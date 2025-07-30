Era só o que faltava no tarifaço, o jogo de gato e rato com Eduardo

Wagner e os senadores nos EUA: nada de divulgação prévia - Foto: Assessoria da Comissão Temporária Brasil-EUA

Claro que nada há para rir na questão do tarifaço, a politização polarizada de questões comerciais que pode acabar custando milhares de empregos. Mas tem horas que o caso até parece comédia daquelas tipo pastelão.

Um grupo de oito senadores, entre eles Jaques Wagner, da Bahia, está nos EUA tentando abrir um canal de conversa com o governo de Trump, o motor do problema. E o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o auto-declarado criador do caso, dizendo aberta e ostensivamente que tudo faria para atrapalhar.

Esse cenário gerou uma situação única: os senadores passaram a não divulgar previamente a agenda, ou só falar depois dos encontros já liquidados. Sabe por quê? Receio de Eduardo atrapalhar.

Zambelli – É a anti-diplomacia, simplesmente algo que nunca se viu. Como também é algo inédito o caso da deputada Carla Zambelli. Ela simplesmente é acusada de invadir o sistema do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta instância da Justiça no Brasil, e falsificar um documento pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes.

Foi condenada a dez anos de prisão e fugiu para a Itália por ter cidadania italiana, dizendo-se perseguida política.

Vistos assim, os dois casos, o de Eduardo Bolsonaro nos EUA e de Zambelli na Itália, ficam parecendo obras de ficção, mas são reais. É por aí que é sempre bom lembrar, extremista, de direita ou de esquerda, rima com terrorista não por acaso.

Jerônimo estará hoje em Feira e vai saber que o anel parou

Jerônimo vai hoje Feira de Santana. Entregará viaturas da PM e também abrirá o Seminário sobre Segurança Alimentar, no novo Centro de Convenções de lá, mas ouvirá queixas também.

Lideranças políticas reclamam que a ordem de serviço dada em maio para a requalificação da banda leste do anel rodoviário foi só espuma.

Lá estavam os ministros Renan Filho (Transportes) e Rui Costa (Casa Civil), além de Jerônimo, as máquinas chegaram, mas até hoje, 70 dias depois, estão paradas.

O anel tem 7,3 kms de extensão, mas vai custar em torno de R$ 200 milhões, já que serão construídos cinco viadutos e a pista duplicada, o que vai implicar em várias desapropriações.

É muito aguardada porque o espaço é palco de muitos acidentes com mortes e mais, também de monumentais engarrafamentos.

Vivaldo Amaral quer Brasília

O advogado Vivaldo Amaral, criminalista conceituado, está ensaiando a entrada na política partidária. Está de olho numa das 39 vagas baianas de deputado federal. Ou seja, mira Brasília.

– Eu ando muito pelo interior baiano fazendo júri e colegas meus ficam me estimulando. Então, resolvi tentar.

Ele só ainda não definiu o partido. Diz estar analisando o cenário com todo carinho para ver a trilha.

Sesab celebra os seus 100 anos com os ex-secretários

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) celebrou festivamente ontem os seus 100 anos, quando a secretária Roberta Santana homenageou ex-secretários, entre eles, Otto Alencar, hoje senador do PSD, Jorge Solla, deputado federal do PT e também o médico Fábio Vilas-Boas, que muito lutou para resolver o imbróglio da regulação, sem muito sucesso.

Jerônimo estava na festa e Roberta, a secretária do centenário, se diz satisfeita com os avanços que vem conquistando.

Ela diz que nos últimos 18 anos a Bahia virou referência no Brasil com a descentralização da saúde, iniciada no governo Wagner, ampliada por Rui Costa e agora sequenciada por Jerônimo.

REGISTROS

Domingos, o pesadelo

A população de Presidente Dutra, na Chapada, está nas ruas gritando em favor de Domingos Mendes. Em 2017, o acusaram do assassinato de uma jovem e usaram a foto dele num perfil falso na trama do crime. Ficou 8 meses preso e ainda espera para ir a júri popular, mesmo com provas de que ele nada tem a ver.

Dose dupla

Sílvia Câmara Martinez, psicóloga e psicoterapeuta, e Lúcia Câmara, empresária e palestrante internacional, lançam dia 15 na Porsche Center Salvador (18h30) os livros Cartas da Natureza – Uma Jornada de Auto, e O Poder do Seu Passado. Os assuntos são distintos, mas as duas são irmãs.

Manga e Lampião

Gilberto Brito, ex-prefeito de Paramirim, está ligado nas coisas do sertão. Sábado, postou que o preço da manga já caiu de R$ 100 para R$ 35. E segunda, que faz 87 anos da morte de Lampião.

Osba no Vieira

O maestro Carlos Prazeres comanda a batuta da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) em nova edição do concerto #Brucknerwaves, domingo (11h) no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira. O acesso é gratuito, tipo lotou, esgotou.