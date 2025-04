Kardé e Wanda Chase na mesma semana, a tristeza fica em dobro

Wanda Chase - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A vida é assim, sempre cheia de chegantes e partintes. Quem está no meio é para cuidar das duas pontas, sabendo que somos todos passantes. Kardé Mourão no domingo e Wanda Chase ontem, duas figuras que deixam um legado top para os amantes do bom jornalismo, indicam que estamos no time dos partintes.

Com a ressalva de que entre baianos não tem santo, só santa, e o endereço é único, vemos jornalistas brilhantes do nosso tempo indo embora, felizmente deixando boas lições.

Em setembro de 2018 se foi o colega Luis Augusto Gomes, em abril do ano passado Jorginho Ramos, em outubro José Carlos Teixeira, em janeiro deste ano Nilton Lopes, o Niltim, e agora vem essa em dose dupla.

Abaixo o racismo – Olhando o jogo da vida, tudo normal. Apenas reforça a tese de que cidades são palcos e cenários e nós os atores em cena que fazemos o espetáculo do nosso tempo.

Pois no espetáculo do nosso tempo o time citado engrossava a fileira dos que lutam contra o racismo, essa chaga moral incrustrada na alma humana que vem dos tempos das cavernas e até hoje está aí, uma obrigação para os chegantes e passantes cumprirem.

Wanda brilhava nos carnavais, esbanjando simpatia no meio da alegria, mas o legado maior dela foi tornar-se um arauto da luta contra o racismo.

Dizia Wanda que essa luta ‘é dever de todos que cultivam os valores da civilidade’. Se assim o é, abaixo o racismo! Todos os confrades citados assinam embaixo.

Maragogipe, a briga na justiça

A denúncia feita por Vera da Saúde (PSD) contra o prefeito de Maragogipe, Valnício Armede (PP), que derrotou ela nas eleições do ano passado, colou.

O Ministério Público de Cachoeira apontou um significativo crescimento do número de funcionários às vésperas das eleições. Eram 1.419 em 2020 e em 2024 subiu para 3.056, sendo que 978 só no passado, segundo o MP, ‘sem justificativas plausíveis’.

O aniversário de Jerônimo

Jerônimo completou 60 anos ontem, e nas redes choveram felicitações, mas na mesa com ele, no Palácio de Ondina, estavam catadores e catadoras de materiais recicláveis, convidados que foram para discutir as pedidas da classe. Ele se disse encantado com o momento.

– Celebrar o aniversário com gente querida, que tem uma energia incrível, faz tudo valer mais ainda.

O ‘parabéns’ ecoou.

Luciano e os cães do sertão

O deputado Luciano Araújo (SD) está cobrando uma providência do governo contra os transtornos causados por cães abandonados no interior, especialmente no semiárido.

– Em 50 municípios da região foram 100 mil caprinos e ovinos mortos em ataques por cães, o que dá um prejuízo de R$ 31 milhões em um ano. É um problema de saúde. Nova Fátima é bom lugar para se começar um trabalho.

Raimundinho da Jr agora só foca em Brasília 2026

Eleito deputado estadual em 2022 pelo PL de Bolnaro, o deputado Raimundinho da Jr impôs uma linha própria para o mandato. Sempre, desde o primeiro instante, se aproximou de Jerônimo e se alinhou à bancada do governo, apesar de pertencer ao partido de Bolsonaro.

Em 2022, o PL elegeu também Diego Castro, Leandro de Jesus e Vítor Azeved0, os dois primeiros, bolsonaristas-raiz, Vítor governista, mas discreto. Aliados do PL até ensaiaram expulsar ele e Raimundinho, mas a coisa não andou.

Em 2026, Raimundinho já tem meta definida, vai se candidatar a deputado federal e já conversa com outros partidos como o SD.

– Acho que Brasília é bem melhor que aqui.

REGISTROS

Personagens de Ipiaú

O jornalista José Américo lança hoje (18h), no Casarão Cultural de Ipiaú, o livro Personagens de Ipiaú: os folclóricos e outras figuras. Zé Américo colecionou 300 personagens e narra as histórias deles, ricas em detalhes, com muito bom humor. O livro é editado pela Editora Assembleia da Bahia.

Memórias da imprensa

O lançamento da 7ª edição da coletânea Memórias da Imprensa, que a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) edita, seria amanhã, mas foi adiado por conta das mortes das jornalistas Kardé Mourão e Wanda Chase. Ernesto Marques, o presidente da ABI, diz que até pensou em fazer o lançamento homenageando Kardé, mas quando veio a notícia de Wanda, achou melhor adiar.

Osba no Garcia

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza concerto gratuito domingo (11h), no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que fica no Colégio Antônio Vieira, no Garcia. A apresentação integra a série que percorre igrejas e museus de Salvador.

Tempo para Andrei

Andrei da Caixa (MDB), o novo prefeito de Juazeiro, está tendo reconhecimento quase consensual na cidade. ‘Precisa de tempo, pegou uma prefeitura muito esculhambada’.