Lula faz afago em Juazeiro e depois dá um chega em Trump

- Foto: Divulgação/PR

Lula foi ontem a Juazeiro, norte da Bahia, e lá fez afagos aos nordestinos do trecho, onde ele também venceu com folga em 2022, sempre ao lado de Jerônimo e o prefeito Andrei da Caixa (MDB); mas à noite, em pronunciamento em rede de rádio e tevê, voltou ao tarifaço de Trump e deu o recado claro: nada de se agachar ao que quer o presidente norte-americano.

Lula disse que o comércio entre Brasil e EUA é vantajoso para eles em US$ 450 bilhões. E classificou o tarifaço como uma chantagem, além de carimbar os apoiadores de Trump como traidores da pátria.

– Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras.

Pix –Mas o mais curioso nessa guerra é Trump ter atacado o mercado clandestino na Avenida 25 de Março, em São Paulo, e também o Pix, uma forma do brasileiro fazer negócios que marca o começo do fim da era do dinheiro de papel.

Isso aniquilou a indústria dos cartões, na qual os bancos cobravam percentuais e empresas norte-americanas, as Big Techs, muito lucravam.

– O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo.

Em síntese, Trump com a sua destemperada pretensão de ser o manda chuva do planeta, quer impor ao Brasil que se agache às suas pretensões de ver Jair Bolsonaro considerado uma vítima de injustiças e perseguição política, se deu mal.

Como a história vai acabar, sabe-se lá. O Brasil não quer briga, tenta achar uma saída, mas já disse que não vai ceder a chantagem e ponto. Agora é saber se Trump vai insistir.

Adolfo, Elmo e Campo Formoso

Ano passado, Elmo Nascimento (UB), irmão de Elmar, derrotou Denise Menezes (PSD), esposa do deputado Adolfo Menezes (PSD), na disputa pela prefeitura de Campo Formoso, por 30.315 votos (62,68%) contra 18.052 (37,32%).

Pergunta a Adolfo: acha que se fosse hoje o resultado seria diferente?

– Ele ampliaria a vantagem. O povo parece que adora esses comportamentos equivocados.

Monalisa, bem avaliada do time de Neto, em apuro

O afastamento pela Câmara da prefeita Monalisa Tavares (UB), de Ibicaraí, ontem, repercutiu alto na política estadual. Bem avaliada, em 2022 ela derrotou Lenildo Santana (PT), se reelegendo com 8.854 votos (61,45%), contra 3.531 (24,51%). E tem se declarado leal a ACM Neto, que frequentemente vai lá e participa de festas e eventos políticos.

Se diz cá que até onde Neto está bem tem turbulências administrativas.

O MPF cobrou da Câmara o afastamento dela, acusada de improbidade. Ela se diz tranquila, foi afastada por uma lei que já não existe. À noite, a Justiça mandou-a reassumir o posto.

– Estou tranquila. Confio na Justiça dos homens, mas mais na Justiça de Deus.

Registros

Pórtico do sertão

Em campanha para a presidência da República, Ruy Barbosa passou em Alagoinhas em 3/12/1919, quando falou: Alagoinhas, pórtico do sertão baiano. Hoje, está grafada no viaduto da BR-101 sobre a BR-110: Alagoinhas, pórtico de ouro do sertão baiano. Acrescentaram o ‘ouro’, e o radialista e escritor Vanderley Pontes cobra a correção.

Julho das Pretas

O Ministério Público da Bahia fará, segunda-feira, a conferência Raízes da Resistência: Mulheres Negras na luta por Justiça, abrindo a programação do Julho das Pretas. O evento será das 9h às 18h, na sede de Nazaré, parceria com o Instituto Juristas Negras.

O Diário de Rafael

O livro ‘O Diário de Rafael’, em que Rafael Souza dos Santos, 24 anos, narra a sua trajetória de cadeirante e com paralisia cerebral desde nascença, bombou. A notícia do lançamento deu repercussão.

Bote fatal

Manoel Pereira Santos, 43 anos, foi picado por uma cascavel, segunda, no povoado de Poço Dantas, em São Desidério, joia do agro no oeste baiano. Chegou a matar a cobra, foi para casa dizendo estar bem, quarta morreu. Levantou a lebre sobre os perigos das serpentes.