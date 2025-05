Jerônimo só espera ida de Lula à China para finalizar caso da ponte

- Foto: Ricardo Stuckert

E já que as sondagens nofundo do mar foram encerradas, quando será que veremos a primeira estaca daponte Salvador-Itaparica?

Com a palavra, Jerônimo:– Nós iremos na viagem queLula fará agora em maio à China e vamos conversar com ogovernochinês.Estamosnisso.O resto é especulação.

O cenário sugere outra pergunta: será que a troca de solavancos entre Donald Trumpe os chineses vai atingir cá?

Nem Jerônimo sabe dizer.As empresas que formamconsórcio chinês, as gigantes China Railway 20th Bureau Group Corporation(CR20) e China Communications Construction Company(CCCC), são estatais,dependem do ok do governo.

Convém lembrar que emdezembro de 2019, quando oconsórcio venceu o leilão paraa construção da ponte, a previsão era de que a maior pontesobre água da América Latinaestivesse pronta em 2025.

PEDRAS – Veio a pandemia,e bagunçou tudo.Preços Materiais de construção dispararam, o contrato refeito puloude R$ 7,5 bilhões para R$ 10,42bilhões. Acordo selado, chegou-se ao ponto em que está.

Agora, depois que os chineses assinarem o contrato,e é isso que se está aguardando, o consórcio tem umano para iniciar a obra emais cinco para construir.

Jerônimo conta que anoque vem vai ser legere entrarna briga de corpo e alma paratentar tornar-se o governadorda inauguração. O certo é quea ponte é inevitável. Quandovem é que não se sabe.

Gritaria da seca em Irecê está rendendo. Espera-se resultado

Deputados baianos vão aBrasília para um encontrocom o ministro Carlos Henrique, da Agricultura, para fazer o ajuste de despedidas paraatender a emergência da secanos 20 municípios da regiãode Irecê e cercanias.

O próprio ministro participou anteontem,via online,daaudiência pública realizadapela Comissão de Agriculturada Alba em Irecê para discutiro problema. Ele anunciou quevai liberar via Conab 65 miltoneladas de milho a preços30% menor para o Nordeste.

Mas como comprar milho,mesmo mais barato, sem dinheiro? O deputado EduardoSalles(PP),presente no encontro,diz que o financiamento para a emergência é básico.0

– Estamos correndo atrás.Vai ter que ter e já.

O deputado federal LeoPrates (PDT), que preside aComissão de Prevenção Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, estava lá.

Andrei quer água e comida

Andrei da Caixa (MDB), prefeito de Juazeiro,também está correndo atrás de ajuda contra a seca. Ele esteve em Brasília no meio da semana e conversou com o ministro Waldez Góes, da Integração.

– Numa situação como a atual, a prioridade é garantir água e comida.

A água ele garante botando mais carros-pipa na praça. E a comida com a distribuição de cestas básicas. Essas foram as pedidas.

Myriam Fraga volta à cenabotando gás na literatura

Myriam Fraga, a poetisa baiana que nos deixouem fevereiro de 2016 aos 78 anos, está de volta àcena literária de Salvador, agora puxada peloDiretório Acadêmico de Letras da UFBa e o apoioda Fundação Casa de Jorge Amado (que ela dirigiu).

Amanhã (14h) na Academia de Letras daBahia (ALB), em Nazaré, será lançado o Clubede Leitura Myriam Fraga, que pretendeestimular a leitura fazendo também encontrosmensais entre leitores e autores.

Angela Fraga, filha de Myriam, hojepresidente da Fundação Casa de Jorge Amado,diz ter ficado muito feliz com a ideia.

– Quando os estudantes da UFBa nos informaram,só alegria com a homenagem à minha mãe.