Fim de novela: Fátima é a vice na Alba e enfim o PT respira aliviado

Fátima Nunes (PT) - Foto: Raphael Muller / Ag. A Tarde

No sexto mandato de deputada estadual, Fátima Nunes (PT) completou 72 anos sexta passada. O presente chegou ontem quando ele obteve 41 votos dos 52 deputados presentes (dois foram nulos e sete em branco). Não foi lá algo tão festivo assim, mas ela se deu por satisfeita.

– Esperava ser eleita, independente da quantidade de votos. O que importa é a vitória.

É o fim de um caso novelesco que durou mais de 60 dias, quando ela foi lançada por uma decisão da federação PT (9 deputados), PCdoB (4) e PV (também 4), até que o deputado Júnior Muniz, do PT, emergiu em cena chutando o pau da barraca e dizendo-se candidato.

Diziam que se houvesse bate-chapa era possível que ela perdesse. Além da oposição, tem aliados queixosos com a falação de que ela não fala com ninguém. Mas no frigir dos ovos venceu. E Júnior Muniz se queimou. No PT dizem que ele fez ‘molecagem’.

Novela – Até a gestão passada o PT tinha a vice-presidência da Alba. Aceitou ceder o espaço em nome da estratégia governista. Ivana Bastos (PSD) é aliada do senador Otto Alencar e todos sabiam que Adolfo Menezes (PSD) com a terceira reeleição podia cair. Então, com uma coligada, tudo em casa.

Foi exatamente isso que aconteceu, com um detalhe: a rapidez, apenas uma semana. Adolfo caiu e Ivana subiu, o PT quis o espaço de volta. Foi aí que depois de tudo acertado na federação, Júnior Muniz, que a integra, melou o jogo.

Tudo aconteceu porque Júnior viajou sábado para a China. Dizem que ele deve ir também procurando outro partido.

Reunião da Fiol e ViaBahia deu xabu. Deputados vão a Brasília

A reunião que a Comissão de Infraestrutura da Alba faria ontem pela manhã com o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a diretoria da Bamin, para discutir a ViaBahia e a Fiol, deu xabu.

Guilherme Sampaio, diretor da ANTT, justificou dizendo que estava em outra agenda com Lula e a Bamin tentou reagendar para o dia 29, mas os deputados decidiram não esperar. Ficou acertado que a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, vai pedir uma audiência com o ministro dos Transportes, ela presente.

Eduardo diz que as concessões da ViaBahia das BRs 324 e 116 vão até 15 de maio. E a ANTT já marcou audiências públicas para a nova concessão em Salvador dia 5, em Feira 6, Conquista 8 e Brasília dia 9.

– Tá muito apressado. Isso é para ser discutido com calma, é um contrato para 50 anos. Cabe perguntar: vamos contratar uma nova ViaBahia?

Em Cipó, água boa esquecida

Hélio Carneiro, agente cultural que de Valente monitora tudo o que se passa no sertão, diz referindo-se a matéria publicada domingo sobre o Grande Hotel de Caldas de Cipó, que no caso em apreço há o precedente de outro grande absurdo.

– Estado e União se omitem criminosamente sobre pesquisas das águas termais de Cipó, muito superiores às francesas, em torno das quais há uma indústria bilionária.

Lula vem à Bahia em maio. Alvos: metrô e anel de Feira

Lula fará nova viagem a Salvador em meados de maio, o próximo mês. Na pauta, o quarto tramo do metrô de Salvador e talvez, o fim de outra novela, a banda leste do anel rodoviário de Feira de Santana, uma promessa que se arrasta há mais de duas décadas, com muita vidas perdidas.

O deputado Zé Neto (PT) diz que não sabe se Lula vai a Feira, mas o projeto da banda leste do anel está pronto e as obras já foram licitadas.

– Só falta o governo ver onde vai encaixar no Orçamento (R$ 200 milhões). E não é uma duplicação de avenida, é uma travessia urbana, com pistas para pedestres, ciclovias e todo o aparato das avenidas modernas.

Claro que Lula vai fazer. 2026 está aí.

REGISTROS

Auê no TCM 1

Os defensores do projeto que tramita na Alba instituindo gratificações apenas para cargos comissionados e obrigando o resguardo de um salário por ano para quando o servidor sair, dizem que o dito cujo sair não deixará o serviço de mãos vazias.

Auê no TCM 2

O pessoal do Sindicontas, que é contra, diz que o problema não está na saída de tais servidores e sim na entrada. A grande maioria é de parentes de políticos, que fazem o chamado nepotismo cruzado. Tipo, tu emprega o meu lá, eu emprego o teu cá.

Choro na ABI

O Núcleo de Choro da Escola de Música da UFBa (Emus) apresenta-se hoje (19h) na ABI abrindo a temporada 2025 da Série Lunar, uma parceria entre a ABI e Emus. O evento ocorre no mês do jornalista e perto do Dia do Choro (23 de abril). A entrada é grátis.

Adiada

A Prefeitura de Carinhanha anuncia que a 23ª Pega do Boi no Mato, na Vila São José, um evento que atrai os apaixonados da agropecuária de toda a Bahia, foi adiada. Seria agora, dias 25 e 26, mas ficou para os dias 02 e 03 de maio.