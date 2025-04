Kardé, uma delícia de gente, das que sabem mandar bons recados

Kardé - Foto: Divulgação

E eis que o jornalismo baiano entrou em luto no fim de semana. Lá se foi a nossa Kardelícia Mourão Lopes, a Kardé, uma delícia de gente. Colega de formatura, ainda na Facom da UFBa ela fazia questão de estrilar duas convicções:

– Sou espírita e comunista!

Como, se a ideologia comunista tem como um dos seus fundamentos o ateísmo?

– Se é assim, eu sou uma exceção, mas é isso aí. Gosto de falar isso a alto e bom som porque comigo o que sai da boca pra fora vale do coração pra dentro. Não tenho duas caras.

E era essa a marca dela. Se caráter é a cara da alma, um bom caráter é aquele que prega seus valores sem relambórios, dando exemplos de civilidade.

Na feijoada –Kardê travou séria briga contra o câncer, mas no dia 15 de fevereiro, na feijoada dos jornalistas, ela estava lá estrilando sua simpatia quando fez um belo discurso de amor à vida.

Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas (2004-2010) com a bandeira Começar de novo, pedindo respeito pela categoria, afinada com a Fenaj, onde também era diretora.

Ela se dizia fã de Oscar Niemeyer, o arquiteto de Brasília, ao evocar a frase: ‘A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem.’

Esse mesmo Niemeyer também dizia que ‘a vida é assim, cada um na sua vez dá o seu recado e vai embora’.

Pois aí é que entra o xis da questão. O recado também tem hierarquia moral, oscila entre os bons e os péssimos. É aí que Kardelícia vira só Delícia. Ela deu excelente recado.

Novela da vice da Alba ainda sem solução. O PT fica inquieto

Se vai ter solução a briga no PT entre a deputada Fátima Nunes e o deputado Júnior Muniz na disputa (até agora interna) pela vice-presidência da Assembleia, a solução fica para amanhã. O caso iria a plenário ontem, mas como o espaço foi para a sessão especial das mulheres, ficou para hoje.

Mas ontem na Alba, o deputado Júnior Muniz reafirmou que do ponto de vista dele nada mudou.

– Continuo candidato. Não tenho porque desistir.

Entre petistas, ele leva porrada. Dizem que Júnior nunca foi petista, entrou no partido filiado goela abaixo por Luiz Caetano, hoje prefeito de Camaçari, e Rui Costa. Isso turbina o tititi, do qual sai a pergunta: Caetano não sabe, não se envolveu ou está por trás?

O pessoal da oposição está adorando. Muitos se queixam que Fátima é ruim de trato. Não fala com ninguém.

PSB já lançou Sílvio para 2028

Ò PSB, partido na Bahia pilotado pela deputada Lídice da Mata, realizou congresso domingo e aplaudiu entusiasticamente o ex-vereador Waldemar Oliveira, que defende uma candidatura própria a prefeito de Salvador em 2028, com o nome já lançado, o vereador Sílvio Humberto.

– Chega desse negócio de ser subserviente ao PT. Inventaram Major Denice, não deu, inventaram Geraldo Júnior, não deu.

Caiado passa a semana em Salvador fazendo política

Ronaldo Caiado (UB), governador de Goiás, desembarca hoje em Salvador e fica até sexta, quando receberá a Comenda 2 de Julho, o título de Cidadão Baiano, e lançará a sua pré-candidatura à presidência da República em 2026. Chega hoje à tarde e logo terá encontro com lideranças empresariais ligadas à Federação das Indústrias da Bahia (Fieb). Vai exibir os seus projetos de governo.

O UB, partido dele e de ACM Neto, está em vias de se fundir com o PP, mas Cajado nem tchum. Terá encontros reservados e recebe festivamente sexta (9h) a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Sandro Régis (UB), mais o título de Cidadão Baiano, iniciativa de Bruno Reis, hoje prefeito de Salvador, na época, em 2016, ainda deputado.

REGISTROS

Agora vai

A Comissão de Infraestrutura da Alba, que na semana passada programou a visita do secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, mas depois adiou, fará o encontro hoje. Ele vai falar sobre as perspectivas de ampliação dos voos regionais na Bahia.

Aleixo Belov

Belov: uma vida no mar, premiado documentário narrando a trajetória de Aleixo Belov, estreia no #CanalOFF nesta sexta, zero hora.

Feira dos Caxixis

Nazaré das Farinhas realiza de 17 a 20 de abril a sua tradicional Feira dos Caxixis, evento que tem sua base nos artesãos de cerâmica de Maragogipinho, no vizinho município de Aratuípe. O prefeito de Nazaré, Benon Cardoso (PSD) quer transformar a feira em patrimônio imaterial da Bahia. ‘Ela já acontece há mais de 200 anos’.

Segura cachorro

Autor de um projeto que responsabiliza proprietários de cães que invadem propriedades e maltratam animais como bois, bodes e carneiros, o deputado Roberto Carlos (PV) diz que o problema é muito mais frequente do que se imagina.

– No norte e no território do sisal é muito comum.