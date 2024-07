ExpoTech cresce e vira exemplo para a indústria baiana mostrar a alma

- Foto: Rafaela Araujo / Ag. A TARDE

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), anunciou ontem que está se organizando para ano que vem realizar a Feira da Indústria, um mega evento que pretende ocupar os dois pavilhões do Centro de Convenções de Salvador.

— Queremos oportunizar para que a nossa indústria possa dizer o que faz, o que amplia a chance de crescer.

Não é pouca coisa. A Bahia tem quase 22 mil indústrias que empregam 457.659 pessoas (segundo a Confederação Nacional da Indústria) e representa R$ 76,5 bilhões no PIB.

Carlos Henrique fez o anúncio ontem durante o lançamento da 6ª edição da ExpoTech 2024, que tem como tema Expandindo Horizontes e vai acontecer segunda e terça da semana que vem no Senai-Cimatec.

mais forte —A ExpoTech reúne as indústrias de saneantes (sabões, detergentes e produtos de limpeza), cosméticos e perfumaria e tintas, um total de 220 na Bahia. Segundo Juan Lorenzo, o diretor do evento, este ano está 16% maior.

— Antes nós fazíamos a ExpoTech focados só em Bahia e Sergipe. Agora estamos abrangendo todo o Nordeste, para nos próximos cinco anos tornar um evento nordestino.

Diz Lorenzo que o ganho é excepcional. Além de se firmar como um dos grandes eventos industriais da Bahia, traz para o empresário o conhecimento de novas tecnologias, de gestão e científico, com empresas que investem em inovação. Empresarialmente, a pedida é boa.

Colaborou: Marcos Vinicius

Pablo Roberto sai do jogo em Feira. Não resistiu à polarização

Desde anteontem o tititi em Feira de Santana corria forte: o deputado Pablo Roberto (PSDB), que desde o ano passado se colocava como pré-candidato a prefeito, ia desistir para apoiar o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB). No fim da tarde ele postou nas redes carta aberta anunciando a desistência.

Ainda não disse se vai apoiar Ronaldo. Falou que durante a pré-campanha conversou com a cidade em todos os pontos e também mirou as pesquisas sempre apontando a polarização (entre Ronaldo e o deputado Zé Neto, do PT). E não resistiu.

Procurado ontem, Pablo disse que passou o dia cumprindo agenda da pré-campanha. Dizem nos bastidores que ele sofreu pressões por cima, capitaneadas por ACM Neto junto ao comando do PSDB.

Pablo era o terceiro nas pesquisas. Leva os votos para Ronaldo? O time de Zé Neto acha que ganha uma boa fatia.

Carlos Cintra de volta à cena

Fora dos tradicionais circuitos por onde transita em Salvador nos últimos tempos, o desembargador Carlos Cintra reapareceu ontem no Barbacoa, onde degustou o vinho chileno Manent Gran Reserva. Ao ser indagado sobre como ia, foi incisivo:

— Tocando a vida. Em primeiro lugar, brigando para me curar do câncer.

Ele vem travando uma briga contra um câncer no fígado. A torcida por ele é grande.

Um baiano na Venezuela e a ‘limpeza’ das eleições

Um jornalista baiano com fortes conexões foi incluído na lista de 680 convidados para formar o time de observadores internacionais das eleições para a presidência da Venezuela, que vão acontecer dia 28, o domingo da próxima semana. Nicolas Maduro, o presidente, barrou as candidaturas de Maria Corina Machado e Corina Yasris. As duas se uniram em torno de Edmundo Gonzalez Urrutia e nos círculos diplomáticos de Brasília há quem vislumbre uma chance de vitória da oposição. A reação do baiano ao ler a lista dos observadores:

— Mas só tem chavistas (seguidores de Hugo Chavez, o líder de Maduro)!

Em Brasília se diz que há o risco de Maduro perder e dar um golpe escancarado.