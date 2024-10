Geraldo e as pesquisas: há chance de haver erros como com Wagner?

Jaques Wagner - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) tem dito nos últimos dias que Geraldo Júnior (MDB), o candidato governista a prefeito de Salvador, ‘não deve ligar para pesquisas’. E ressalva: ‘A gente se encontra 6 de outubro, depois que abrirem as urnas’.

Ele fala porque até agora todas as pesquisas apontaram Bruno Reis (UB) na liderança. E é nessa pegada que Adrielli Venâncio, moradora de Amaralina, pergunta: dá para achar que poderemos ter outra surpresa dessas?

Claro que Wagner constrói um discurso para tentar animar os aliados, mas há uma gigantesca diferença dos cenários com ele em 2006, Rui Costa em 2014 e Jerônimo em 2022, os três que as pesquisas apontaram atrás, e acabaram na frente.

outra coisa — Minha cara, a nosso ver, nada a ver. No caso específico de Wagner, há dois fatos preponderantes. O primeiro é técnico, até então os institutos de pesquisa só pesquisavam 30 dos 417 municípios. Agora, vão de 80 a 100. No segundo, Lula era o presidente indo para a reeleição, e ACM, o velho, achou de bater nele, federalizou a campanha, tudo o que Wagner queria.

No de Rui, Dilma, a presidente, ia para a reeleição, o imbricamento federal com o estadual também era forte. E no de Jerônimo, Lula saiu da cadeia com o discurso de retomar o Brasil de Bolsonaro, embate federalizado que ACM Neto tentou desconstruir com o tanto faz. No jogo municipal, não tem isso. E ademais, Geraldo Júnior nada tem de novo desconhecido.

Colaborou: Marcos Vinicius

Comenda para Silas Malafaia ainda pode gerar rebu na Alba

Embora não seja tradição na Alba questionar as homenagens com os seus homenageados, a concessão da Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da Alba, ao pastor Silas Malafaia, ainda pode gerar rebuliço na casa, segundo alguns deputados.

É que mesmo aprovadas em plenário, tais homenagens ainda têm que passar pelo crivo da mesa da Alba. A de Silas, iniciativa do deputado Leandro de Jesus (PL), que é evangélico e bolsonarista, foi aprovada ano passado e estava na gaveta.

Foi desengavetada agora, no calor da campanha eleitoral, pelo deputado Samuel Junior (Republicanos), que é o 2º secretário da mesa diretora, mas numa sessão on line em que ‘aprovou’ a concessão em plenário.

Deputados dizem que no plenário já havia passado e estava aguardando a mesa apreciar, o que não aconteceu.

Câmara faz a Trilha das Artes

O Centro de Cultura da Câmara de Salvador abriu ontem a 5ª edição da Feira Trilha das Artes, com 22 expositores de peças de artesanato, moda praia, decoração e até itens da gastronomia.

O evento foi aberto às 14h, com direito a música ao vivo e recital de poesia, e fica até sexta. No primeiro dia, os expositores foram saudados pelos presentes. Só não tinha vereador, mas os artistas disseram que ‘eles estão perdoados’.

Café dispara, mas nada a comemorar, diz João Lopes

Presidente da Associação Bahiana dos Produtores de Café, João Lopes Araújo diz que o preço disparou de forma nunca vista. Para se ter ideia, em agosto o valor médio atingiu R$ 39,63 o quilo, enquanto em janeiro de 2021 era R$ 15,37, hoje 157% a mais, com a saca chegando a R$ 1.600, recorde histórico.

Mas João Lopes diz que nada a festejar:

— As mudanças climáticas estão acontecendo de uma forma nunca vista. É seca no Vietnã, na Nicarágua, no Brasil, tudo ao mesmo tempo. Antes tínhamos um estoque regulador, no mundo, que consome 175 milhões de sacas por ano, aí por volta de 15 milhões de sacas. Hoje não tem, e aí a coisa complica ainda mais.