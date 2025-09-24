Lula reage nas pesquisas, com ajuda de Trump. Na ONU, ganhou

Presidente Lula (PT) durante discurso na ONU - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Dizem em Brasília que Lula e Bolsonaro se retroalimentam. Ou seja,um vitamina o outro. E não é que parece mesmo?

Lula vinha em baixa nas pesquisas, atrás nas intenções de voto,disparado na rejeição. Aí entrou em cena o tarifaço de Trump, pretensamente para ajudar Bolsonaro a livrar-se de uma condenação, que acabou virando um tiro no pé.

Lula assumiu o discurso da defesa da soberania nacional e nas últimas pesquisas dá visíveis sinais de recuperação nas duas pontas, na intenção e na rejeição.

Na ONU, ele deu ênfase na tese. E no rápido encontro com Trump, o presidente dos EUA disse que ‘rolou uma química’. E marcaram para se encontrar semana que vem.

EDUARDO – Para os filhos de Bolsonaro não poderia ser pior. Eduardo Bolsonaro, o deputado que se auto-exilou nos EUA e agora diz que só volta com anistia, antes avisava em tom ameaçador que Trump tem bombas atômicas nas mãos, disse que ontem ‘o líder usou uma estratégia’. Baixou o tom.

Será que ele acha que alguém vai achar que Trump esconde a bomba atômica com as mãos nas costas?

O fato objetivo é que os adversários de Lula não gostaram, mas tiveram que engolir. Justo num momento em que o projeto da anistia está virando dosimetria e Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, vem sendo atacado por companheiros de partido, até por recusar que Eduardo, dos EUA, seja o líder da oposição cá. Lula só tem a agradecer.

Na cadeia do vinho o que mais falta é hotel. A atração só cresce

A reunião conjunta das Comissões de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Agricultura, realizada ontem na Alba, revelou um detalhe curioso: entre os problemas do setor, está a falta de leitos de hoteis para suprir o público, cerca de 30 mil pessoas por ano.

Lá estavam, além dos presidentes das duas comissões, Eduardo Sales (PP) e Manuel Rocha (UB), as prefeitas de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT), e de Mucugê, Ana Medrado (PSB), mais o secretário de Turismo, Maurício Bacelar,e empresários do vinho.

Jairo Vaz, da Vinícola Vaz, em Morro do Chapéu, sintetizou o cenário: – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão crescendo nesse segmento e a Bahia tem apresentado resultados surpreendentes, mas ainda não dispõe de rede hoteleira suficiente para atender a grande demanda.

Furdunço em Maiquinique

Maiquinique, pequeno município da região de Itapetinga, com pouco mais de oito mil habitantes,viveu um dia de agito ontem.

A juíza Giselle de Fátima Cunha Guimarães Ribeiro cassou os mandatos da prefeita Valéria Silveira (PV) e do vice Kayke Jardim(PSD), a partir de uma ação movida pelo adversário, Chico Batoré (SD).

Valéria é reeleita, recorreu e fica no cargo até a decisão da instância superior, mas o rebu está instalado.

Moisés, o artista que põe na tela a beleza da natureza

No tempo em que não existia fotografia os reis perenizaram suas estampas em pinturas de artistas competentes. É nessa linha que Moisés Miranda Magalhães, agora não mais com reis, mas com paisagens que imperam pela beleza, faz a sua arte acontecer.

É ele quem inspira e dá vida à exposição Alma da Terra, que adorna o salão de entrada da Assembleia esta semana, com 20 telas sempre tendo como inspiração a natureza.

Formado em Belas Artes pela UFBA, Moisés foi professor até 2020, quando a pandemia chegou. Foi então que decidiu se dedicar inteiramente às artes. Ele tem um ateliê na Pituba.

A pintura mudou meu estilo de vida. É um caminho para me reconectar com a natureza e superar a depressão por meio dessa relação.

REGISTROS

Rio Limpo, a pedida 1

Fernando Borba, presidente da Oscip Rio Limpo, encaminhou ofício a Adolpho Loyola, secretário das Relações Institucionais do Estado, pedindo audiência. Ele quer encaminhar as propostas elaboradas por ambientalistas e secretários da Bacia do Rio Joanes, propondo a revitalização.

Rio Limpo, a pedida 2

A Oscip Rio Limpo luta para arejar o Rio Joanes, que passa em Candeias, Camaçari e Lauro de Freitas. Diz Borba que em 1999 foi criada a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Joanes-Ipitanga, mas de lá para cá, embora o conjunto tenha cinco barragens,a poluição por dejetos urbanos, industriais e hospitalares só cresce.

Além da ponte 1

O Ministério Público Federal (MPF) vai acompanhar de perto o impacto da ponte Salvador-Itaparicanos povos tradicionais, terreiros de candomblé e comunidades pesqueiras. A portaria do TAC é assinada pelo Procurador da República Ramiro Rockenbach de Almeida.

Além da ponte 2

Para o MPF, o atendimento a essas comunidades é direito fundamental reconhecido internacionalmente.

*Colaborou Marcus Vinicius