Jequié, a revolta contra a pecha de cidade mais violenta do Brasil | A TARDE

Uma reportagem divulgada domingo passado pelo programa Domingo Espetacular, da TV Record, apontando Jequié como cidade mais violenta do Brasil, jogou gasolina na fogueira da política local.

O xís da questão é que a rerportagem se pautou em dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados ano passado tendo como base os anos de 2021 e 2022. Segundo o deputado Hassan (PP), aliado do prefeito Zé Cocá (PP) é algo tão ruim quanto perverso.

— É coisa requentada. A situação hoje já não é a de dois anos atrás. O Cel Márcio Marcelo vem fazendo um trabalho elogiável à frente do comando da PM. Até fica parecendo que tem interesse político nisso. E eu acredito.

Prejuízo —Diz Hassan que ainda no ano passado, o título de cidade mais violenta do Brasil já causou grande estrago, especialmente no comércio, pela fuga de clientela e pelo receio de empresários que querem investir na cidade.

De fato, um olhar para os dados do Fórum da Segurança baseados em 2021 e 2022 mostram que Jequié lidera o hanking da violência com 88,8 homicídios por 100 mil habitantes (o município tem 160 mil), mas entre os 20 apontados como violentos a Bahia tem 11.

Além de Jequié, vem Santo Antonio de Jesus em 2º (88,3), Simões Filho em 3º (87,4), Camaçari em 4º (82,1), Feira de Santana em 9º (68,5), Juazeiro em 10º (68,3), Teixeira de Freitas (66,8) em 11º, Salvador em 12º (66), Ilhéus em 15º, Luiz Eduardo Magalhães (56,5) em 19º e Eunápolis (56,3) em 20º.

Colaborou: Marcos Vinicius

Gás também em Várzea Nova. O que está faltando é lógística

Trabalhadores rurais de Várzea Nova, região de Jacobina, levaram um baita susto sábado. Estavam perfurando um poço artesiano numa fazenda próxima a cidade quando de repente a coisa explodiu. Ao invés de água, subiu no ar gás, que também imediatamente pegou fogo.

O susto logo deu lugar a um monte de especulações. A área certamente possui um grande manancial de gás natural, o que significa a expectativa de um tempo novo.

Jurandir Santos, filho da terra que mora em Salvador, diz que Várzea Nova hoje é focada na produção de iogurte, manteiga, queijo e polpa de frutas e vai seguir a vida assim por um bom tempo, apesar do gás.

— Nós sabemos que na área de Tucano também foi descoberto um grande manancial de gás, mas a exploração implica em investimentos pesados, com gasodutos e afins. Não é fácil.

Leão vê Débora bem em Lauro

Fechado no apoio a candidatura da vereadora Débora Régis (UB) a prefeita de Lauro de Freitas, o deputado federal João Leão (PP), também ex-prefeito da cidade, diz que poucas vezes se viu lá uma cenário tão favorável como o atual.

— Está todo mundo unido. Teobaldo Costa, Mauro Cardim, Mirela Macedo e os outros. O clima está muito bom, com o vento a favor e a maré também.

Com Isaac em cena, muda tudo no jogo em Juazeiro

Prefeito de Juazeiro de 2009 a 2016, Isaac Carvalho, ex PCdoB, hoje no PT, em 2018 se elegeu deputado federal, mas os votos foram anulados porque ele estava com a ficha suja, em 2020 ficou fora e este ano, mas ontem, com a notícia de que ele limpou a ficha e está apto a encarar 2024, mudou tudo.

Isaac se dizia candidato, mas muita gente duvidava. Por conta disso, mais o fato de que a prefeita Suzana Ramos (PSDB) vai mal avaliada, entre os 13 nomes postos na praça, a grande maioria, puxados pelos deputados Roberto Carlos (PV) e Zó (PCdoB), mais o ex-prefeito Josep Bandeira (PSB), a maioria era de governistas. Jornalistas lá dizem que agora todos vão dançar ‘o samba do Isaac’.