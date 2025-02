Fala Adolfo: ‘Decisão judicial se cumpre. Ivana senta na cadeira’

Adolfo Menezes - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Que Adolfo Menezes (PSD) poderia sofrer um revés após ter sido reeleito para um terceiro mandato na presidência da Alba, até o próprio admitia. A surpresa ficou por conta da rapidez com que houve um resultado judicial: apenas sete dias.

Aliás, nas negociações que resultaram na chapa puro-sangue, com Adolfo do PSD de Otto Alencar na cabeça e Ivana Bastos do mesmo partido na vice, já se levou em conta isso, ante uma decisão contra Adolfo não melindrar o time de Otto.

Adolfo admite a surpresa da rapidez, mas embora até o fim da tarde de ontem ainda não tenha sido notificado, foi categórico:

– Decisão judicial se cumpre. Ivana senta na cadeira.

1ª mulher –Ivana, por seu turno, dizia que corria atrás ‘da honra’ de tornar-se a primeira mulher presidente da Assembleia, com a ressalva: ‘Mas daqui a dois anos’.

Com isso deixava implícito que em nenhum momento cogitava a queda de Adolfo. Ironia, ela vai ser a primeira mulher a presidir a Casa, ainda que interinamente.

A decisão que afastou Adolfo é liminar, concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, onde o processo também rapidamente foi parar. E é quase certo que a liminar caia e ele volte até que o mérito seja julgado.

Embora Adolfo tenha ressaltado que nada mais tinha a dizer com o resultado da eleição, na semana passada, quando ele derrotou Hilton Coelho (PSOL), o autor da ação, por 62 a 1, a permanência dele agora fica mais duvidosa.

Colaborou: Marcos Vinicius

Comedores de jaca, uma festa

Cruz das Almas realizou domingo o 2º Encontro dos Comedores de Jaca, uma festa organizada por produtores com apoio da prefeitura. Uma multidão foi lá.

Tem jaca preparada de toda forma, até sorvete, mas os produtores dizem que o encontro tem uma função política: depois que o Ibama considerou a jaqueira planta exótica ela está sendo derrubada sistematicamente. Se não parar, jaca vai virar joia rara.

Prefeitos vão a Brasília tentar saída para o sufoco no cofre

Ricardo Cerqueira, o Rick de João de Lulu (Avante), prefeito de Brejões, integra a caravana de mais de 200 prefeitos baianos que vai hoje a Brasília conversar com ministros e deputados para pedir socorro.

Ele diz ter herdado do antecessor, Alessandro Correia, o Sandro (Rede), uma dívida de R$ 53 milhões.

– Isso para um município com menos de 14 mil habitantes é uma fábula. Ou teremos renegociação ou estamos condenados ao fracasso.

Assim como Rick, a grande pedida dos prefeitos é a aprovação da PEC 66/2023, que trata do Refis Previdenciário. Hoje, eles são impedidos de fazer convênios porque não têm a certidão negativa do INSS.

Em Brejões, a situação é caótica. De outubro a dezembro funcionários não receberam, há dívidas com a Coelba, professores e empreiteiros. É pandemônio geral.

Baianos não dão muita trela para fusão PS-PSDB

Deputados estaduais baianos não estão botando muita fé numa possível fusão entre PSD e PSDB, como se fala nos bastidores.

Eduardo Alencar, irmão do senador Otto Alencar, o arauto maior do PSD na Bahia, por exemplo, diz que não vê vantagens.

– Fundir agora seria perder o nome e o número (55) muito conhecido.

Paulo Câmara, do PSDB, diz que ainda não houve nenhuma conversa séria isso, mas ‘se for verdade, que seja para unir forças’.

Hoje na Bahia o PSD tem seis deputados federais, nove estaduais e 115 prefeitos, o maior partido do Estado. Já o PSDB tem um federal, três estaduais e nove prefeitos.