Jerônimo foi a Feira domingo e volta lá quinta. É o ‘efeito Pablo’

Diz o deputado Alan Sanches (UB), líder da oposição na Assembleia, que os opositores do governo estão confiante na vitória nos três maiores municípios da Bahia, em Salvador com Bruno Reis, em Feira de Santana com Zé Ronaldo e em Vitória da Conquista com a prefeita Sheila Lemos, todos do UB.

— Do nosso ponto de vista, só em Camaçari o jogo é mais trincado.

Lá, a disputa é entre o ex-prefeito Luiz Caetano (PT), que lidera as pesquisas, e Flávio Matos (UB).

Mas do ponto de vista dos governistas, o PT abdicou de Salvador, que nunca governou, em favor de Geraldo Júnior (MDB), mas bota fé nos outros três, inclusive Feira de Santana, que nunca governou também, com o deputado Zé Neto (PT).

Reação —Semana passada, Zé Ronaldo (UB), o líder nas pesquisas em Feira, dominou o noticiário com a desistência de Pablo Roberto (PSDB), logo a seguir anunciado como o vice dele.

A resposta governista está vindo. Domingo Jerônimo foi a Feira participar de reuniões com Zé Neto e Cia e nesta quinta retorna lá para receber da Câmara de Vereadores duas homenagens, uma o título de Cidadão Feirense e também receberá a Comenda Maria Quitéria, a mais alta condecoração lá.

Além de Feira, os governistas dizem que podem ganhar também em Conquista e dão Camaçari como favas contadas. Agora, como antes, a rota da oposição é a mesma, ganhar nos grandes.

Colaborou: Marcos Vinicius

Bolsonaristas torcem por Trump, mas têm Kamala no caminho

Assim que Joe Biden, o presidente dos EUA, desistiu de disputar a reeleição, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) recorreu ao Instagram para perguntar: ‘Quando o Biden brasileiro vai sair?’.

Claro, as eleições nos EUA, até pelas reviravoltas bombásticas, chamam atenção de todo o mundo, e cá, bolsonaristas em geral torcem por Trump. Eles até festejaram o fracasso de Biden no debate e o atentado contra Trump. Os bolsonaristas adorariam se Lula chegasse em 2026 gagá, como Biden. Mas o fato é que lá o caso tem um viés histórico da pesada. Kamala Harris, mulher, negra. Desde que tornou-se independente, em 1789, os EUA tiveram 46 presidentes, só homens.

No livro O presidente negro, de Monteiro Lobato, que se passa nos EUA, ele diz que é mais fácil eleger um preto de que uma mulher.

Trump até ajuda Kamala a fazer outra história.

Mulheres, as cotas difíceis

A dificuldade que os partidos estão tendo para fechar as chapas de candidatos a vereador com 30% de mulheres buliu com os humores federais.

Segundo o deputado Raimundo Costa (Pode), em Brasília já há um movimento para lançar um projeto de lei anistiando os partidos que não conseguiram.

— O projeto ainda é embrionário, mas quando entrar, passa. A queixa é geral.

Indústria de cosméticos, um segmento que só cresce

A indústria de cosméticos está crescendo no Brasil e na Bahia também. Raul Menezes, presidente do Sindicato da Indústria de Cosméticos da Bahia, disse ontem na ExpoTech, que se realiza ate hoje no Senai Cimatec, que o segmento só se amplia. Ele cita um exemplo:

— Em 2017, quando houve a 1ª edição da ExpoTech, tínhamos 28 expositores. Agora, são 140, instaladas em vários pontos do estado, movimentando mais de R$ 2 bilhões e gerando mais de cinco mil empregos.

Diz Raul que o setor, ‘fundamental para a saúde humana das unhas à pele’, está focando em melhoria da qualidade, tanto que em 2025 haverá a Feira Cosmética da Bahia.