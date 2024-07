Lula cria o Dia de Pelé, quando Barra do Choça vira a Capital do Café

- Foto: Valéria Vidigal / Divulgação

Com Lula ainda em Salvador, o Planalto anunciou: o presidente sancionou a lei que institdui o 19 de novembro como Dia do Rei Pelé, data em que ele marcou o milésimo gol num jogo do Santos contra o Vasco.

A questão: vai colar? Embora os autores do projeto sejam os deputados Luciano Ducci (PSB), do Paraná, e Felipe Carreras (PSB), de Pernambuco, de saída em duas cidades, Três Corações, em Minas Gerais, terra natal do Rei, e Santos, em São Paulo, a terra do time em que ele escreveu sua história, aplaudiram.

Há a convicção de que tais simbolismos alimentam a cultura e turbinam o turismo. Na Bahia, por exemplo, a deputada Ludmila Fiscina (PSD) já transformou Alagoinhas na Capital da Cerveja, o deputado Pedro Tavares (UB) botou Morro do Chapéu como Capital do Vinho, Tiago Correia (PSDB) colocou Vitória da Conquista como Capital do Biscoito, e Adolfo Menezes (PSD), presidente da Alba, Ipirá como Capital do Couro.

Prestígio —Semana passada veio a última: o deputado Hassan (PP) colocou Barra do Choça como Capital do Café Arábica. João Lopes Araújo, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Café (Assocafé) diz que vê isso com bons olhos.

—Como a moda agora é marketing, fica como uma maneira de dar prestígio.

Em agosto, por exemplo, Salvador sedia mais uma edição dos cafés especiais e João Lopes também aplaude.

— Tudo é bom para o café. Nada tenho contra o capital estrangeiro, mas 70% da indústria do café estão em mãos de gringos. Tá fora de tom.

Colaborou: Marcos Vinicius

No Diap, Wagner, Otto e Daniel vão bem, mas Zé Neto também

Dizem em Feira de Santana que para além da visita de Lula, o deputado Zé Neto (PT), pré-candidato a prefeito enfrentando o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) e Pablo Roberto, ganhou mais um item positivo de campanha: está incluído na lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso.

A avaliação é feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), que aponta deputados e senadores que se destacam. Ele é a novidade, ao lado Leo Prates (PDT), entre os que estão em ascenção, junto com a baiana Lídice da Mata (PSDB).

Mas o curioso da lista do Diap é que Elmar Nascimento (UB) e Antonio Brito (PSD), os dois baianos que disputam a presidência da Câmara estavam na lista de 2022, do ano passado e este ano também. algo que só os senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), e o deputado Daniel Almeida (PCdoB) logram ter.

Minho, mijo e forró feirense

A Câmara de Feira de Santana realiza hoje a última sessão do semestre, antes do recesso. Ontem, na penúltima, o vereador Emerson Minho (DC), produziu uma pérola. Subiu na tribuna para criticar o prefeito Colbert Martins (MDB) pelo excesso de sanitários químicos no São João de São José, o distrito onde o forró feirense acontece. O argumento:

— O povo de Feira não mija tanto!...

Virou sensação na cidade.

Agricultura com florestas, primeiro debate em pauta

Você já ouviu falar de Agricultura Sintrópica? É aquela que pretende fazer uma simbiose plena entre a agricultura e a preservação ambiental, e foi criada pelo suiço Ernest Gotsch, cientista que em 1982 se fixou em Piraí do Norte, região do cacau. Pois é elé que será a estrela maior da 1ª edição do Seminário Estadual de Agrofloresta, que a SDR realiza sábado e domingo no Colégio Roberto Santos, em Poções, na qual estarão os secretários Osni Cardoso (Desenvolvimento Rural) e André Joazeiro (Ciência e Inovação).

Nelson Araújo, coordenador da Rede Baiana de Agroflotesta (RBA), diz que esse é o rumo.

— Alimentos saudáveis, em meio ambientes limpos, preservados, é tudo que todos querem.