Governo se prepara para seca de três anos, a pior em três décadas | A TARDE

Alguns segmentos do agronegócio baiano vivem dias de alegria na atualidade. O cacau, por exemplo, estava em R$ 170 a arroba, está em R$ 500, quase 300% a mais. A manga vai na mesmíssima pegada, até na proporção.. Estava a R$ 1,70 o quilo, está em R$ 5.

A coisa cá está boa porque nos outros pontos do planeta, como o cacau na África, está mal. Por questões climáticas, quase sempre, com água de menos, a seca. Pois quem está bem aproveite, porque está vindo aí tempo ruim.

Wallison Tum, secretário de Agricultura do Estado, diz já ter sido informado pelo Ministério da Agricultura de que os próximos três anos serão muito ruins, de seca intensa, a pior em três décadas.

Pecuária —Tum, que ontem estava na Festa do Umbu, em Monte Santo, diz que a tal seca não vai demorar, é prevista para começar agora em março. E ele já está se articulando, num primeiro momento, conversando com todos os segmentos sobre o assunto, para tomar providências ante a questão:

— Quando a seca bate, um segmento que é bastante prejudicado, talvez o mais, é a pecuária. Ainda não temos estrutura para armazenar água de forma a atender a todos, até porque o boi fica solto no pasto, em vastas áreas.

Tum ressalva que a vantagem de saber com antecedência é essa, saber minimizar, mas o problema climático que estamos vivendo é sério.

Na Bahia, 76 municípios foram fortemente castigados pelas últimas chuvas, 44 decretaram emergência. Noutra ponta, a seca castiga 176, a maioria em emergência.

MDB traça os seus caminhos em Itabuna, Feira e Conquista

O MDB faz encontro hoje em Itabuna para escolha da nova Comissão Provisória e turbinar a chapa de vereadores, tida como forte. Lá, o partido já selou o projeto: vai apoiar Geraldo Simões, do PT, indicando o vice dele.

O partido também é aguardado até o fim do mês em Feira de Santana, onde tem acenado com o apoio ao deputado federal Zé Neto, também do PT, apesar do prefeito Colbert Martins, que oscila entre Zé Ronaldo (UB) e Pablo Roberto (PSDB), ainda não ter se desgrudado da sigla.

A outra grande expectativa é Vitória da Conquista. Lá, o MDB sustenta a candidatura da vereadora Lúcia Rocha, a líder das pesquisas, embora o PT acalente a esperança de vê-la fechar um acordo com o deputado federal Valdenor Pereira (PT), o candidato do PT. Lá, ainda está tudo em aberto. Fechadas, só conversas.

Alden insiste em Feira 2024

O deputado federal Capitão Alden (PL) voltou de São Paulo animado com a candidatura a prefeito de Feira de Santana. Diz ter ouvido palavras de incentivo de Bolsonaro.

Mas em Feira, perguntamos a jornalistas da área qual é a conexão de Alden com a cidade e a resposta é unânime: nenhuma. A estratégia é garantir a fatia bolsonarista lá, embora Lula tenha vencido no primeiro e no 2º turno com mais de 60% dos votos.

Segunda em Alagoinhas, vai ter ‘Chá Revelação’

O PSD do senador Otto Alencar e o PT de Lula e Jerônimo vão se reunir segunda em Alagoinhas para discutir a possibilidade de marcharem juntos nas urnas de 2024.

O PSD tem como pré-candidato o advogado Gustavo Carmo e o PT o sindicalista Radiovaldo Costa, com um detalhe: lá, os petistas nunca apoiaram outro partido.

Indagado sobre o encontro, Gustavo brincou.

— Teremos um ‘chá revelação’. Se der vermelho é Radiovaldo, se der verde é Gustavo.

Ou pode ser que dê os dois, só não se sabe em que ordem, se o verde e o vermelho ou o vermelho e o verde. Na bolsa de apostas de jornalistas lá, vai dar verde e vermelho.