bom desempenho, mesmo perdendo, ganha.

É parecido com Feira de Santana, onde o deputado Zé Neto (PT) têm as bençãos governistas contra o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB), que larga liderando as pesquisas. Lá, tal e qual Kleber Rosa, a 3ª via, é o deputado Pablo Roberto (PSDB), que também pode ganhar perdendo.

Os outros —Em Salvador, a aposta da 3ª via é tornar-se opção visível para os que não engolem Geraldo, que era aliado de Bruno Reis, não da gema para os mais à esquerda. Já Pablo, em Feira, sabe que tanto Zé Neto como Zé Ronaldo estão em fim de ciclo e ptetende tornar-se uma alternativa futura.

Em Vitória da Conquista, o terceiro maior, já é diferente. A prefeita Sheila Lemos (UB), a vereadora Lúcia Rocha (MDB) e o deputado Valdenor Pereira (PT) duelam entre si pau a pau. Já Camaçari, o quarto, é polarização pura e simples entre o vereador Flávio Matos (UB), o ungido do prefeito Antonio Elinaldo (UB), e Luiz Caetano (PT).

Mas todos têm algoem comum: embates eletrizantes.

Colaborou: Marcos Vinicius

No lançamento de Geraldo JR o tititi correu solto sobre a vice

A médica Ceuci Nunes, presidente da Bahiafarma, admitiu para jornalistas no lançamento da pré-campanha de Geraldo Júnior (MDB) que foi convidada para ser vice, mas recusou por ainda ter trabalhos a cumprir onde está, mas no entorno do time governista se diz que o caso é mais complexo.

Em 2022 ela foi candidata a deputada e teve pouco mais de 39 mil votos, mas apesar de ser antiga militante política, dizia a amigos que não gostou da experiência.

No tempero, outro detalhe: ela tem um irmão, João Xavier, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano de Bruno Reis, o que poderia causar um desconforto em família, talvez mais.

Mas no frigir dos ovos a entrada de Fabya Reis como vice de Geraldo foi tida como boa pedida. Ela é histórica no PT, ou integra o que chamam PT raiz, algo forte para empolgar a militância.

Maracajá, o neto, no TRE 6

Atendendo a curiosidade de alguns leitores, o advogado Ricardo Borges Maracajá, que vai tomar posse segunda (16h30) como desembargador eleitoral substitutono Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, é neto do ex-presidente do Bahia, Paulo Maracajá.

Ele foi nomeado por Lula, como manda a regra, e assume o posto deixado por Carina Cristiane Canguçu Virgens. Fica lá dois anos.

Ricardo Rodrigues passa mal e dá susto nos colegas

Internado às pressas na noite de quinta no Hospital Aliança, o deputado Rodrigues (PSD) foi submetido a cirurgia cardiáca ontem e pegou os colegas de surpresa, já que passou a semana normal. Foi a Dias D´Avila prestar solidariedade ao colega Raimundinho da JR e segundo Hassan (PP), também na comitiva, nada anormal.

— Ele almoçou, discursou, brincou e agora nos pega com essa surpresa.

Quatro vezes prefeito de Lapão, cotado para ser candidato a prefeito de Irecê este ano, ainda esta semana dizia não haver problema pelo prefeito Elmo Vaz (PSB) ter lançado o vereador Murilo Franca (PSB).

— Vou indicar o vice.

Publicações relacionadas