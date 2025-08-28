Na Bahia, o PP já implodiu após a federação como UB. Mas tem mais

Deputados federais em sessão no Plenário da Câmara - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Após a consolidação da federação entre o União Brasil e o PP, ACM Neto deu a palavra de ordem: os partidos devem deixar os cargos que têm no governo. E o próprio Lula, em reunião ministerial esta semana, entrou no que chamam modo campanha: quem não quiser abraçar a causa do governo, retire-se.

Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), que é do UB, entrou com a contra ordem: ‘A federação veio para ajudar e não para atrapalhar’.

Em suma, a união está feita, Antonio Rueda, o presidente do UB, bate em Lula, Ciro Nogueira, o do PP, também, mas ninguém quer largar o osso. E não é pouca coisa. O UB tem três ministérios, Celso Sabino no Turismo, Waldez Góes no Integração e Desenvolvimento Regional e Frederico Siqueira no das Comunicações. Já o PP tem André Fufuca no de Esportes.

NA BAHIA – Na Bahia, a situação é mais cristalina. O pessoal do UB, controlado cá por ACM Neto, já é oposição desde sempre. No PP, dos quatro federais eleitos em 2022, Netto Carletto já debandou para o Avante há tempos, Mário Negromonte Jr e Cláudio Cajado ficam no partido, mas apoiando Jerônimo, e só João Leão está na oposição.

Dos seis estaduais, Eduardo Salles, Hassan, Niltinho, Felipe Duarte, Antonio Henrique e Nelson Leal, todos avaliam o cenário, mas só esperam a janela partidária para cair fora, ficam com Jerônimo. Lá como cá, grande parte tem o sentimento de que não dá para ser oposição só porque alguns querem.

Segundo Pedro Tavares, Irecê está pagando caro com a seca

Diz o deputado Pedro Tavares (UB) que a persistente seca na região de Irecê já afetou pesado a agricultura e a pecuária, e agora ameaça também o abastecimento humano.

– O povo lá está clamando por providências para evitar que situações desse tipo se repitam com essa dimensão. Entre as soluções apontadas está a interligação das bacias do São Francisco com o Rio Verde.

Situada entre os municípios de Gentio do Ouro e Ibipeba, a Barragem de Mirorós, que na verdade é um trecho do Rio Verde, é considerada fundamental na região de Irecê para o cultivo irrigado de manga, banana e goiaba. Lembra Pedro: – Quando Mirorós foi construída, nos anos 80, foi uma festaçã na região. Ela muito ajuda a segurar a água que por lá passava. Agora, está precisando de ajuda, de mais água.



Rio Real vira nova capital

A Assembleia aprovou ontem projeto do deputado Adolfo Menezes (PSD) que transforma Rio Real, no norte do estado, na Capital da Laranja. Depois, ele brincou:

– Obrigado aos deputados votados lá, que me ajudaram a aprovar esse projeto. Os nomes deles podem ser ditos agora, só não na eleição.

Lá, ao que parece, quem está precisando ser lembrado é o próprio Adolfo. Em 2022 teve 11 votos.

Olney São Paulo volta ao Casarão dos Olhos D’Água

Olney São Paulo, o cineasta que filmou ‘Como nasce uma cidade’, narrando a história de Feira de Santana desde os primórdios em 1973, será o foco do jornalista Dimas Oliveira hoje (14h30) no Casarão dos Olhos D’Água, quando dará palestra sobre a trajetória dele.

Olney, que era natural de Riachão do Jacuípe, tinha fortes vínculos com o torrão natal e do sertão tirou a inspiração para sua arte. Ele foi contemporâneo de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, juntos integrando o movimento do Cinema Novo.

Olney morreu em 1978, aos 41 anos, mas, segundo Dimas, deixou um legado digno das melhores expressões culturais do nosso tempo.

REGISTROS

Camila favorita

A lista tríplice com o procurador Guilherme Costa Macêdo e as procuradoras Aline Paim Monteiro do Rego e Camila Vasquez Gomes Negromonte, em mãos de Jerônimo para preencher a vaga no TCM, tem favorito, segundo o que se diz na Alba. Ou melhor, favorita. Camila é esposa do deputado federal Mário Negromonte Jr e a vaga em apreço é a que foi do pai dele, Mário Negromonte.

Deficientes

A Assembleia realiza hoje no auditório Jorge Calmon o ato público Inclua Nossa Voz – Protagonismo, Inclusão e Cidadania das Pessoas com Deficiência. A iniciativa é do deputado Rosemberg Pinto (PT).

Manoel Vasconcellos

Santo Amaro da Purificação chorou ontem a morte do ex-prefeito Manoel Vasconcellos, aos 93 anos. Raimundo Pimenta, que também foi prefeito e de quem Manoel foi vice, disse que morreu um homem do bem. ‘Fez o feijãozinho com arroz dele, mas agradou’.

Eucaliptos na mira

Marcus Sacramento (Avante), prefeito de Itanagra, ganhou as redes após baixar o porrete nas empresas que plantam eucalipto lá e no extremo sul. Segundo ele, a agressão não compensa o retorno.