Mulheres da PM se unem contra o assédio, moral e também sexual

Alba discutiu participação das mulheres da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia - Foto: Divulgação / SSP

A 2ª edição do encontro Empodere-se na Segurança Pública teve como palco, ontem, o auditório Jorge Calmon, na Assembleia, com intensa participação das mulheres da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia, tendo como questão principal o combate ao assédio, moral e sexual.

Esse fato suscitou a pergunta: e mulheres que ocupam funções policiais ou de bombeiros sofrem tais abusos? A resposta foi surpreendentemente unânime:‘Se o quê? Muito mais do que vocês imaginam’.

Nessa questão, quem se saiu bem foi o coronel Aloísio Mascarenhas Fernandes,o novo comandante do Corpo de Bombeiros. Ele vem punindo com rigor casos de assédio moral e sexual, e os implicados em 12 processos se deram mal.

SEM CORONELAS – A PM e os Bombeiros têm hoje 4.606 mulheres e, segundo a tenente-coronel Ana Fausta, com 35 anos de carreira(primeira mulher a comandar um Batalhão do Corpo de Bombeiros na Bahia, em 2017), o coronel Aloísio tem feito a diferença.

– Além do rigor nas punições, ele protagoniza um fato inédito. Dos seis batalhões dos Bombeiros em Salvador e Região Metropolitana, cinco têm comandantes mulheres. A sargento Nelma Barreto, idealizadora do evento, diz que é uma satisfação tratar de tais assuntos. E explica:

– Nosso foco é prestar um serviço cada vez melhor. E para isso é bom estar bem em casa, com uma ressalva: a PM nunca teve uma coronela, coisa que o Exército já tem.

Produtores acham o caminho para resolver caso dos cachorros

Em vídeo que indignou os defensores dos animais, o prefeito de Gavião, Laurindo Nazário (PSD), promete declarar guerra aos cachorros sem dono: “Vamos passar o rodo, tomando tudo na rua. Vamos matar esses desgraçados!”.

Noutro viés, o deputado Luciano Araújo (SD) diz que a indignação também é dos criadores de boi, cabra e ovelha.

– Os cachorros mataram mais de 100 mil animais em 50 municípios. Alguns deles perderam tudo. Semana passada, em reunião em Gavião com Jerônimo, o assunto foi discutido e as providências anunciadas.

– Numa primeira etapa, os castramóveis entram em cena para castrar os animais. Os cães também serão chipados, para nós sabermos sempre onde estão. Adiante, haverá a construção de canis. Diz Luciano que merece a atenção que vem tendo do governo.

Em Conquista, Sheila de férias

Sheila Lemos (UB), prefeita de Vitória da Conquista, tirou duas semanas de férias pela primeira vez desde que assumiu o primeiro mandato, emjaneirode 2020, epassou o cargo para o vice, o médico Alan Fernandes (Republicanos), o Dr. Alan.

Ela sai enquanto o marido, o advogado Wagner Alves, pauta o tititi. Já lançado candidato a deputado, dizem que já mudaram até o nome dele. Agora é Wagner de Sheila.

Arimatéia pede a prefeitos que olhem para os idosos

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), que vai ser um dos representantes da Alba na 16ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, prevista para 15 e 16 deste mês no Fiesta Convention, diz que vai conversar com Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, que estimule os prefeitos a olharem a causa com mais carinho.

Ele diz que realizam-se as conferências municipais, depois a estadual e, até dezembro, a nacional, mas se decepciona com os gestores. – De 417 municípios, só 83 participarão. Isso revela outro grande problema no mix de lacunas dos idosos, como a dificuldade de acesso à saúde e a falta de atenção.

REGISTROS

Condenação certa

Deputados estaduais baianos avaliam que a condenação de Bolsonaro pelo STF é líquida e certa. Discute-se apenas o tamanho da pena. No mais, a divergência é política. Os governistas dizem que é o triunfo da justiça. Os bolsonaristas dizem que é perseguição.

Voto de Fux

O voto do ministro Luiz Fux, ontem, pedindo a anulação do processo contra Bolsonaro e cia, mas condenando os implicados no 8 de janeiro, também caiu no tititi da Alba. Diziam que ele alisou a elite e condenou ‘a cachorrada’.

Questão da bandeira

A polarização reverberou em Feira de Santana. Perguntado pelo Blog da Feira o que achava do tarifaço de Trump, o ex-prefeito Colbert Martins foi taxativo: “Nossa bandeira não será vermelha”. Será tricolor como a dos EUA?

Irará e Ouriçangas

Nassara Santana (MDB),prefeito de Irará, diz que cai como uma luva a recuperação da BA-504, que liga a cidade à vizinha e pequenina Ouriçangas, com apenas sete mil habitantes. “Vai dar um impulso grande na integração e também na segurança”. A distância é de 18 km.