Impugnação de Sheila bota lenha na fogueira do jogo em Conquista

Sheila Lemos - Foto: Uendel Galter Ag A TARDE

Ilma Lemos (PSDB), mãe da prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (UB), era vice prefeita de Herzem Gusmão (MDB), ambos eleitos em 2016.

Em 2020, Herzem se reelegeu, mas D. Ilma se retirou e passou a vaga de vice para a filha Sheila. Os dois venceram no 2º turno, no fim de novembro. Em 15 de dezembro, Herzem pegou Covid, nem tomou posse.

Sheila assumiu em 1º de janeiro de 2021, Herzem morreu em 15 de março, ela se efetivou. Eis a questão: Ilma, a mãe dela, governou 15 dias, Sheila até agora, já buscando a reeleição, e juntando os laços familiares estaria a família Lemos postulando um terceiro mandato?

Foi o que a coligação do PT, liderada pelo deputado Valdenor Pereira, argumentou e o TRE-Ba entendeu que sim. E foi aí que o pavio acendeu. Sheila diz que vai brigar até o fim, no TSE e no STF, para dizer que não é bem assim.

na urna —A questão é que o tempo inteiro e também agora Sheila lidera as pesquisas, seguida da vereadora Lúcia Rocha (MDB) e Valdenor em terceiro, os dois últimos candidatos da base governista, que esperam se unir num eventual 2º turno.

Ou seja, a prefeita é candidata altamente competitiva. Os advogados dela dizem que D. Ilma ficou prefeita apenas 15 dias e em nada influenciou na vitória de Herzem e da filha.

Seja como for, a impugnação balançou o coreto. Afinal, estamos a 18 dias das eleições e num cenário como o de lá, o caso bota lenha na fogueira. E lenha melada de óleo diesel.

Colaborou: Marcos Vinicius

O sobe e desce de helicópteros até assusta, como em Conquista

Em algumas cidades do inteiror baiano a campanha de 2024 ganhou um ingrediente novo, o sobe e desce de helicópteros, antes esporádicos, agora quase rotina.

Contam que em algumas cidades o povo pára para ver o que nunca viu, o aparelho, mas há casos em que o vai e vem é até entendido como abuso. Sexta passada, por exemplo, o helicóptero que serve ao deputado Elmar Nascimento (UB) desceu no Condomínio Vila Constanza, o mais chique de Vitória da Conquista. O alvo era a casa do presidente do PP, João César Guimarães.

Ele pousou e saiu, depois voltou, pousou e saiu, e voltaria de novo, mas na terceira vez o condomínio proibiu, e teve que ir para o aeroporto.

Para lembrar: em 1º de outubro faz 40 anos que um helicóptero caiu na Serra da Muquiba, em Caatiba, matando Clériston Andrade, candidato ao governo, e mais 12 pessoas.

Tupim quer mais segurança

O deputado Vítor Azevedo (PL) está pedindo mais segurança para a campanha eleitoral em Boa Vista do Tupim, na Chapada. Conta ele que só neste fim de semana foram dois homicídios por motivos políticos.

Segundo ele, nos povoados de Terra Boa e Baixio dois apoiadores do candidato a prefeito Henrique Coimbra (PSD), mataram a tiros dois aliados do adversário Sávio, o Savinho (PSDB).

— O povo está com medo.

Pedro Lino, mais um que se vai deixando o bom recado

Pedro Lino tirou 60 dias de licença para tratar de problemas de saúde e retornou 21 de agosto. Dava alguns sinais de que não estava 100% bem, mas participou das sessões normalmente, com algumas faltas, na semana passada por exemplo lá estava no TCE transitando como normalmente fazia, vezes brincando com alguém. Figura querida e respeitada, pegou todos de surpresa por conta disso e na cerimônia de cremação ontem, no Jardim da Saudade, a comoção foi grande.

Pedro Lino ocupava no TCE uma vaga técnica, a de auditor, desde 1999. O sucessor dele deve vir da mesma lavra, embora até agora não se tenha tratado disso.