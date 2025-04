Grande Hotel Caldas de Cipó, o precedente de um absurdo

Grande Hotel Caldas de Cipó - Foto: Arquivo A TARDE

“Pense num absurdo a Bahia tem precedente”. A frase aí, muito frequentemente evocada em todos os cantos, é atribuída a Octavio Mangabeira, que foi governador da Bahia entre 1947 e janeiro de 1951. Pois por uma dessas magistrais ironias da vida pelo governo dele passou o nascimento de um absurdo baiano gigante.

O Grande Hotel Caldas de Cipó, em Cipó, inaugurado em junho de 1952 por Getúlio Vargas com a pretensão de alavancar a força das águas termais e compensar o fechamento do cassino do Radium Hotel, um vizinho, simplesmente não tem dono. Não há qualquer registro em cartório dizendo a quem ele pertence.

Está abandonado há mais de 40 anos e foi nesse embalo que o prefeito Marquinhos de Itapicuru (PSD) entrou. "Eu quero adotar para o município, a Secretaria de Administração do Estado (Saeb) diz que tem interesse. E aí entra outro absurdo: ninguém faz nada e o abandono continua".

O hotel, com 80 quartos, piscinas de águas termais e tudo muito chique virou ruína, e tem também área para um cassino. A reabertura é uma questão de honra, com cassino, um sonho, possível com o projeto que legaliza os jogos no Brasil, em tramitação.

"É a grande aposta da nossa administração, resgatar a honra maculada. Não vou descansar e espero que o governo nos atenda, porque se não acontecer, não vou perdoar."

O fotógrafo Walter Lessa, hoje com 93 anos, na época com 21, estava lá na inauguração fazendo a cobertura. E lembra que foi um festão.

"Estavam lá o Assis Chateubriand, magnata das comunicações, figura de proa da vida nacional, dizem até que foi ele quem levou Getúlio, após a Festa do Vaqueiro em Jequié; também o Guimarães Rosa, escritor mineiro, Ernesto Simões Filho, o fundador de A TARDE. Foi coisa muito grande."

Pois que, abaixo o absurdo.

Grande Hotel Caldas de Cipó em2018 | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Política com Vatapá - Sim ou não

A primeira Comissão Parlamentar de Inquérito da história do Brasil foi instalada em 1953.

Era a chamada ‘CPI da Última Hora’, criada para investigar supostos favorecimentos do governo de Getúlio Vargas ao jornalista Samuel Wainer, fundador do jornal Última Hora.

No meio, Samuel depondo, Carlos Lacerda, adversário rasgado de Getúlio, o interrompeu:

– Senhor Samuel, o senhor está muito cheio de rodeios. Vamos encurtar a conversa. Limite-se a responder sim ou não.

Samuel tentou jogar o contra-argumento.

– Não pode ser assim, deputado. Temos que explicar todo o contexto para que a coisa fique bem explicada.

– Não, Samuel! É sim ou não e ponto final!

Gustavo Capanema, também deputado, que já tinha sido ministro da Educação de Getúlio (na ditadura), interveio, dirigindo-se a Lacerda:

– Deputado, o senhor já parou de roubar? Responda apenas sim ou não.

Lacerda engoliu a língua.

* Colaborou: Marcos Vinicius