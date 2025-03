Moraes bloqueia a rede Rumble, outra que quer direito de xingar

Alexandre de Moraes - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não estaria impondo restrições à liberdade de expressão ao proibir a rede Rumble de atuar no Brasil (como já fez com o X, ex-Twitter, de Elon Musk)?

A pergunta é do leitor Aloizio Mendes, morador da Barra. E reaviva a velha questão sempre suscitada por extremistas de direita, evocando o direito à liberdade de expressão para fazer o que bem quiserem.

Caro Aloizio, nós somos jornalistas profissionais e podemos assegurar com todas as letras que vivemos num país livre, com pleno direito à liberdade de expressão. A questão não está no cerceamento do direito de falar, mas, sim, na responsabilização de quem fala e pelo que diz.

Direito de xingar –Ora, se eu posso falar o que bem quiser, evidentemente que também sou responsável por isso e os possíveis incomodados sabem muito bem como me questionar, juridicamente inclusive.

O caso do Rumble é exatamente o do X. A plataforma dá guarida para quem bem quiser falar o que quer, mas na hora de se responsabilizar está sob a jurisdição de outro país, fora do nosso alcance institucional.

O que o ministro Alexandre de Moraes diz é que plataformas que atuam no Brasil devem estar sob a batuta das leis brasileiras. Elementar, não? Do jeito que alguns, como os arautos da Rumble querem, não é liberdade de expressão. É o direito de xingar sem se responsabilizar. Algo parecido com uma terra sem lei ou terra de ninguém.

Colaborou: Marcos Vinicius

Enfim, Arimateia pauta a Comissão de Meio Ambiente

E eis que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, travada nos últimos dois anos por falta de quórum, porque os governistas boicotaram o presidente, o bolsonarista Leandro de Jesus (PL), finalmente vai andar.

Eleito presidente na semana antepassada, o deputado José de Arimatéia (Republicanos), até tentou fazer funcionar, mas não teve quórum. Segunda ele subiu na tribuna e fez um apelo aos colegas. Deu certo.

Quarta, com cinco dos sete, ele pautou oficialmente três assuntos por si só bombásticos.

1 – Liberação das outorgas de água em Irecê. Lá, o subsolo é cheio de cavernas e liberar poços é um drama.

2 – O Rio Joanes, que deságua em Lauro de Freitas completamente poluído.

3 – O Canal do Sertão, que vai levar água para a área mais árida do sertão e não consegue sair do papel.

Feijoada dos Jornalistas no cardápio de Salvador

O jornalista Moacyr Neves, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) ficou tão empolgado com o resultado da Feijoada dos Jornalistas, festa promovida sábado passado no Camarote Casa da Barra, que já anunciou: ano que vem, a 6º edição, vai botar todo o gás para incluir o evento nas grandes atividades pré-carnavalescas de Salvador.

– A Feijoada embalou. Entre jornalistas, radialistas, publicitários e convidados foram mais de 400 pessoas. Vamos turbinar o Prêmio Amigo também.

A Secretaria de Turismo da Bahia, as prefeituras de Salvador e Camaçari, a Bahiagás, o Sindsefaz, a CBPM, o Grupo Lemos Passos e o Total Atacado ajudaram. Mas ele quer mais.

Adolfo, um caso previsível

Diz o deputado Robinho (UB) que se o afastamento do deputado Adolfo Menezes (PSD) da presidência da Alba trouxe alguma surpresa, fica mesmo por conta da rapidez com que aconteceu, apenas sete dias após a eleição pela 3ª vez consecutiva, razão da questão:

– Todos já sabiam que era uma mera questão de tempo. Tanto que nós negociamos com a deputada Ivana Bastos.

Ele não acredita em reversão. ‘Ficou difícil’.