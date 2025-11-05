Enfim, os políticos olham para o crime organizado. Oxalá dê certo

Vitória (esq.) esteve na Comissão de Finanças - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

Se as pesquisas apontam que 81% do povo é a favor da operação desencadeada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o que o senhor nos diria sobre os demais governadores adotarem a mesma postura?

A pergunta aí vem do leitor M. J. F., do Nordeste de Amaralina, onde tranquilidade parece ter sumido do mapa.

Amigo, particularmente adotamos a posição de Dom José Rodrigues, bispo de Juazeiro (falecido em 2015), que aconselhava: Quando governos praticam ações que causam terremotos comunitários, cabe a pergunta: eles agiriam assim se a família deles estivesse na comunidade?

Nas pesquisas, 81% dos locais no Rio que foram palco da tal operação aprovaram. Mas a interpretação também sugere outro viés. A população, enfim, viu o poder público fazer algo pela segurança, já que o crime organizado só cresce e os governos nunca atinaram para a imensidão do problema com a seriedade que o caso requer.

Polarização – Convenhamos: conviver num ambiente em que criminosos se julgam no direito de decidir até quem vai morrer é dose. E, do Rio, o crime organizado se espalhou pelo País, passando a sensação de que só piora.

A esperança é que disso saiam boas lições, embora os sinais são evidentes de que a polarização política entrou no jogo. A direita acha que tudo se resolve na bala, Lula diz que tal operação é “uma matança”.

Será que disso vai resultar a solução, que os governos coloquem o interesse público acima de qualquer outro? É difícil.

Deputada e senador franceses marcam presença na Bahia

A visita que seis deputados estaduais baianos fizeram a Paris, na semana passada, para participar do Salão do Chocolate, recebeu a recíproca ontem. A deputada Cèline Hervieu, do Partido Socialista, visitou a Comissão de Agricultura da Alba, atendendo convite dos baianos.

Cèline, que visitou as obras de arte da Alba, e preside o grupo Amizade Brasil-França, diz que momento foi especial: “Minha mãe é baiana”.

Já em Nilo Peçanha, no Baixo Sul, a prefeita Jaqueline de Oliveira, a Jaque (Pode), e o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, recepcionaram o senador francês da província de La Moselle, Michaël Weber, também do Partido Socialista, que veio ver o projeto Prot’Air, que vem sendo tocado pelo governo baiano para preservar a Mata Atlântica.

Ele se disse encantado com esforços de preservação numa área “bonita”.

Adolfo com Divaldo Franco

O deputado Adolfo Menezes (PSD) completou 67 anos, ontem, e deu-se de presente uma visita à Mansão do Caminho, obra fundada pelo médium Divaldo Franco, falecido em maio.

Adolfo foi recebido por Mário Sérgio Almeida e Sônia Mandelli. Lembrou que aprovou projeto na Alba, colocando a Mansão como utilidade pública, para atrair dinheiro público. Com a morte de Divaldo, a arrecadação lá caiu.

Em matéria de finanças, a Bahia continua indo bem

Manoel Vitório, secretário da Fazenda do Estado, foi ontem à Alba prestar contas do segundo quadrimestre de 2025, e a novidade que ele mostrou é velha: em matéria de finanças, a Bahia vai bem, tão bem que o Estado se transformou em líder em investimentos no Brasil, com R$ 4,12 bilhões, superando São Paulo, com R$ 3,66 bilhões.

– O equilíbrio das contas e o baixo endividamento asseguram a capacidade da gestão para honrar investimentos, despesas de custeio e compromissos com o funcionalismo.

Vitório destacou que a relação entre dívida e a receita corrente líquida caiu de 37% em janeiro para 33% em agosto, quando pode chegar a 200%. O baixo endividamento, ressalte-se, é consequência, principalmente, das perseguições que Temer e Bolsonaro impuseram a Rui Costa, quando governador.

Vitório lembra que a arrecadação do IR cresceu 15,75%, impulsionado pelos reajustes salariais dos servidores públicos.

REGISTROS

Nunes Marques

O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, que visita Salvador, recebe, hoje (10h30), da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia (Unicorp

TJBA), a Medalha do Mérito em Educação Judicial Desembargador Mário Albiani, iniciativa do desembargador Jatahy Fonseca, diretor da instituição.

Homenagem antiga

O deputado Euclides Fernandes (PT) está convidando amigos a irem, amanhã (18h), na Câmara de Jequié, para entrega do título de Cidadão Jequieense ao professor e artista Robinson Roberto Sales Barreto. O detalhe é que Euclides, deputado estadual no quinto mandato, antes disso (1973 a 2006) foi vereador seis vezes em Jequié. O título é de 2006.

Edione na Alba

Edione Agostinone (PT), prefeita de Jaguaquara, recebe, hoje (15h), a Comenda 2 de Julho da Alba, proposta pelo deputado Hassan (PP). Em Jaguaquara, ela é a primeira mulher a governar.

Fundo da Igualdade

Também amanhã pela tarde será a reunião da Comissão Especial sobre o Fundo Nacional da Igualdade Racial, com apoio do deputado Jurailton Santos (Republicanos).