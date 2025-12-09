Flávio Bolsonaro presidente? Ele recuou, mas deu rebu na direita

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em discuro à tribuna. - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

"O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas”. A frase aí é do pastor Silas Malafaia, dita logo após saber que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se anunciou como candidato à Presidência da República preferido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso.

Deu tanto rebu no fim de semana que ontem Flávio recuou. Disse que vai retirar a candidatura, com a ressalva: ‘Mas tem um preço’.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

É aí que está o xis da questão dos adversários de Lula. A direita, que na Bahia tem ACM Neto como expoente, quer Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, mas a família Bolsonaro quer estar no jogo como protagonista de proa, por um detalhe elementar: se assim não for, ela acaba, com Jair na cadeia mofando, sem ninguém ligar.

Protagonismo – Jair Bolsonaro elegeu-se em 2018 num partideco, o PSL, que tinha mirrado tempo de TV, só 30 segundos, mas levou a famosa facada a 30 dias das eleições e ficou a campanha inteira ganhando as atenções de todas as mídias, 24 horas por dia, sem abrir a boca e por motivo justo.

Não foi a vitória de um grupo político, e, sim, de um ajuntamento formado no calor das emoções, adubado pelos escândalos da Lava Jato contra o PT. Mas, o fato é que Bolsonaro chegou à Presidência e criou lastro na direita.

2025 fecha assim, a direita se digladiando entre si, e a esquerda, como diz Malafaia, dando gargalhadas. A direita quer os bolsonaristas, mas um Bolsonaro, não. Eis a questão.

Pablo Barrozo avalia resultado da Fenagro como muito positivo

Pablo Barrozo, secretário da Agricultura da Bahia, avalia como muito positiva a realização da 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária, a Fenagro, semana passada até domingo último, no Parque de Exposições de Salvador.

– Estiveram aqui expondo suas ações e seus produtos todos os representantes do agronegócio, dos grandes ao pessoal da agricultura familiar.

Ele cita como um dos grandes ganhos os acordos assinados com os secretários da Agricultura do Maranhão, Piauí e Tocantins, que junto com a Bahia formam o Matopiba, no oeste, e os de Sergipe e Alagoas, na banda norte baiana, que formam o Sealba.

– O ganho aí foi a assinatura de acordos para fazermos políticas públicas em conjunto, principalmente no que diz respeito a vigilância sanitária, para evitar pragas como o cancro cítrico e o greening.

Pablo convoca coletiva hoje

Pablo Roberto (PSDB), vice-prefeito de Feira de Santana e secretário da Educação, convocou a imprensa feirense para uma coletiva, hoje de manhã, no hotel Libis.

O assunto não foi revelado, mas especula-se que é algo pertinente à pré-candidatura dele a deputado federal. Ou melhor, pode ser até a desistência, já que o prefeito Zé Ronaldo (UB), que tem no time o empresário Zé Chico, não tem dado muita trela.

Decoração do Natal esqueceu da Igreja de São Francisco

Palco de um acidente em fevereiro deste ano, quando o teto desabou e matou uma turista, a Igreja de São Francisco, uma das joias do Centro Histórico de Salvador, está completamente esquecida no Natal de 2025.

O Frei Lorrane Clementino, que mora lá no convento, foi às redes sociais protestar. Ele diz que no Carnaval lutou para que fossem colocados tapumes e, como sempre, não foi ouvido. No São João, a frente da igreja antes tinha ornamentação e até atrações artísticas, mas este ano também foi esquecida.

– E, agora no Natal, não tem nem pisca-pisca. Não acho isso normal. O fato da área interna estar interditada não justifica o abandono externo.

REGISTROS

Licia Fábio

Sergipana de Laranjeiras, há 56 anos na Bahia, onde se consolidou como top no entretenimento em Salvador, a empresária Licia Fábio receberá, sexta (10h), título de Cidadã Baiana. Proposta de dupla autoria: deputadas Fabíola Mansur (PSB) e a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD).

Giana Mattiazzi

Já a gaúcha de São Leopoldo, com mais de 21 anos de Bahia, a jornalista Giana Mattiazzi Spohr, vai receber o título de Cidadã Baiana conforme proposta do deputado Euclides Fernandes (PT) na Alba. Ela trabalhou como repórter da TV Bahia até dias atrás.

Jaciara Reis

Atropelada por uma moto no fim da tarde de sexta passada, a prefeita de Laje, Jaciara Reis (PSD), voltou ao batente ontem. Felizmente, tudo tranquilo, não teve fraturas. Ela apenas está usando uma bota ortopédica.

Encontro das Águas

A Alba celebra, hoje, o Dia Nacional da Água (14h, sala Herculano Menezes), com entrega simbólica da Moção de Aplausos aos trabalhadores da Emasa, de Itabuna, e da Embasa, que realizaram o Encontro das Águas. A iniciativa é do deputado Hilton Coelho (Psol).

*Colaborou Marcos Vinicius