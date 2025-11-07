Manoel Canário, um craque da comunicação, com toda decência

Manoel Canário, um ícone do rádio, deixa boas lições - Foto: Caio Valente | ABI

A Bahia perdeu, anteontem, um ícone da Comunicação, mas Comunicação com C maiúsculo, aquela que foca o interesse público com o tempero da decência.

Manoel Canário nos deixou aos 91 anos, mais de 60 no rádio, fazendo o mesmo tipo, dentro e fora do estúdio, sempre falando da boca pra fora, com sua voz maviosa, o que vinha do coração.

Mais: o estilo por ele adotado também era fruto de muita reflexão sobre a missão a cumprir. Num dos últimos papos, na ABI, Canário nos alertava que tudo é comunicação, gestos, palavras e, vezes, até o silêncio, e citava que aí estava um grande problema da área.

– Todo mundo acha que sabe, e é aí que o bicho pega. Grande parte não distingue a comunicação social do resto, e a comunicação social tem como norte o interesse público acima de quaisquer outros.

Nas redes – Dizia Canário que a entrada em cena da sociedade em rede deu uma pancada forte no modelo tradicional, o um para todos (um fala ou escreve para todos verem), mas só ampliou o desafio para comunicadores profissionais.

– O princípio que a ABI e o Sinjorba adotam é o mais correto, cada um assinar e dizer claramente quem é que está produzindo aquele conteúdo. Aí vem a Inteligência Artificial, a IA, que imita vozes, imagens, forja fatos. Infelizmente, isso abre espaços também, para os equivocados, mas, do nosso ponto de vista, apenas amplia o desafio, dá mais responsa.

Canário soube aplicar bem as lições que passava.

Com Macron, veio a vingança dos lulistas contra Bolsonaro

A passagem de Emmanuel Macron, presidente da França, por Salvador, anteontem, deixou entre os petistas um tic com sabor de vingança, segundo se diz nos bastidores.

Em 2019, uma troca de farpas entre Macron e Bolsonaro, então presidente, por conta dos incêndios na Amazônia, resultou que Bolsonaro chamou a mulher de Macron, Brigitte Macron, de “feia”. E, no complemento, Eduardo Bolsonaro, o filho deputado, chamou o próprio Macron de idiota.

Macron classificou o episódio de “extremamente desrespeitoso”. E falou: “Espero que o Brasil escolha um presidente que tenha compostura”.

Na Alba, ontem, um deputado governista comentava que a passagem de Macron por Salvador, bem tratado como foi, pode ser chamado de o dia da vingança. A ministra Margareth Menezes (Cultura) fez questão de ressaltar a amizade dele com Lula.

O retorno do Matita Perê

Os jornalistas Luciano Aguiar e Borega Melo, este cartunista top, mais o maestro Rafael Galeffi, há mais de 26 anos formam o grupo musical Matita Perê, que ficou mais de um ano parado e, hoje à noite (20h), volta à cena no Canto Alumiar, Pituba, com o Recital Alumiar.

Para hoje, a lotação está esgotada e o Matita já marcou novas datas, também lá, 7 e 21 de dezembro. Mas Borega diz que vai ter mais: “Agora vamos embalar”.

Franceses celebram Brasil como exemplo democrático

Karim Bouamrane, prefeito de Saint-Queen-sur-Saine, na França, disse, ontem, no Terminal Náutico de Salvador, onde ocorreu o encontro O Poder em Partilha Explorando da Democracia, parte do Festival Nosso Futuro Brasil-França, que Lula é uma referência democrática mundial:

– A democracia é fruto de combate, de mortes, de pessoas que foram presas. Não é algo evidente, não é natural. Precisamos lembrar que a democracia é resultado de uma longa construção histórica. Há outras formas de democracia, mas é preciso defender essa conquista. O Brasil tem um valor universal.

O encontro no Doca 1 do Terminal Náutico teve a mediação do jornalista francês Anas Dain.

Melhores do Ano 1

O Comitê de Imprensa da Assembleia realizará, terça próxima, votação para escolher os quatro deputados que mais se destacaram no ano. Dois jornalistas de cada veículo terão direito a voto, mas só vai votar o que chegar primeiro. É que, normalmente, pouco mais de 20 jornalistas cobrem a Alba, mas, ano passado, na hora do voto foram mais de 100.

Melhores do Ano 2

Manda a regra que os jornalistas votam para a escolha dos melhores deputados e os deputados também votam para a escolha dos melhores jornalistas. A entrega dos troféus será no início de dezembro.

Mudança climática

E, para quem não acredita nas mudanças climáticas, Sósthenes Macedo, o diretor da Codesal, diz que em outubro choveu três vezes mais em Salvador do que a média histórica.

Sítio Junko

No embalo do Mês da Consciência Negra, o coletivo Junko, que atua no povoado de Brumadinho, em Rio de Contas, na Chapada, irá inaugurar, 16/11, o Sítio Junko, espaço voltado à arte, práticas socioeducativas, produções audiovisuais e saberes populares com foco na memória ancestral.

