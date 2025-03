Ivana circula prometendo fazer a diferença. Até agora, tudo alegria

Deputada Ivana Bastos - Foto: Divulgação

A deputada Ivana Bastos(PSD), primeira mulher a presidir a Assembleia da Bahia, circulou ontem pelas salasdas comissões, e hoje completa o ciclo, para dar um recado curto e objetivo.

"Vamos fazer uma gestãocompartilhada. Eu represento a Assembleia, e não os partidos com os seus integrantes."

Na CCJ, o presidente, deputado Robinson Almeida (PT), observou o detalhe. "É a primeira vez que um presidente visita as comissões."

Na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, presidida pelo deputado Diego Castro (PL), que é bolsonarista, a conversa dela foia mesma. E a dele idem.

"É uma honra recebermos a presidente da Assembleia aqui entre nós."

PARAQUEDISMO – E vai mesmo Ivana Bastos fazer a diferença como estão dizendo? Empresária em Guanambi, casada com o também empresário Jaime Bastos, mãe de doisfilhos, no quarto mandato dedeputada, aos 60 anos, ela já faza diferença como mulher.

É aficionada e praticante deesportes como o paraquedismo, voos de asa delta, motociatas e afins, o que já lhe custou desavenças com o marido.

"Ele já ficou três dias sem falar comigo por causa disso".

E a senhora ainda toparia saltar de paraquedas?

"É só me convidarem".

Se na vida pessoal ela temtais predileções, diz que na política segue a mesma pegada. Foi a mais votada nas eleições de 2022 e promete.

"Sem dúvida, tudo fareipara ter uma cara própria".

Colaborou: Marcos Vinicius

Margarida, uma ex-deputada que vive esquecida num canto

E já que Ivana Bastos promete fazer a diferença na Alba, Otoniel Saraiva, presidente da Associação dos Ex-deputados, diz que vai a ela pedir que olhe com mais carinho para a entidade, hoje alojada numa sala do terceiro andar do prédio principal.

Ele conta que existem hoje em torno de 200 ex-deputadosvivos, alguns deles passando grandes dificuldades, como muitos já morreram. E cita o caso de Margarida Oliveira, que foi deputada de 1991 a 1995.

"Ela tinha um filho com problemas de saúde, gastou todo o dinheiro que tinha com isso, o menino morreu e hoje ela mora num quartinho de fundo em Vitória da Conquista".

Otoniel ressalva que em muitos casos sai coletando ajuda entre velhos deputados, mas o fato de Ivana ser mulher haverá de servir aos ex, a começar por Margarida.

Santo Amaro briga com UFRB

Flaviano Bonfim (UB), prefeito de Santo Amaro, voltou ao mandato após perder a reeleição em 2020 e trouxe com ele velha pendenga. A Câmara se reúnehojepara votar a lei que revoga a doação do terreno da antiga Siderúrgica Fundição Tarzan para a UniversidadeFederal do Recôncavo (UFRB).

O terreno foi doado para a instalação de um Centro, nunca feito por falta de dinheiro. A UFRB acha que a briga é essa. Tirar o terreno é retrocesso.

E o PT fica com a 1ª vice, Fátima Nunes será eleita

O deputado Marquinhos Viana (PV) até tentou fazer prevalecer a lógica: se a colega Ivana Bastos (PSD) que era a 1ª vice assumiu com a saída de Adolfo Menezes (PSD) ele, como 2º vice, passaria a ser o primeiro e assim sucessivamente para no fim só se eleger um suplente. Não colou.

A mesa diretora decidiu por nova eleição que acontece hoje e o PT, que está sem cargos na mesa após ceder o espaço para Ivana, brigou e ganhou a preferência. Indicou para a vaga também uma mulher, a deputada Fátima Nunes, que se diz muito empolgada.

"Espero que o exemplo de duas mulheres, uma na presidência e outra na 1ª vice, no comando da Alba, inspire outras mulheres a entrar na política".