Imbróglio de Juazeiro cai no colo de Jerônimo e sacode bancada do PT

- Foto: Matheus Landim/ Divulgação

Isaac Carvalho, o personagem principal do furdunço criado em Juazeiro para a escolha do candidato que terá as bençãos do governo, circulou ontem na Assembleia. Ao ser abordado por um grupo de jornalistas, foi logo dizendo:

— Tudo o que tenho para falar só vou dizer depois. Vamos nos reunir com a federação, com Jerônimo, para ajustar tudo que está pendente.

E quem vai ganhar a disputa lá em Juazeiro?

— O PT.

Com que candidato?

— Isso a gente vê depois do encontro com Jerônimo.

Falou e não disse. Isaac, mesmo inelegível, insiste em manter a candidatura e ainda aguarda uma última chance, que ninguém acredita.

Prazo final—A decisão tem que sair hoje, o último dia de prazo para sacramentar o registro de candidaturas, já que a campanha no rádio e na tevê começa oficialmente amanhã.

Na base do governo, tem Isaac, ao que dizem, querendo emplacar a esposa dele, Ellen, e o deputado Roberto Carlos, que é do PV, que integra, junto com o PCdoB, a federação do PT.

O caso buliu com a bancada do PT na Alba, que passou a torcer por Roberto Carlos. Motivo: se der ele, as chances de manter Lucinha do MST no mandato, como querem os petistas, aumenta muito.

Hoje, o partido tem afastados do mandato, por estarem ocupando secretarias, Osni Cardoso e Neusa Cadore, substituídos por Radiovaldo Costa e Lucinha. Se voltar um, é ela quem cai.

Colaborou: Marcos Vinicius

Precatórios ameaçam saúde financeira baiana, diz Vitório

Financeiramente a Bahia vai bem, mas pintou pedra no caminho. Só este ano, a Bahia está pagando precatórios (decisões judiciais) que totalizam R$ 1 bilhão e 290 milhões, 75% a mais que em 2023. Em 2025 o valor vai para R$ 1 bilhão e 860 milhões, e em 2026 será de R$ 2 bilhões e 865 milhões.

A situação aí foi exposta por Manoel Vitório, secretário da Fazenda do Estado, ontem na Comissão de Finanças da Assembleia, onde ele foi prestar contas do primeiro quadrimestre do ano.

— Em qualquer despesa que cresce 75% ao ano, especialmente quando é na casa dos bilhões, a preocupação pode virar pesadelo.

Segundo Vitório, apesar da pressão dos precatórios, a dívida baiana deve permanecer entre as menores do país nos próximos anos, por conta das operações de crédito que vêm sendo feitas com o maior acesso ao aval da União.

Dia da Santa vira lei na Alba

A Assembleia aprovou ontem, por unanimidade, projeto de autoria do governo e relatado pelo deputado Alex da Piatã (PSD) que oficializa o 13 de agosto como o Dia da Santa Dulce dos Pobres.

A data já foi escolhida pelo Vaticano porque em 1933 ela entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e em 13 de agosto daquele ano adotou, em homenagem à sua mãe, o nome de Irmã Dulce.

Kleber Rosa mira público da esquerda de Salvador

Kleber Rosa, o candidato do PSOL a prefeito de Salvador, está em campanha contra Bruno Reis (UB) e Geraldo Júnior (MDB) com um foco definido: garantir para si o espaço da esquerda. Ontem, na entrevista à rádio A TARDE FM, ele afirmou que tem, sim, um recado a dar por aí.

— Aqui em Salvador a extrema direita, com Bolsonaro à frente, não tem espaço. Mas a direita tem, Bruno e Geraldo representam ela.

Kleber também criticou Bruno Reis por sempre responsabilizar o governo do Estado pelos problemas da segurança, prometendo reforçar a Guarda Municipal, se eleito, e condenou a privatização do saneamento básico, como defende Bruno. ‘Isso é privatizar um direito’.