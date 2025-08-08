Entre a esquerda e a direita, tem no meio Ulysses e Nelson Rodrigues

Publicado sexta-feira, 08 de agosto de 2025 às 8:00 h • Atualizada em 08/08/2025 às 9:09 | Autor:

Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

No embalo das turbulências políticas e econômicas que vieram com o tarifaço de Trump, Josué Souza, estudante de comunicação que mora no Chame Chame, pergunta: o que você diria, como jornalista político, destes tempos de polarização plena?

Meu preclaro, aprenda de saída que esse negócio de jornalista não ter lado é uma falácia do equívoco. É para ter lado sim, e claramente definido, o lado do interesse público. Que, ressalte-se, deve prevalecer sobre qualquer outro, até da verdade.

Se você ou alguém próximo ganhar sozinho a Mega Sena e divulgar, a verdade entrano que chamam de sincericídio, a verdade assassina. O segredo do sucesso é bico calado. Isto posto, fico com Ulysses Guimarães, 11 vezes deputado federal por São Paulo, e Nelson Rodrigues, o escritor.

POR EXEMPLO – De Ulysses temessa. Contam que certa feita ele ia saindo na esplanada dos Ministérios, o motorista perguntou: ‘Esquerda ou direita, Dr. Ulysses?’. E ele sem titubear:

– Sinalize à esquerda e dobre à direita.

E de Nelson tem essa: ‘A direita é contra o aborto, mas a favor que mate o cara quando ele dá errado. A esquerda é a favor do aborto, mas contra que mate quando dá errado’.

No terreiro baiano, a deputada Olívia Santana (PCdoB), queobviamente éde esquerda, apresentou projeto que indeniza parentes vítimas de violência policial. O deputado Diego Castro (PP), bradou: ‘Usar dinheiro de imposto para financiar criminosos? Não dá’. Encaixa bem com Nelson.

Fieb e Sebrae vão a Valença na terça turbinar o empreendedor

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), e Jorge Khoury, superintendente do Sebrae, vão estar terça em Valença para se reunir com o setor produtivo e discutir o que se pode fazer para avançar.

Aliás, Khoury estava ontem em Senhor do Bonfim e vai a Valença inaugurar a nova sede do Sebrae.

– Temos 10 agências regionais pelo interior baiano e a ideia é otimizar as ações em todo o Estado.

Já Carlos Henrique cumpre pelo interior a chamada Agenda da Indústria. Segunda, por exemplo, ele tem agenda em Itabuna e Ilhéus, as capitais do cacau, onde os debates incluem os impactos que o tarifaço de Trump vão causar por lá, se persistir.

Valença, onde estarão terça, temainda hoje funcionando a Companhia Valença Industrial, indústria têxtil, a primeira da América Latina.

Honorato é homenageado

Antonio Honorato, agora conselheiro do TCE aposentado, vai receber hoje (9h30) a Medalha Ruy Barbosa, homenagem adiada porque a mãe dele faleceu no fim de agosto.

Masvai ser um momento grandioso. Jerônimo, Bruno Reis, o senador Jaques Wagner e o presidente da Câmara, Carlos Muniz, já confirmaram presença. Marcos Presídio, o presidente do TCE, comanda a festa.

Ivana Bastos, um show de mulher no ‘café dos papais’

A deputada Ivana Bastos (PSD), primeira mulher a presidir a Assembleia da Bahia em 190 anos de história, viveu ontem um dia singular. Compareceu pela manhã ao ‘Café dos Pais’, no restaurante da casa, homenagem ao Dia dos Pais. Ao discursar, ela se emocionou e emocionou. Lembrou do pai, o ex-deputado Fernando Bastos, falecido em dezembro último.

– Gostaria que meu pai estivesse aqui. Ele sempre sonhou em me ver na presidência. Queria que ele visse que estamos lutando, correndo atrás, aprovando projetos dos deputados. Disse que a Alba está rosa, mas também tem os azuis. E pediu que os homens sempre a aconselhassem, como o pai sempre fazia.

REGISTROS

No Mundo da Lua

O jornalista Ricardo Ishmael lança amanhã (15h) no Shopping Boulevard Quinca no Mundo da Lua, o seu sétimo livro. Lá estarão animando os presentes a cantora Mariene de Castro, ao lado de Vovó Cici e do sanfoneiro Gel Barbosa.

Água do Paramirim 1

Érico Cardoso, no Sudoeste, será palco hoje do I Seminário Territorial de Gestão Compartilhada, promovido pelo Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim. O evento reúne lideranças empresariais e políticas da área.

Água do Paramirim 2

Jayme Vieira Lima, presidente da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), fará a palestra Gestão do uso da água–Bacia do Paramirim e o esgotamento de Érico Cardoso. O nome original de Érico Cardoso, ressalte-se, era Água Quente.

Homenagens na Alba

O ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, do STJ, recebe hoje (10h) na Alba o título de Cidadão Baiano. Já o juiz aposentado Manoel Ricardo Calheiros d’Ávila, também cônsul honorário do Brasil na Itália, receberá a Comenda 2 de Julho. Ainiciativa édodeputadoAngelo Coronel Filho (PSD).

COLABOROU: MARCOS VINICIUS