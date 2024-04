Hoje é Dia dos Povos Indígenas. E Jerônimo botou a digital na Alba | A TARDE

Ao pisar ontem no plenário da Alba para entregar o projeto que equipara os salários dos professores indígenas aos dos não-indígenas, Jerônimo foi bem cumprimentado pelos deputados Alan Sanches (UB), líder da oposição, e Samuel Júnior (Republicanos), também opositor.

Compreensível. Tanto Alan como Samuel apoiam integralmente o projeto. E fizeram questão de externar isso com as presenças lá. Jerônimo não só entendeu, como aplaudiu.

— Foi um exemplo de civilidade, o que aliás, deveria prevalecer sempre, colocar o interesse público acima de quaisquer outro. Por mim, haverá de ser sempre assim.

Herança colonial —O próprio envio do projeto já é instigante: por que professor indígena ganha menos do que os outros? Patrícia Pataxó, professora indígena e Superintendente de Políticas para os Povos Indígenas, discursou:

— Pela primeira primeira vez estou testemunhando políticas de qualidade chegarem ao nosso povo.

Fala Adolfo Menezes (PSD), o presidente da Alba:

— A diferença dos salários era uma dessas distorções da nossa civilização brasileira, baseada no colonialismo e na eliminação pura e simples da cultura e da tradição dos nossos povos originários.

Pois é o Dia dos Povos Indígenas e a Bahia é o segundo estado do país com maior população indígena, segundo o IBGE, com 229.103 pessoas em seis reservas e 14 terras, com muitos conflitos com fazendeiros. Que o Deus Tupã nos proteja, como disse Adolfo Menezes.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em Ilhéus, caso do vereador que é pastor nú, vira sensação

Quando se pensa que já se viu de tudo em matéria de absurdos, a Bahia sempre produz algo bombasticamente novo. E essa vem Ilhéus.

Esta semana o vereador Ivo Evangelista, já no quarto mandato, foi o personagem central de um escândalo único: um vídeo dele nú, mostrando pênis e tudo, vazou na internet.

Ivo era pastor da Igreja Universal, perdeu o posto e a esposa e mudou de partido, trocando o Republicanos pelo Avante.

A perplexidade geral vem do fato de Ivo sempre ter sido uma pessoa equilibrada, querido pelos colegas, que instituiu a obrigatoriedade da leitura de um dos Salmos nas sessões.

Na explicação, ele não negou a veracidade do vídeo, disse que hackearam o celular dele e não pediu desculpas. Ele está indo às sessões normalmente e circula como se nada tivesse acontecido, mas todos dizem, ele vive dias infernais.

Luciano Luna, novo escândalo

Nem bem o caso do Pastor Ivo esfriou, e a Câmara de Ilhéus é sacudida por outro escândalo. Ontem, a PF desencadeou lá a Operação TEatro Mambembe tendo como alvo o vereador Luciano Luna (Avante) e o secretário municipal da Infraestrutura, Átila Dócio, acusados de fraudes em licitações.

Luna, ou Luninha, que fugiu pulando o muro de casa quando a PF chegou, disse ontem que está sendo linchado. Ele é aliado do prefeito Marão (PSD).

Estudo com toque baiano leva o Minha Casa a crescer

O estudo Diagnóstico da Região Norte: Desafio e Perspectivas, realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com o Observatório da Indústria da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) foi a base para o Ministério das Cidades aumentar o subsídio para financiamentos do Minha Casa Minha Vida no norte do país.

Ricardo Kawabe, gerente do Observatório da Indústria da Fieb, núcleo de produção de inteligência e conhecimento, se diz feliz:

— Nossa função é oferecer informações tratadas e análises que possam contribuir para a elaboração de decisões, projetos e políticas para a indústria. Estamos satisfeitos.