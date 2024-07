Lula vem para o 2 de Julho, mas vai dar uma ajudinha a Zé Neto

Zé Neto - Foto: Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

Lula já veio para o 2 de Julho em 2021, quando ainda era pré-candidato, veio em 2022, já presidente, em 2023 repetiu a dose e este ano já anunciou que vem de novo, agora com uma novidade: antes, vai passar em Feira de Santana para dar uma ajudinha ao amigo Zé Neto pré-candidato a prefeito do PT.

A tal ajudinha é presidencial. Ele vai levando diretores do DNIT, estará lá o ministro Rui Costa (Casa Civil) para entregar a conclusão de um trecho do anel do contorno na direção de Serrinha e anunciar obras do PAC nas áreas de saúde e infraestrutura.

Lá, Zé Neto vai partir para a sexta tentativa de eleger-se prefeito, desta vez com um diferencial. Tem o apoio do presidente e do governador Jerônimo (que morava na cidade, onde tem casa), querendo ganhar. Ele polariza a disputa com o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB), líder nas pesquisas, para quem perdeu todas.

A vice —Também está no páreo o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB), o que gera a expectativa de um segundo turno, mas jornalistas dizem lá que Zé Neto nunca teve um cenário de apoios tão robusto, ao contrário de Ronaldo, que está só.

Se ajuda? Óbvio. Até porque, Zé Neto se ajudou fazendo boa costura, ao contrário de Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna, que é compadre de Lula, mas sequer conseguiu a legenda do PT para ser candidato.

A chegada de Lula também aduba o tititi em torno do vice de Zé Neto, ainda não anunciado. Se diz que será uma mulher e evangélica. Estará ela no palanque segunda?

Colaborou: Marcos Vinicius

E em Alagoinhas, Paulo Cezar sofre novo revés, agora do TCM

Paulo Cezar (UB), ex-prefeito de Alagoinhas e pré-candidato este ano, já vem enfrentando problemas com a elegibilidade por complicações nas contas do tempo em que foi prefeito (2009-2017), recebeu um novo golpe ontem.

O TCM condenou ele a devolver R$ 17 milhões aos cofres do município por conta de contratações ‘viciadas’ do transporte escolar, com recursos do Fundeb.

O TCM faz a ressalva, no caso: cabe recurso. É é óbvio que ele vai recorrer, mas só o fato da condenação ter sido anunciada às vésperas da campanha eleitoral, já dá um efeito bombástico.

Paulo Cezar tem como principal adversário o advogado Gustavo Carmo (PSD), que tem as bençãos da cúpula estadual que governa a Bahia, Jerônimo à frente.

Lá, em 2012 Jaques Wagner não pisou e nem Rui Costa em 2016 e 2020.

Final infeliz em Itajuípe

Ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral (PSD) foi nomeado diretor geral do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães, em Itabuna, pelo prefeito Augusto Castro (PSD). Eleito prefeito de Itajuípe em 2016, em 2020 ele se reelegeu e passou cargo para o vice Leo da Capoeira (PSD). Renunciou para tentar virar deputado estadual.

Ele e Leo, que agora vai para a eleição, romperam. E Marcone está fora do jogo.

Convento em São Francisco vê uma luz no fim do túnel

Os integrantes do Comitê Salve o Convento, que luta para recuperar o majestoso Convento de Santo Antonio, em São Francisco do Conde (foi palco de um casamento na novela Velho Chico) receberam uma boa notícia: o superintendente do IPHAN, Hermano Guanaes e Queiroz, está dizendo, em resposta a um pedido de informações, que em julho agora estará concluído o estudo que vai descrever o patrimônio arquitetônico, o valor histórico e o diagnóstico, o pontapé inicial para a restauração.

Átila Santana, jornalista e integrante do Comitê Salve o Convento, se diz que otimista.

— O Convento é uma relíquia do Brasil-Colonia. Há muito a comunidade luta. Agora vai.