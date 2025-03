Lula em baixa e o Congresso com o toma lá dá cá que virou só dá cá

Lula - Foto: EVARISTO SA / AFP

Essa dos partidos com base no Congresso dizerem que querem fazer um acordo com Lula só para a governança, e não para 2026 também, como quer o presidente, deixou o leitor Romário Mapele, de Piatã, em Salvador, intrigado. E ele pergunta: onde já se viu isso?

Em lugar algum, prezado. É algo absolutamente novo no cenário político. Você é governo com todas as benesses só para garantir a governança, mas na hora da próxima eleição, está livre para apoiar quem bem quiser.

Mas é exatamente isso que a grande maioria dos aliados de Lula acham e é assim que estão dizendo que vão seguir. A questão é saber se Lula vai aceitar, até porque recusar pode complicar o momento em que ele está com a popularidade em baixa.

Herança maldita –O fato é que Lula está no terceiro mandato em situação bem diferente do que nos dois primeiros. A nova configuração é mais uma herança da era Bolsonaro.

Veja você. Antes, Bolsonaro amaldiçoava o toma lá, dá cá, prometendo acabar com isso. Ora bolas, a prática é do jogo e como qualquer coisa na vida também tem hierarquia moral, toma lá uma escola, hospital ou estrada e dá cá votos. O dá cá só é sujo quando é para o bolso.

E o que aconteceu? Ele sem habilidade no ramo se arreganhou todo. Se abriu para o Congresso como nunca, até orçamento secreto surgiu. Resulta que figuras top na era Bolsonaro como Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, imperaram entre os dois. É isso que se quer para todos.

Colaborou: Marcos Vinicius

ViaBahia está saindo e agora deputados indagam: como fica?

A ViaBahia, que está em vias de deixar as concessões das BRs 324 e 116, prevê um aumento no movimento na 324 de 4,7% ou 290 mil veículos, durante o carnaval. Multiplicados por

R$ 3,50, o valor do pedágio para carros pequenos, só aí dá mais de R$ 1 milhão.

Os cálculos foram feitos por deputados que marcaram para abril uma audiência com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Roberto Alcântara. O deputado Robinson Almeida (PT) é um dos que estão atentos ao caso.

– Nós queremos entender qual será o novo modelo de concessão. A ViaBahia fica até 31 de março, o governo vai investir nas rodovias, mas daí em diante ainda não está claro como vai ficar.

Pelo fim do contrato, a ViaBahia ainda vai levar uma indenização de R$ 600 milhões.

Surpresa com Cid na Secom

O anúncio do nome do publicitário Cid Andrade como substituto de André Curvello na Secretaria de Comunicação do Estado causou surpresa nos segmentos políticos.

Antes falava-se em André Ferraro, o mais citado, Flávio Conceição e Diogo Medrado. Nos últimos tempos, se disse que Flávio está indo para a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estava fora. Mas a demora sugeria dificuldades.

No Porto da Barra, o perigo até que parecia insuspeito

Presente ontem à tarde no Porto da Barra, no momento em que as pilastras de concreto interligadas por correntes desabaram em efeito cascata, um advogado de alto coturno se disse impressionado com um detalhe:

– A facilidade com que as bases de concreto desabaram em efeito cascata foi algo nunca imaginado. Se acontecesse num fim de semana, quando a praia está cheia, ou mesmo no Carnaval, poderia ter havido uma tragédia.

Ele diz que a Prefeitura deve analisar o caso com carinho. Até porque algo que se pensava ser seguro, acabou revelando-se um perigo. O Porto da Barra é a mais cheia das praias de Salvador, um ponto que por si só atrai turistas.

Aliás, parece que a urucubaca atacou pontos icônicos da Bahia, como a Igreja de São Francisco desabando e matando uma turista, o teto da Igreja de São João de Deus, em Cachoeira, também desabou, felizmente sem vítimas, e agora vem essa do Porto. Foi aí que nosso advogado, morador da área, soltou:

– Xô, Satanás!