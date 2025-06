Forró do Paciente, um tucho de alegria no Aristides Maltez

Yuli Martinez, o médico Lucas Gomes, e a fono Laiane Lima - Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

– Eu cheguei aqui cinco anos atrás com problemas na gengiva. Virou o meu segundo lar. Eu amo, amo, amo e amo!

A fala aí é de Neide Dantas Souza Cruz, 75 anos, funcionária aposentada de hotéis e restaurantes que ontem se esbaldou cantando e dançando no Forró do Paciente, realizado pelo Hospital Aristides Maltez, a maior referência em câncer da Bahia.

Na real, é a dose da alegria junina de 30 pacientes, com D. Neide no meio, cuja maioria passou por cirurgias de laringectomia, ou na laringe, o que implica na perda da voz. Uma festa que emociona pelo som e a empolgação dos atores.

A colombaiana – O médico Lucas Gomes, chefe de cabeça e pescoço do Aristides, o pai da ideia, engordou o projeto com a fonoaudióloga Laiane Lima e a colombiana Yuli Lima, líder de canto do Neojibá, agora colombaiana.

O grupo se reúne todos os meses, sem parar. Fala Lucas.

– Agora em julho, o mês da conscientização de cabeça e pescoço, estaremos num simpósio na Uneb, teremos um concerto com viola, violino e violoncelo no HAM, caminhada em Brotas e também mutirão de triagem no hospital.

A sanfoneira – O projeto conta também com a médica Adriane Barreto, que trabalha no Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, mas aprendeu a tocar sanfona em Seabra, sua terra, e tem como lazer ficar tocando sanfona pelas enfermarias dos hospitais.

Ela exibe o vídeo de uma velhinha numa cama de hospital toda cheia de ataduras, mas se sacudindo ao som da sanfona.

– Olha que coisa mais linda. Isso é uma delícia.

E é. No caso, gente que sofre com a doença, o pavor que ela causa, recebendo tuchos de alegria na vida.

REGISTROS

RoboCup 1

Após 11 anos, Salvador volta a sediar a maior e mais importante competição de robótica e inteligência artificial (IA) do planeta. De 15 a 21 de julho acontece no Centro de Convenções de Salvador o RoboCup 2025. É evento pancadão. Terá 3 mil competidores de 40 países e espera-se 150 mil visitantes.

RoboCup 2

O RoboCup 2025 é organizado pela multinacional francesa GL Events, totalmente aberto ao público, o que coloca a capital baiana com uma evidência top no cenário internacional da ciência, tecnologia e inovação. E o trade turístico aplaude.

Wadh, o livro

O advogado Wadh Habib, também escritor, lança terça (18h) no Auditório Torre América do Salvador Shopping Business, Caminho das Árvores, o livro Sedução e Morte no Judiciário, obra de ficção.

Tititi em Bonfim

Após participar de audiência com Jerônimo acompanhando o marido, o prefeito Laércio Júnior (UB), a primeira-dama de Senhor do Bonfim e secretária de Ação Social, Taciane Granja, apareceu usando roupa em tom avermelhado, a cor do PT. Botou gás nos rumores sobre uma possível aproximação do prefeito com o governo.