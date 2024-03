Maragogipe vive dias de terror. O narcotráfico invadiu os manguezais | A TARDE

Capanema, bucólico povoado de Maragogipe, e suas cercanias, núcleos como Juru, Tabatinga, Marianga e Luz, vive dias de pavor. Os moradores simplesmente abandonaram suas e fugiram com medo. Motivo: a guerra entre as facções Catiara e BDM.

O resultado mais visível está em Maragogipe, a cidade. O preço do aluguel de imóveis, normalmente R$ 200 em média, subiu para R$ 500. Compreensível: os fugitivos passaram a conviver com homens armados até os dentes, brigando entre si.

Um morador contou que ps criminosos invadiam casas para obrigar os moradores a fazer comida para eles. O pior: depois o outro lado aparecia, também fortemente armados, ameaçando eles por terem ajudado ‘os inimigos’.

Com Jerônimo —Claro que as lideranças maragogipanas foram pedir socorro a Jerônimo. E aí entrou outro ingrediente da pesada. Grande parte da população dessas áreas vive da mariscagem nos amplos manguezais da área. Como há a expectativa da polícia chegar a qualquer hora, e os criminosos ocupam a mata nas bordas dos mangues, ninguém arrisca ir trabalhar.

O medo é provocado pelos próprios bandidos e também pelo receio dos marisqueiros de repentinamente estar no meio de guerra entre eles e a polícia, fato que, por tabela, cria também um problema econômico.

Capanema e cercanias são lugares bucólicos, cercados de mata fechada. Pertinho fica São Roque, a terra do estaleiro, que também pega uma ponta da agonia.

Em Itabuna, a política ferve entre os aliados de Jerônimo

Sexta passada Itabuna amanheceu cheia de outdoors com os dizeres: ‘Petista não aceita lero lero - Dia 6, é o voto é no PT’.

Era o anúncia da prévia do PT que vai definir se o ex-prefeito Geraldo Simões será candidato a prefeito ou não. Augusto Castro (PSD), o prefeito e candidato a reeleição, não gostou, pressionou, o dono da empresa, os outdoors foram retirados.

Resultando: os geraldistas partiram para cima atirando, chamando Augusto de ditador, ou democrata entre aspas.

A questão é que tem uma ala do PT que apoia Augusto, quer é do partido do senador Otto Alencar, e Jerônimo já sinalizou que gostaria de apoiá-lo.

Geraldo, que durante o governo de Rui Costa foi jogado num canto, quer aproveitar da amizade pessoal com Lula para retomar o protagonismo no PT em Itabuna.

Segurança na Fecomércio

Marcelo Werner, secretário de Turismo da Bahia, vai hoje (15h30) a Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-Ba falar sobre A importância da iniciativa privada no combate a criminalidade.

O empresário Glicério Lemos, que comanda a Câmara, diz que os problemas com segurança são os que mais preocupam o trade turístico. Ele afirma que o empresariado terá toda boa vontade para contribui no caso.

Juarez Paraíso ganha na Justiça dos herdeiros de Tati

Lembra a história que o artista Tati Moreno assinou a autoria da sereia, chamada Iemanjá, que adorna o lago do Condomínio Interligados?

Tem novo capítulo. Tati Moreno já havia perdido a causa no TJ-Ba e foi condenado a pagar R$ 100 mil de indenização, morreu em julho de 2022, a causa seguiu, os herdeiros recorreram e ontem o ministro Ricardo Vilas Boas Cuerva, do STJ, indeferiu o pedido de gratuidade judicial e majorou a condenação dos honorários sucumbenciais (o perdedor tem que pagar 20% sobre a condenação).

Em síntese, Juarez, que agora está com 90 anos, sempre disse que a obra é de autoria dele e a Justiça reconheceu que ele está certo.