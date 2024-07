Motel Mustang e outras tragédias, o lado terror na histórias de SSA

Soterramento no Motel Mustang provocou várias mortes há 35 anos - Foto: Antonio Queirós /Cedoc A TARDE - 24/ 05/1989

Antigamente, coisa de 40 anos para cá, em dias muito chuvosos nós, repórteres de jornais já chegavam nas redações com a pergunta na ponta da língua: qual é a tragédia do dia? Tais episódios integravam a rotina.

O livro Motel Mustang, lançado semana passada pelo professor Marcus Vinicíus Rodrigues, relembrando os 35 anos da tragédia do Motel Mustang, na Suburbana, quando nove pessoas morreram soterradas.

O livro de Marcus é de contas, obra de ficção e conforme o próprio disse em entrevista a Ricardo Ismael, da TV Bahia, foi ‘atraído pelo erotismo’ do caso, que pelo palco gerou uma montanha de estórias por Soterópolis.

Outro papo —Diziam que teve gente que morreu em pleno ato sexual, outros que um cara estava enganando a mulher e por aí.

Mas o fato é que tragédias em encostas sempre integraram o cotidiano de Salvador desde que os portugueses aqui chegaram, cenário bastante piorado, José Carlos Fernandes, ex-coordenador da Codesal, porque nos anos 80 o fluxo migratório do interior para a capital foi intenso e a ocupação de morros também.

Em 1995, no Arraial do Retiro, 33 mortos, uma semana depois, no Parque Sílvio Leal, em Cajazeiras, mais nove mortos, tudo digno de livros, mas sem motel. No tempo em que Rui Costa era governador e ACM Neto prefeito os dois entraram em disputa para ver que fazia mais contenções e o vencedor foi o povo. Desde 2020 não morre ninguém por isso. Também, não tem motel em área de risco.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em São Sebastião, a fábrica de lítio no fogo cruzado das eleições

A notícia que a Bravo Motor Company, da Califórnia, nos EUA, uma indústria de baterias de lítio, assinou protocolo de intenções com o governo e a Prefeitura para a instalação de uma fábrica de baterias de lítio em São Sebastião do Passé, é vista com certa desconfiança pela comunidade.

Tem duas questões suscitando a cautela:

1 — Tempos atrás a prefeita Nilza da Mata (PP) anunciou a chegada do Atacadão na cidade, com grande estardalhaço, e o projeto não andou.

2 — Em 2020 Nilza ganhou a eleição de Angelo Santana, que era do UB, mas em 2022 ela apoiou ACM Neto e agora mudou para o PT.

Ou seja, o momento político em tempo de disputa eleitoral deixa a maioria com a orelha em pé. Se diz que a coisa vai ficar mais clara depois das eleições, o que aliás o governo também está esperando.

No crime, Paris é quase aqui

Arrumando as malas para ir a Paris curtir as Olímpiadas, que começam dia 26, o médico P. L. M, ortopedista, se espantado com dois fatos no entorno do evento.

1 — A poluição no Rio Sena, que corta a cidade.

2 — A recomendação para cuidados com o celular quando for pegar o metrô. O número de assaltos é grande.

— E eu pensando que essas baixarias ambientais e morais eram coisas só nossas.

São Roque ainda espera a Petrobras para renascer

O anúncio da licitação internacional para a Petrobras construir quatro navios não foi lá tão animadora para os defensores da volta do Estaleiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe. Foi meia boca, como se diz.

A previsão era a Petrobras construir 24 novos navios e sondas, o suficiente para manter os 13 estaleiros do Brasil na ativa pelos próximo sete ano. Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, um dos arautos da volta dos brasileiros, diz não ter dúvidas de que os estaleiros nacionais vão concorrer.

— Eles estão a oito anos parados, sem nada.

A briga agora é pelos outros 20 navios. Os acionistas querem onde for o melhor preço. Lula e seus aliados aqui. Esse é o jogo.