Legalização dos cassinos estampa a demagogia no país da jogatina

E eis que o senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), relator do projeto que legaliza cassinos no Brasil, vibrou em vê-lo andar na CCJ do Senado, e diz ter visto no presidente da Casa, David Alcolumbre (UB-AP), boa vontade em fazê-lo tramitar rápido.

O senador mineiro Carlos Viana, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, reagiu: ‘Vamos nos mobilizar contra’. E aí iniciou novo capítulo da maior demagogia nacional em 525 anos de história.

O absurdo se dá em duas vertentes. Na primeira, estamos num país em que se joga de tudo,das loterias oficiais, da Caixa Econômica, a jogos online, alguns já legalmente regulamentados. Só não pode legalizar o jogo do bicho e os cassinos.

E sabe por quê? Aí vem a segunda parte, a influência política das religiões emperrando a legalização. O projeto em apreço foi do deputado catarinense Renato Vianna, apresentado em 1991, há 34 anos.

NOS PRIMÓRDIOS

Do Império para cá cassinos foram autorizados e proibidos quatro vezes, a última delas em abril de 1946 pelo presidente de então, Eurico Gaspar Dutra sob o argumento de abuso nocivo a moral e aos bons costumes.

Diz-se que foi influência de D. Carmela Dutra, a primeira dama do Brasil, católica fervorosa. Curioso: e o apadrinhamento da suposta moralidade que a proibição embute, tem outro ingrediente, antes era dos católicos, agora dos protestantes.

Já que assim o é, o bicho continua na clandestinidade consentida e cassino, quem quiser que vá a Montevidéu.

Sem ponte do Jequitinhonha prejuízo é gigante, diz Cláudia

Eunápolis, no extremo sul baiano, é centro de abastecimento na região, de combustíveis a alimentos. Está tudo travado por conta da interdição da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi.

O drama regional foi exposto em audiência pública realizada ontem na Assembleia, puxada pela deputa da Cláudia Oliveira (PSD), para tratar do assunto.

Com a interdição, motoristas são forçados a ir por desvios de barro, com muita lama e acidentes, incluindo ambulâncias transportando doentes.

Roberto Alcântara, superintendente do DNIT na Bahia, disse no encontro que dinheiro para uma nova ponte tem. Hoje, ela vai a Geraldo Jr, governador em exercício



– Vamos pedir audiência com o ministro Renan Filho (Transportes). Queremos uma solução e para já, policiamento noturno, já que tem gente furando o bloqueio na ponte.

Seinfra ajuda Canal do Sertão

A Secretaria de Infraestrutura publicou portaria formando o Grupo de Trabalho para Acompanhamento do Projeto e Obras de Transposição do Eixo Sul do Rio São Francisco, o chamado Canal do Sertão Baiano.

Wilson Mascarenhas, ex-prefeito de Várzea da Roça e um dos grandes arautos (desde sempre) em favor do Canal do Sertão, gostou.



– É mais um passo nessa luta tão importante para a Bahia.

Monalisa, de Ibicaraí, puxa coro das mulheres na UPB

Monalisa Tavares (UB), prefeita de Ibicaraí já no terceiro mandato, que já é da Diretoria de Mulheres, é também quem vai pilotar o Espaço UPB Mulheres Municipalistas Prefeita Rilza Valentim, ontem inaugurado pelo presidente da entidade, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSD).

Fala ele: – O espaço aqui é para todas, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, primeiras-damas, tudo para que elas se sintam à vontade.



Monalisa diz saber o tamanho da missão, – Ser mulher na política não é nada fácil. Enfrentamos o preconceito, situações bem constrangedoras, e é exatamente por isso que não podemos abaixar a cabeça. É preciso ter espaço, ter voz, tomar posições.

REGISTROS

Epigrama da Vitória

A propósito de matéria que publicamos domingo sobre o arvoredo do Corredor da Vitória, Geraldino Lima, leitor e epigramista, fez uma epigrama alusivo: “Seu grito escreve uma história/ Que não ocorra um flagelo/ No Corredor da Vitória”.

Mãe Stella

A Câmara de Salvador realiza amanhã (18h) sessão especial no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em São Gonçalo do Retiro, Cabula, para celebrar os 100 anos de Mãe Stella de Oxóssi. A iniciativa é da vereadora Marta Rodrigues (PT). ‘É uma forma de reconhecer a trajetória de Mãe Stella’.

Recôncavo Norte

O Comitê de Bacias Hidrográficas da Bahia abriu inscrições para preencher 10 vagas de conselheiros no Comitê de Bacias do Recôncavo Norte e Inhambupe. Das vagas, uma é do governo federal, três municipais e seis da sociedade civil. A Bacia abrange Salvador e RMS, Amélia Rodrigues e Serrinha.

BO em Almadina



Maciel Pinheiro (Pode), prefeito de Almadina, procurou a polícia e prestou queixa. Um ex-funcionário postou vídeo dizendo que já não está mais na Prefeitura e se ‘aquele moleque me aparecer de novo pedindo voto vou dar uma surra nele’.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*