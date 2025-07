Isidório afirma que Trump age como um chefe de boca de fumo

Pastor Sargento Isidório - Foto: TV Câmara/Reprodução

Políticos baianos reagem de formas distintas ante a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de taxar produtos brasileiros exportados para lá.

Embora alguns como o governador de São Paulo,Tarcísio Freitas(Republicanos) tenham dito que é culpa de Lula, oposicionistas cá preferiram a cautela. Acham que no frigir dos ovos a coisa pode sair pela culatra, ante a revolta coletiva sobre a intromissão dos EUA em assuntos internos.

Já os governistas não pouparam pauladas, como a presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD), que numa nota pediu respeito à soberania nacional, o tom que predomina.

PAULEIRA – Vítor Bonfim (PV), deputado estadual, vai na mesma pegada:

– Lula está certo, isso não é sobre partido,sobre passado ou presente, mas sobre o futuro. Se abrirmos mão da nossa soberania agora, outros países vão querer mandar aqui também.

Já o federal Sargento Isidório (Avante), jogou duro.

–Trump está agindo como um chefe de boca de fumo, um chefe de facção.

Embora a Comissão de Relações Exteriores da Câmara tenha aprovado uma Moção de Louvor a Trump com os votos de dois baianos, Cláudio Cajado(PP) e Zé Rocha(UB), o senador Jaques Wagner (PT) diz que as articulações de Eduardo Bolsonaro (PL), o filho de Bolsonaro que se licenciou da Câmara e se refugiou nos EUA, ‘é traição ao Brasil’.

As lideranças empresariais, preocupadas, pedem cautela, mas na política, os aliados do governo já têm novo discurso, o dos traidores da pátria.

Aristides celebra o Julho Verde, no esforço de deixar a cabeça boa

Desde 2022 o 27 de Julho é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço e o Hospital Aristides Maltez, único especializado em câncer da Bahia, celebra o Julho Verde, como chamam o mês, com extensa programação que começou quarta última, com um simpósio sobre o assunto na Uneb.

Na quinta houve um quarteto musical de violoncelo e violino, hoje haverá panfletagem no Shopping Piedade, dia 17 o coral formado por pacientes se apresenta, dia 19 uma caminhada pelas ruas de Brotas e dia 26 um mutirão de atendimento. O médico Lucas Gomes ,chefe de cabeça e pescoço do HAM, explica o esforço.

– Émuito difícil falar sobrecâncer comas pessoas. Elas seassustam. A doença englobadesde os tumores cerebrais edabocaatéocâncerdetireóidee couro cabeludo,mas tratadaprecocemente salva vidas.

Samba de volta em Feira

A Praça do Tropeiro, em Feira de Santana, onde tradicionalmente o samba de roda impera às segundas-feiras, vai voltar com força total após o abandono na era Colbert Martins.

O prefeito Zé Ronaldo (UB) recebeu ontem representantes do samba, com Luizinho dos 8 Baixos e Marcinha Sambadeira à frente, quando exibiu o projeto de requalificação, uma velha reivindicação.

–Vamos licitar a obra ainda agora em julho.

Enfim, a Bahia bota o pé na era do cultivo de tâmara

Numa visita a Abu Dhabi, Jerônimo se encantou com a possibilidade de cultivar tâmaras cá, uma palmeira parecida com a nossa, mas milernamente cultivada no norte da África e da Ásia.

As primeiras 110 mudas enviadas pelos Emirados Árabes em 2023 finalmente chegaram a Salvador após passarem esse tempo submetidas a exames fitossanitários da Embrapa. Elas estão sob a responsabilidade da ADAB, que fará a distribuição.

O diretor Paulo Sérgio Luz diz que a expectativa é a de que elas produzam em dois anos e meio e a partir daí a Bahia espera receber mais 10 mil mudas.

– E que a era da tâmara entra em campo.