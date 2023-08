Há algo de novo no tititi feirense, uma terceira via entre os dois Zé

A ideia que se tem é a de que no momento atual Feira de Santana, a Princesa do Sertão, tem um cenário definido para 2024, a polarização entre o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) e o deputado Zé Neto (PT), com apoio de Lula e Jerônimo, mas não é nesse tom que a banda está tocando.

Zé Neto (PT), pentacampeão de derrotas, agora com Jerônimo e Lula a favor, estaria no melhor dos mundos, apesar dos queixumes dos petistas dizendo que ele se precipitou botando o nome na praça sem consultar ninguém. E Zé Ronaldo vive um jogo de eu te quero, mas nem tanto com o prefeito Colbert Martins, que está muito desgastado.

É justamente aí que mora o embrião de algo novo. Colbert é do MDB, era vice de Ronaldo em 2018 que renunciou para apoiar o governo. Assumiu e em 2020 se reelegeu com apoio de Ronaldo e é grato, mas Ronaldo quer bônus sem ônus, mas no boca a boca refuta o apoio de Colbert.

a virada —Até onde vai a gratidão de Colbert a Ronaldo? Aliados do prefeito dizem que já está paga porque em 2018 Colbert, mesmo sendo do MDB, partido que tinha como candidato ao governo João Santana, fechou com Ronaldo. Em 2020 se reelegeu e em 2022 fechou com ACM Neto.

É nesse contexto que o nome de Wilson Falcão, o Wilsinho, secretário de Desenvolvimento Econômico emerge em cena. Filho de família tradicional, duas vezes vereador, empresário com trânsito fácil entre as lideranças dos vários segmentos e também amigo de Jerônimo, se diz lá que se o nome dele sair, os Zés devem se preocupar. Tira votos dos dois, de Zé Neto e Zé Ronaldo.

Zé de Abreu na volta da Alba

Após 30 dias de recesso, a Assembleia retorna aos trabalhos hoje e na quinta-feira à tarde. O ator José de Abreu vai receber a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da casa, proposta pelo ex-deputado Marcelino Galo, agora requerida pela deputada Fátima Nunes (PT).

De jeitão estabanado, José de Abreu, que já chamou a deputada Tábata Amaral (PSB) de ‘canalha’, é considerado ‘o bolsonarista de esquerda’.

TCE convida secretários

As contas do governo de 2022, o último ano da gestão de Rui Costa, serão apreciadas hoje (14h30) pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), com uma novidade: todos os secretários estaduais foram convidados.

O presidente Gildásio Penedo diz que com isso amplia a participação dos juridicionados no parecer prévio, que depois é apreciado pela Assembleia e aprovado, ou não.

Graça, outro nome que volta

O médico Tarcízio Pimenta elegeu-se prefeito de Feira em 2008 com apoio de Zé Ronaldo. A administração dele foi muito mal avaliada. Durante o mandato, a esposa dele, Graça Pimenta, foi deputado estadual.

Ronaldo usou os cargos até onde deu, depois rompeu e em 2012 derrotou o próprio Tarcízio. Hoje, os aliados de Colbert dizem que ele usa a mesma tática. E também falam que uma com Wilsinho e Graça de vice, é forte.

Wilsinho Falcão, tradição de família que vem do avô

O empresário Wilson Falcão, o Wilsinho, como chamam, é de tradicional família de Feira de Santana, no dia a dia empresarial e também na política. É filho do jornalista João Falcão, fundador do Jornal da Bahia, cujo pai, e avó dele, João Marinho Falcão, foi prefeito (1955-1959).

Um tio, Newton Falcão, também foi prefeito (1971-1973) e outro tio, o Wilson, de quem ele herdou o nome, foi vereador, deputado estadual e deputado federal por seis mandatos entre 1963 e 1983. A pergunta: e Wilsinho, que já foi vereador dois mandatos, vai seguir a tradição e ser candidato a prefeito em 2024?

— Pergunte a Colbert.

Viu? Ele não disse que não.