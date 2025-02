Entre as boas novas que Jerônimo anunciou, tem uma velha: a ponte

Jerônimo Rodrigues - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Num longo discurso que durou uma hora e 20 minutos, na reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, ontem de manhã, com todas as autoridades e lideranças empresariais presentes, Jerônimo deu balanço amplo e irrestrito das ações do governo em todas as áreas.

Entre as boas novas tem uma velha, segundo o próprio sonho antigo, a ponte Salvador-Itaparica. Citou o acordo com os chineses, a ser homologado pelo TCE, com a participação também do Ministério Público de Contas (MPC) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

– Podemos agora afirmar que nossa ponte tem as condições para ganhar ritmo acelerado de construção.

Presente no ato, o presidente do TCE, Marcos Presidio, confirmou: terça a Corte se reúne exclusivamente para apreciar o relatório relativo aos aspectos financeiro e econômico, do qual ele é o relator.

Primeiro pilar –E agora, pode se dizer que enfim a ponte vai? Na banda técnica, após a aprovação do TCE, vem a assinatura do contrato e o contratante tem um ano para iniciar a obra. Mas na verdade nunca parou.

O Consórcio chinês da ponte desembolsa R$ 300 milhões para fazer as sondagens no fundo da Baía de Todos-os -Santos. Em águas rasas, tudo pronto, no conjunto 75%, com conclusão prevista para março. No plano de ação deles, no segundo semestre começa a montagem dos canteiros. Pergunta a Jerônimo: e quando veremos o primeiro pilar?

– Acredito que este ano.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em Santaluz, como na Alba

O juiz Joel Firmino do Nascimento Júnior, de Santa Luz, determinou o afastalemto imediato do vereador Mário Sérgio Suzart de Matos (Avante) da presidência da Câmara.

O Ministério Público, autor da ação, entende que ele não pode exercer um terceiro mandato consecutivo de presidente da Câmara, o mesmo motivo que gera polêmica com Adolfo Menezes na Alba. E como Adolfo, ele recorreu.

Hilton, o protesto solitário na sessão solene: ‘Não vou calar’

Enquanto Jerônimo falava ontem na sessão solene da Alba, o deputado Hilton Coelho (PSOL) ficou o tempo inteiro (uma hora e 20 minutos) com uma placa erguida: ‘Jerônimo, cadê o aumento dos servidores???’.

Ficou destoante no ambiente festivo. Colegas justificavam dizendo que habitualmente ele é contra tudo, com o que Hilton não concorda, também.

– Votei a favor de muitos projetos do governo e quando fiquei contra foi com base na situação crítica que a Bahia enfrenta.

Ele admite que isso dá mais visibilidade midiática, mas ressalva que é mera consequência em função das posições que defende.

Segunda última, na sessão que elegeu Adolfo Menezes (PSD) presidente, ele foi candidato contra. Entre 62 deputados presentes, só teve um voto, o dele.

Ivana mira a presidência da Alba, mas daqui a 2 anos

Sempre citada como eventual substituta de Adolfo Menezes (PSD), caso o mandato dele como presidente seja cassado na Justiça, a deputada Ivana Bastos (PSD) admite: não gosta nem de brincar sobre o assunto.

– Eu espero ser presidente da Assembleia sim, mas daqui a 2 anos, em 2027. Luto pela honra de ser a primeira mulher a dirigir o legislativo baiano, mas num mandato conquistado na urna, e não no tapetão.

Ivana diz confiar que Adolfo, de quem é amiga, será presidente até o fim. Sempre citada na lista dos deputados estaduais que pretendem ser federais, ela descarta:

– Já disse, presidência da Alba daqui a 2 anos.