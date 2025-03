Ivana se efetiva na Alba. Só falta saber se terá nova eleição ou não

Ivana Bastos - Foto: Divulgação

Sexta passada a 2ª Turma do STF decidiu por unanimidade que a terceira reeleição do deputado Adolfo Menezes (PSD) para a presidência da Alba não valeu. O afastamento dele é dado como assunto liquidado, já que até o Ministério Público já se pronunciou a favor e o fato bateu ontem na Alba.

O primeiro ato veio da própria deputada Ivana Bastos (PSD), que era vice em exercício, e agora se sente presidente. Tanto que até sexta ela ocupava o gabinete da vice, cargo para o qual foi eleita, mas ontem mudou. Começou a despachar no gabinete presidencial mesmo.

Se o consenso dita que o afastamento de Adolfo é irreversível, ainda há um fato pendente: Ivana fica efetivada como presidente ou haverá nova eleição?

Controvérsias – Ainda não saiu o relatório final da decisão do STF, o que poderia dar algum indicativo, mas entre os deputados há controvérsias, os que querem a efetivação pura e simples, e os que querem nova eleição, mas só por questões de ajuste, já que politicamente não há duvidas, é ela.

O time que defende a manutenção do mandato e se faria nova eleição apenas para o vice, argumenta que como candidata a vice ela teve 56 votos, e está plenamente legitimada. Os que querem nova eleição dizem que se assim for Ivana fica livre até de possíveis questionamentos jurídicos. Até ela acha melhor assim.

Hilton Coelho (PSOL), o autor da ação que afastou Adolfo, já disse que quer nova eleição e poderia questionar.

Colaborou: Marcos Vinicius

E na Secom, tudo indica que a questão federal atropelou Cid

Tido como nome certo para assumir a Secretaria de Comunicação da Bahia, sucedendo o jornalista André Curvello, o publicitário Cid Andrade parece ter encontrado pedras no caminho, vindas de Brasília.

A questão: ele se encontrou com Jerônimo, que muito gostou e cogitou, mas ele está com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que em Brasília não se bica com Rui Costa, ministro da Casa Civil.

Foi daí que o rebuliço se configurou. E Jerônimo estancou o processo. Ele apostou em Cid porque gostaria de fazer na Bahia o que Lula fez em Brasília, levando o baiano Sidônio Palmeira para reconfigurar a forma da comunicação.

A diferença é que Lula lá se queixava da ineficiência na comunicação e na Bahia André Curvello se consolidou pela eficiência. Até agora, substituí-lo está difícil.

Bobô quer ver Ferretti baiano

Natural de Senhor do Bonfim, mas sempre ligado ao esporte, já que integrou o time do Bahia campeão em 1989, o deputado Bobô (PCdoB) apresentou na Alba projeto que concede o título de Cidadão Baiano a Emerson Ferretti, também ex-goleiro do Bahia e hoje o presidente do clube.

Bobô diz que embora Ferretti seja gaúcho de Porto Alegre, já virou baiano, onde foi também presidente do Ypiranga e ocupou cargos públicos.

Terça o TSE dá ponto final no caso de Sheila Lemos

Sheila Lemos (UB), prefeita de Vitória da Conquista, vai ser julgada terça pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso em que ela ganhou em novembro.

Ela é acusada em ação movida pelo PT de estar num terceiro mandato, já que, a mãe dela, Irma Lemos, era vice de Herzem Gusmão em 2020 e assumiu quando ele se afastou 15 dias antes de encerrar o primeiro mandato.

Herzem se reelegeu e tinha como vice, em 2020, a filha de Irma, Sheila Lemos, que assumiu o mandato em definitivo com a morte do titular, em março de 2021.

No mundo político todo mundo acha que Sheila fica absolvida. O contrário seria uma hecatombe.