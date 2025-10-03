Governo e iniciativa privada unem forças pela educação. É muito bom

Carlos Henrique Passos, da Fieb: ‘Vamos virar esse jogo" - Foto: Divulgação

Botar as crianças para cumprir o ciclo escolar até completar o 2º grau na idade certa ainda é um sonho para a maioria. Hoje, apenas 36% da população estudantil conseguem, mas isso vai acabar.

Esse é o grande desafio do Movimento Bahia na Educação, lançado, ontem, na Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), com um ingrediente absolutamente novo. Governo, prefeituras, e iniciativa privada deram as mãos para até 2030, ou nos próximos quatro anos, chegar a 80% da população estudantil na idade certa.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O movimento, articulado pela Fieb, teve, ontem, lá, todos de braços dados, também a secretária Rowenna Brito (Educação), o presidente da UPB e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), o superintendente do Sebrae, Jorge Khoury, o Ministério Público e o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos.

Sonho possível – Fala Carlos Henrique:

– A importância deste assunto para a sociedade baiana é enorme, com consequências diretas, também, para o setor empresarial. Elevar a Bahia nesse aspecto é um grande desafio e, por isso, temos debatido tanto esse tema.

Fala Rowenna Brito:

– Só através da educação podemos acabar com as desigualdades e transformar vidas. E Wilson Cardoso tem feito a diferença na mobilização dos prefeitos.

Fala Wilson, que em Andaraí criou as escolas em tempo integral, que hoje o governo baiano adota:

– Educação é tudo, sempre corri atrás disso. Vamos nessa.

Enfim, Maracás e outros quatro municípios terão água sempre

O deputado Euclides Fernandes (PT) diz ter passado uma semana em estado de graça. Maracás, Planaltino, Lajedo do Tabocal, Itiruçu e Entroncamento de Jaguaquara vão ganhar um sistema de abastecimento de água.

O presidente da Embasa, Gildeone Almeida Santos, garantiu a ele que em novembro irá inaugurar a obra, que vai resolver um problema que parecia crônico, a falta de água.

– Fui eu quem propus esta obra e o governo abraçou. Rui Costa licitou, em 2022, Jerônimo conclui agora. A água vai ser captada no Paraguaçu. Não é uma obrinha. Custou R$ 200 milhões, mas vale a pena.

Ele diz que em alguns desses locais, como Maracás, chegava a doer o coração no verão, vendo a agonia do povo.

– É triste ver isso. E na mesma proporção vem a alegria por ver o fim desse tempo.

OAB-BA vota na lista do TRT

Os advogados baianos vão às urnas terça para escolher a lista tríplice que vai disputar a vaga no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o TRT-5.

Seis candidatos, escolhidos em votação do Conselho da Ordem, em agosto, agora se submeterão ao voto. A votação será toda on line, pelo https://quinto.oab-ba.org.br. Vota quem estiver em dia com a anuidade da OAB e com dados cadastrais atualizados.

Jerônimo se reúne com o PSD, mas 2026, só afagos

O PSD, tendo à frente o senador Otto Alencar, e mais 11 dos 14 deputados estaduais e federais (oito estaduais e seis federais), se reuniu com Jerônimo ontem. Pauta principal: as demandas do partido junto ao governo.

2026 entrou no jogo, mas em duas vertentes, ainda sem nomes na mesa.

1 – Ano que vem eles estarão juntos.

2 – O PSD tem vaga na chapa majoritária.

O deputado estadual Eduardo Alencar, irmão de Otto, disse que foi tudo tranquilo.

– Apresentamos nossas demandas e reafirmamos nosso apoio. Sobre 2026, entendemos que o governador encontrará o caminho para manter a harmonia no grupo.

REGISTROS

CBPM e CBDIN

Publicamos, aqui, esta semana, que a Alba aprovou projeto em que a Companhia Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM) vira Companhia Baiana de Desenvolvimento e Investimentos Minerais (CBDIN). A assessoria da CBPM pede a correção. A CBPM muda a forma de operar e passa a poder criar a CBDIN. Ou seja, não é virar, é quase.

IEL de Talentos

A Bahia tem cinco finalistas na etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos 2025, que será 3 de dezembro em Recife. São eles: Adrielen Braz Vanzetto (Ford do Brasil), Júlia Liz Sales (IPQ Tecnologia), Leomar da Silva (Sesi Bahia) e o Senai Bahia com duas, em Educação Inovadora e Estágio Inovador.

Licia Fábio

Sergipana de Laranjeiras, na Bahia desde 1969, Licia Fábio vai virar Cidadã Baiana. O título, iniciativa da deputada Fabíola Mansur (PSB), foi aprovado por unanimidade. Empresária, ativista cultural, ela marca presença na sociedade soteropolitana como na Festa de Iemanjá, 2 de fevereiro.

Michel Hagge

Falecido, anteontem, aos 97 anos, Michel Hagge, ex-prefeito de Itapetinga, ex-deputado, foi reverenciado na Alba por três deputados: Fabrício Falcão (PCdoB), Nelson Leal (PP) e Pedro Tavares (UB).

Colaborou: Marcos Vinicius