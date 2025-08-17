Jerônimo e o tititi entre os dois ‘Zés’, o Ronaldo e o Cocá

Governdor Jerônimo Rodrigues - Foto: Joá Souza/Gov-BA

Até o início de julho Lula vinha mal, caindo nas pesquisas nos índices de avaliação e intenções de voto, até que Trump entrou em cena anunciando o tarifaço caso o Brasil não deixe Jair Bolsonaro livre, leve e solto, como vítima de uma suposta injustiça. Era tudo o que Lula precisava.

Botou um novo gás no discurso, o da defesa da soberania nacional. E azucrinou politicamente a vida dos direitistas, que sonham em ver Tarcízio Freitas governador de São Paulo, como o homem a desbancar Lula. Aí, veio Trump atrapalhar.

Bolsonaro e família agiram colocando os interesses deles acima de qualquer outro. E por aí jogou um balde de água fria na esperança de ACM Neto ter uma referência nacional levada a sério, como Tarcízio. E Jerônimo, que já surfa num estado financeira mente saudável, mais o apoio federal, agradece.

SEM DÁ CÁ – Ora, o toma lá dá cá que Bolsonaro tanto amaldiçoou e acabou se arreganhando por não saber jogar, é da política. Tem hierarquia moral, toma lá teus votos, dá cá uma escola, uma estrada ou hospital. O dá cá só não presta é quando é para o bolso. E é por aí que o cenário baiano se configura. Jerônimo tem de sobra como fazer o toma lá e espera o dá cá em 2026. E Neto quer o dá cá sem ter o que dar, o toma lá.

É nesse contexto que entram dois personagens importantes da política baiana no momento, Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, e Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, ambos no embalo do toma lá de Jerônimo.

Ronaldo em 2018 largou a Prefeitura de Feira para disputar o governo após a inesperada desistência de ACM Neto. Era uma canoa furada, mas ele pacientemente esperou a recompensa em 2022 como vice de Neto, até ser abruptamente rifado.

Agora, Ronaldo fez aniversário no dia 18 de julho e Neto junto com toda a sua entourage baixou em Feira para cantar parabéns. Ele agradeceu, mas nem tchum. No sábado da semana passada chegou para a 30ª Marcha para Jesus, em Feira, no mesmo carro com Jerônimo.

Ele bate e replica a mesma tecla, só vai cuidar de política em 2026, agora é a administração. Tem as pedidas feirenses para o governo e está esperando vê as acontecer. Mas é óbvio, só em calar já se configura um ato político.

EM JEQUIÉ – Outro caso emblemático vem de Jequié. Lá, o prefeito Zé Cocá (PP) rompeu com o governo em 2022 para ser leal a João Leão (PP), então vice-governador, hoje deputado federal. Agora, colocou uma lista de pedido que inclui o novo aeroporto regional, o Polo Multimodal (trem coma Fiol e carro) e turbinar o Distrito Industrial.

Leão batenate se, ‘Cocá será o vice de ACM Neto’. E os demais netistas vão na mesma pegada. Pergunta ao deputado Hassan (PP), amigo próximo de Zé Cocá: e já houve alguma proposta explícita?

– Não, conversa não. Chegamos recadinhos, tipo só não será o vice se não quiser. E Cocá, por sua vez, diz que está esperando o governo, se as pedidas forem atendidas, fica do lado de Jequié, ou seja, do governo.

Jerônimo vem tomando aliados de Neto nos quatro cantos da Bahia, se pegar os dois ‘Zés’, é xeque mate. Com Lula ele já é grato por dever. Trump vem de lambuja.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Zé Garapa

Essa vem da lavra do senador Otto Alencar, com larga vivência na alma sertaneja, mais ainda na região de Rui Barbosa, sua terra. Ele conta que antigamente casar com mulher que não era mais viagem virava um problemaço para quem ousava desafiar o costume. ‘Já casou melado’, diziam. E um dos desafiantes dos velhos costumes foi José Menezes Fagundes, o Zé, morador da roça, em Lajedinho.

Casou com uma assim e a tormenta desmoronou em cima dele quando se candidatou e se elegeu vereador.

Por conta disso, ganhou o apelido de Zé Garapa. Sempre andava com um robusto facão na cintura e ai de quem dissesse alguma coisa. Lá um dia ele chegou na cidade a cavalo, vindo da roça, para uma sessão da Câmara, alguém gritou:

– Água!

Outro emendou:

– Açúcar!

Zé brandiu o facão:

– Se vocês são homens, misturem, seus filhos da puta! Pra ver se eu não mando um para o inferno!

COLABOROU: MARCOS VINICIUS