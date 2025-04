Entre Jerônimo e Zé Cocá, só falta carimbar; em Jequié, foi tudo love

Zé Cocá (PP) - Foto: UPB / Divulgação

E Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, vai apoiar Jerônimo ou ACM Neto ano que vem? Em 2022 ele rompeu com o governo e ficou com Neto, mas pelo que se viu no fim da semana passada em Jequié, vai dar Jerônimo.

O deputado Hassan (PP), que sempre se colocou e comportou como integrante da base governista na Alba, mas é amicíssimo de Cocá, e um dos agentes da reaproximação, é só elogios.

– Não poderia ter sido melhor. Um clima afável e Jerônimo bastante disposto a atender os pleitos de Jequié, o principal deles o aeroporto.

Conta Hassan que houve um encontro de mais de três horas com 200 empresários. E o clima foi bastante harmonioso, com o ex-governador César Borges presente.

Trajetória – Que no cenário atual Cocá é importante liderança, é sem dúvida. Ele tem uma trajetória fulgurante. Nascido Zenildo Brandão Santana em Itiruçu, na região, em 2008 ele se elegeu prefeito do vizinho e pequeníssimo Lafaiete Coutinho, menos de cinco mil habitantes.

Em 2012 se reelegeu. O sucesso foi tanto que em 2018 ele se elegeu deputado estadual sendo o mais votado em Jequié, com quase 20 mil votos. Em 2020 se elegeu prefeito de Jequié e em 2024 se reelegeu como campeão baiano, com mais de 91%.

Em 2022 ele bandeou para Neto para ser Leal a João Leão, o deputado, que rompeu com o governo. Agora, o time de Leão ainda conta com ele e o time dele diz que a dívida com Leão já está paga. Nos próximos capítulos saberemos como acaba.

Gustavo Falcon e o choque com um milhão de abelhas mortas

Animado com o projeto Abelha Ecológica, do prefeito de Cachoeira Salustiano Araújo, o Salu, no início da década de 90, o jornalista Gustavo Falcon virou pioneiro na apicultura no povoado de Alecrim, que hoje tem 10.

A ideia tinha um simbolismo forte para ambientalistas. Criar abelhas significa manter o ambiente limpo, inclusive livre de agrotóxicos, mas na quinta da semana passada, após 35 anos de atividades, ele levou um susto com gosto de murro na cara.

No entorno das dez caixas do apiário dele, mais de um milhão de abelhas mortas, extermínio pleno.

Gustavo quer apuração rigorosa. Encaminhou o caso para a ADAB apurar e acionou a Associação dos Apicultores do Recôncavo, da qual é fundador, para ficar na cola. A suspeita é a de que fazendeiros da área usaram agrotóxicos.

Enfim, a vice da Alba sai

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, diz que na pauta da sessão de hoje, além da apreciação de projetos, está também a eleição da vice-presidência da Casa, tendo a deputada Fátima Nunes (PT) como única candidata posta.

Júnior Muniz (PT), que ensaiou a candidatura contra, viajou para a China, e poderia até pedir o adiamento da votação. Mas Ivana disse que não recebeu nenhum pedido do tipo.

Apesar dos acidentes, pelo mar ir e vir é mais seguro

Cláudio Brito, secretário de Turismo em Cairu, o município onde fica Morro de São Paulo, lembra um detalhe: apesar do acidente com duas lanchas se batendo, ocorrido no fim da semana passada, em que uma pessoa morreu ter dado intensa repercussão, o transporte de passageiros pelo mar ainda é o mais seguro.

– Se você comparar com os acidentes nas estradas dá uma diferença estratosférica. Nos últimos cinco anos tivemos três, mas o número de pessoas transitando no último verão foi bem maior.

Ele conta que no verão, entre dezembro e março, a Capitania dos Portos faz uma fiscalização intensiva, mas na baixa estação, para. No verão por lá circularam 700 mil pessoas.

REGISTROS

ViaBahia e Fiol

Guilherme Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), é a presença esperada hoje na Comissão de Infraestrutura da Alba. Dois pontos em pauta:

1 – Em que pé está o fim do contrato da ViaBahia, a concessionária das BRs 324 e 116.

2 – E como fica a Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) agora, já que a Bamin rompeu com a construtora Prumo, que vinha tocando a obra.

ViaBahia e Fiol 2

Diz o deputado Eduardo Salles, presidente da Comissão de Infraestrutura, que ViaBahia e Fiol não sairão de pauta até que soluções definitivas sejam incrementadas.

– São dois projetos fundamentais para a Bahia.

IEL Conecta 1

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) faz quarta da semana que vem na Fieb o lançamento do IEL Conecta, projeto que reúne experiências já aprovadas e amplia a ponte entre empresas e o ecossistema da inovação.

IEL Conecta 2’

Na mesa, Thadeu Junqueira, gerente de inovação da Natura, Beatriz Souza, líder de P&D do Grupo Civil, Wilson Alves, gerente de negócios do Senai Cimatec, e Deise Piau, diretora do Polo de Inovação do IFBa.